私人泳池、KTV、還能在房內烤肉？新竹「琺何精品旅館」全新開幕

編輯：Shelly@ReadyGo

行駛在新竹市區的道路上，車水馬龍使車速慢了下來，轉向旁邊的街道，駛進一條比一條還狹小的巷弄中，難以相信眼前這棟外牆以階層式設計、純白色看似樣品屋，加上綠色植栽妝點的立體建築，是新竹市最新汽車旅館，顛覆對汽車旅館的印象，琺何精品旅館沒有開在地廣人稀的交流道旁，反其道而行坐落於新竹住宿的黃金地帶新竹火車站、新竹城隍廟以及有新竹中央公園美稱新竹公園附近，讓新竹的休閒生活多了更多趣味與可能。

琺何精品旅館融合人文、質感及多國元素，打造出28種截然不同的主題房、14間文青商務房，入口車道右前方是車庫房，商務房要從車道左手邊的電梯上去，在check in同時飯店人員會請你挑選喜歡的早餐和時段，有早上8:30或9:30兩個時段可選擇，依指定時間送至房門口。

琺何精品旅館多數房型皆設有浴缸，每間客房皆有陽台設計，這是琺何的小巧思，無論商務房還是車庫房都有充滿綠意的露臺，不但房內空氣清新了起來，更能用自然陽光和植栽迎接美好的早晨。

▲總統套房KTV包廂

▲戶外庭院可容納20人烤肉

▲以「魚缸」為意象的透明浴缸

28間精品房分為尊爵套房、浪漫套房、奢華套房三個等級，每間房型都有不同的主題風格，其中7間精品房有KTV包廂，另外還有一間最大的總統套房更有78坪大，有個以「魚缸」為意象的透明浴缸，夜晚變換成七彩燈光更引人遐想，其中還包含空中花園、主臥房、麻將房（電動麻將桌）、KTV，以及可容納20人烤肉的戶外庭院，連烤肉爐都幫你準備好了，寬廣又隱密的空間是姊妹聚會、生日派對的好地點。

▲尊爵套房半戶外泳池

尊爵套房中的嘉年華套房是琺何精品旅館唯一一間擁有泳池的房型，半戶外的池畔採光十分良好，不會有室內昏暗密閉的感覺，長形泳池旁緊鄰著泡湯用的方型熱水池，琺何也貼心的提供獨角獸、甜甜圈泳圈，不只是網美拍照的最愛，大人唱歌、小朋友戲水，私人泳池也十分受到新竹地區親子族群的歡迎。

想體驗住在冰屋的感覺嗎？琺何精品旅館帶你一秒到北極！不規則的白色空間，藍紫色的燈光反射在牆上，搭配戶外陽台天井透進的陽光，彷彿體驗北極永晝。而另一間全台首創以土耳其地獄飯店為藍圖的房型，房內充滿神秘感的微驚悚風格，運用了大量骷顱頭以及血紅色，體驗在鬼屋睡覺，挑戰你的大膽指數，這兩間特別的主題也是琺何精品旅館頗受歡迎的房型。

琺何精品旅館還有一間隱藏版網美打卡房型，房內色彩元素使用較大膽，擁有網美必拍的玫瑰花牆，搭配小而精緻的沙發空間，非常適合帶上你沉穩又甜美的閨密，泡完澡再來個談心時間，加深情感的親密度。11月開始琺何精品旅館也將加入自營的早午餐餐廳服務，提供住宿房客精緻的套餐式早餐。

9/23正式開幕的琺何精品旅館，開幕期間針對有KTV的房型推出6-8人KTV方案，歡唱4小時，每房加贈啤酒一手及下酒小菜四道，6人只要3,980元，8人4,980元，平均一人622元起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹｜琺何精品旅館

地址：新竹市東區振興路109號

電話：03-561-0011

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