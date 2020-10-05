快訊

後疫情大選：美中衝突或互利？選民怎麼看中國

完整影片曝光！國道9車追撞非誤闖 機車疑似故意搞破壞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私人泳池、KTV、還能在房內烤肉？新竹「琺何精品旅館」全新開幕

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

編輯：Shelly@ReadyGo

行駛在新竹市區的道路上，車水馬龍使車速慢了下來，轉向旁邊的街道，駛進一條比一條還狹小的巷弄中，難以相信眼前這棟外牆以階層式設計、純白色看似樣品屋，加上綠色植栽妝點的立體建築，是新竹市最新汽車旅館，顛覆對汽車旅館的印象，琺何精品旅館沒有開在地廣人稀的交流道旁，反其道而行坐落於新竹住宿的黃金地帶新竹火車站、新竹城隍廟以及有新竹中央公園美稱新竹公園附近，讓新竹的休閒生活多了更多趣味與可能。

琺何精品旅館融合人文、質感及多國元素，打造出28種截然不同的主題房、14間文青商務房，入口車道右前方是車庫房，商務房要從車道左手邊的電梯上去，在check in同時飯店人員會請你挑選喜歡的早餐和時段，有早上8:30或9:30兩個時段可選擇，依指定時間送至房門口。

琺何精品旅館多數房型皆設有浴缸，每間客房皆有陽台設計，這是琺何的小巧思，無論商務房還是車庫房都有充滿綠意的露臺，不但房內空氣清新了起來，更能用自然陽光和植栽迎接美好的早晨。

▲總統套房KTV包廂
▲總統套房KTV包廂

▲戶外庭院可容納20人烤肉
▲戶外庭院可容納20人烤肉

▲以「魚缸」為意象的透明浴缸
▲以「魚缸」為意象的透明浴缸

28間精品房分為尊爵套房、浪漫套房、奢華套房三個等級，每間房型都有不同的主題風格，其中7間精品房有KTV包廂，另外還有一間最大的總統套房更有78坪大，有個以「魚缸」為意象的透明浴缸，夜晚變換成七彩燈光更引人遐想，其中還包含空中花園、主臥房、麻將房（電動麻將桌）、KTV，以及可容納20人烤肉的戶外庭院，連烤肉爐都幫你準備好了，寬廣又隱密的空間是姊妹聚會、生日派對的好地點。

▲尊爵套房半戶外泳池
▲尊爵套房半戶外泳池

尊爵套房中的嘉年華套房是琺何精品旅館唯一一間擁有泳池的房型，半戶外的池畔採光十分良好，不會有室內昏暗密閉的感覺，長形泳池旁緊鄰著泡湯用的方型熱水池，琺何也貼心的提供獨角獸、甜甜圈泳圈，不只是網美拍照的最愛，大人唱歌、小朋友戲水，私人泳池也十分受到新竹地區親子族群的歡迎。

想體驗住在冰屋的感覺嗎？琺何精品旅館帶你一秒到北極！不規則的白色空間，藍紫色的燈光反射在牆上，搭配戶外陽台天井透進的陽光，彷彿體驗北極永晝。而另一間全台首創以土耳其地獄飯店為藍圖的房型，房內充滿神秘感的微驚悚風格，運用了大量骷顱頭以及血紅色，體驗在鬼屋睡覺，挑戰你的大膽指數，這兩間特別的主題也是琺何精品旅館頗受歡迎的房型。

琺何精品旅館還有一間隱藏版網美打卡房型，房內色彩元素使用較大膽，擁有網美必拍的玫瑰花牆，搭配小而精緻的沙發空間，非常適合帶上你沉穩又甜美的閨密，泡完澡再來個談心時間，加深情感的親密度。11月開始琺何精品旅館也將加入自營的早午餐餐廳服務，提供住宿房客精緻的套餐式早餐。

9/23正式開幕的琺何精品旅館，開幕期間針對有KTV的房型推出6-8人KTV方案，歡唱4小時，每房加贈啤酒一手及下酒小菜四道，6人只要3,980元，8人4,980元，平均一人622元起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹｜琺何精品旅館

地址：新竹市東區振興路109號

電話：03-561-0011

延伸閱讀>>【新竹懶人包】新竹兩天一夜，超美湖景咖啡廳+日式料亭等新竹新景點

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅館 網美

延伸閱讀

870席專業多功能劇場 新竹國際展演中心今開工

新竹不只有摃丸米粉 設計展美食攻略看這

水情拉警報！桃園、新竹、苗栗、台中轉綠燈

台灣設計展將開幕 邀蔡總統與使節感受新竹科技

相關新聞

私人泳池、KTV、還能在房內烤肉？新竹「琺何精品旅館」全新開幕

琺何精品旅館沒有開在地廣人稀的交流道旁，反其道而行坐落於新竹住宿的黃金地帶新竹火車站、新竹城隍廟以及有新竹中央公園美稱新竹公園附近，結合多國元素眾多房型，讓新竹的休閒生活多了更多趣味與可能。

【台灣設計展】新竹市化身一座貫穿「2公里步行城市」的生活博物館

後疫情時代，台灣持續保持警戒的同時，非常幸運地仍然有各類型、主題的展演活動，持續為身心靈帶來豐富的生活體驗。由經濟部和新竹市政府共同主辦的「2020台灣設計展」，於10月1日盛大展開，聯合報系質感青年讀本《500輯》特別企畫看展專題，專訪新竹市長林智堅、總策展人劉真蓉，分享此次展演活動的亮點。

新竹兩天一夜懶人包！ 超美湖景咖啡廳+日式料亭 玩味不一樣的新竹秘境

新竹竹東竹北一帶，有著許多隱藏版景點，帶你從城隍廟玩到南寮漁港，中間穿插著翠綠的寶山水庫，和灑著金黃夕陽的魚鱗天梯，加上能一秒帶你穿越時空回到日治時代的新竹公園，看見不一樣的新竹。

超浪漫九月雪！ 秋遊大溪左岸自行車道 賞中新里「韭菜花海」限定美景

時序進入了九月份又到了大溪韭菜花開的日子，來大溪賞韭菜花變成了入秋後必修的一門功課!往年來我都是從三坑自行車道開始騎車進入，今年我改走大溪左岸自行車道從大溪河濱公園開始進入 大溪河濱公園的

一日遊新玩法！ 新竹小塹有約特蒐4大路線，別再說新竹很無聊

有人說新竹市無聊，或許只是你不知道它的故事，那些蘊藏其中的內涵，那些前人生活的紋理，是需要一些導讀引領你。其實新竹是非常獨特的城市，不只有大家熟知的米粉、竹科、風很大，也擁有非常多傳統市場、老店與巷弄故事，這幾年更在新竹公園、動物園重新改造後，擁有更多元的休閒環境及觀光景點，小塹有約推薦4大深度旅遊路線，讓你一點一點地打破對新竹市的印象。

隱身樹林的廟宇！新竹28公頃「山丘秘境」免費逛，3大必拍場景秒飛日本

國際級景點免費入園！新竹新埔有處全新秘境占地達28公頃，集結健行、拍網美照和泡足溫泉的特色，雖園區尚未完工，但現階段的朝聖亮點已足以拍爆手機記憶體，像是獨特廟宇、台版金字塔建築、日式氛圍步道等，隨拍隨

無低消、80元就能吃到飽！桃園「呷霸牛肉麵」免費加湯加麵，還有豆花無限吃

小資族界的大胃王有福了！桃園有家新開不久的牛肉麵專賣店，百元有找就能吃到飽，牛肉麵全系列凡內用通通「免費加湯加麵」，最便宜一碗只要80元，還能無限暢飲豆花、豆漿、冷飲、咖啡，甫一開幕就引發在地人熱議，

三寶飯不夠霸氣，桃園隱藏版「八寶飯」才叫澎派！豐盛肉量好飽足、豬肝超下飯

「三寶飯」為燒臘店必點的招牌品項之一，亦是不少人常吃的便當選項。但桃園國際路有家燒臘專賣店，竟有隱藏版的「八寶飯」，一盤就有8款菜色，不僅一次吃得到熟悉的叉燒、油雞、燒鴨及脆皮燒肉，少見的臘腸、臘肉、

狂洗版IG的新竹養生系餐廳「八二親食」　擺盤超精緻、二訪要吃爆甜點！

新竹近期有家全新餐廳，試營運期間就躍升IG新寵，未到用餐時間已有長長隊伍，排隊嚐鮮熱潮至今仍延燒中。全店質感的裝潢、精緻的擺盤、結合蔬食的健康餐點，簡直網美超標，價位卻為一般中價位且免服務費，高CP值

爆量肥蚵＋鮮蝦鋪好滿！桃園龜山「痛風魯肉飯」史上最浮誇　加整顆生蛋黃狂流口水

吃到痛風都要繼續！桃園有家在地美食店，販售多款鋪滿海鮮的魯肉飯，而最令人驚喜的莫過於一款內行人才懂的秘密菜色，一碗就吃得到肥美的蚵仔、蝦子，中間再倒入有機生蛋黃，賣相實在浮誇，單看就讓人忍不住流口水。

桃園才不是美食沙漠！超人氣「桃園美食精選」 雲南料理、客家湯圓必吃

桃園曾經被網友認為是「美食沙漠」，其實才不是如此！低調的桃園有很多在地人才知道的美味，有巷弄美食、傳統小吃，還有網美愛去的打卡咖啡廳；今天小編就帶大家來看看，桃園有哪些超人氣美食，看完真的要翻轉你對桃園的印象了！

免跑花東！新竹全新「金針花秘境」隱身山林景觀餐廳，門票可全額折抵、9歲以下免費逛

正值金針花盛開的季節，花蓮赤柯山滿山滿谷的黃澄澄花海為知名朝聖首選，但今年去不了花東也不必難過，因為新竹也能就近拍到迷人的金針花美景囉！ 新竹尖石有處全新開幕的「魔法女屋」，隱身海拔750公尺的

熱門新聞

影／最浪漫的「秋雪」！台南大內「純白甜根子」雪花祭音樂會登場

影／蘭嶼紅頭10月現驚喜 綠蠵龜上岸產卵海巡暖心守護

天氣冷就要泡溫泉！全台特色溫泉推薦＋周邊景點一次看

不只欒樹滿開，落羽松森林也轉紅了！南投「三色落羽松大道」夢幻好拍

私人泳池、KTV、還能在房內烤肉？新竹「琺何精品旅館」全新開幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。