新竹兩天一夜懶人包！ 超美湖景咖啡廳+日式料亭 玩味不一樣的新竹秘境

編輯：Shan@ReadyGo

來到新竹玩，你還只待在城隍廟嗎？或是你總往北埔老街走已經了無新意，其實在新竹竹東竹北一帶，有著許多隱藏版景點，這次ReadyGo規劃了兩天一夜的行程，帶你從城隍廟玩到南寮漁港，中間穿插著翠綠的寶山水庫，和灑著金黃夕陽的魚鱗天梯，加上能一秒帶你穿越時空回到日治時代的新竹公園，帶你看見不一樣的新竹。

沙湖壢咖啡廳

這間隱藏在寶山水庫中的秘境咖啡廳，距離寶山水庫走路只要2分鐘。沙湖壢藝術村其實屬於私人園區，從入口到咖啡廳的路上都被翠綠的樹林包圍著，踩著輕快的腳步在石階上，有如沈浸在森林裡。

這一小段的路程便能看到70多年歷史的磚造平房，除了有室內的用餐空間，也提供戶外的休憩空間，一覽無遺的翠綠湖景讓人看的沉醉，午後坐在這會有徐徐的微風吹來，欣賞著湖畔風光吃著當地美食，是一種享受。

沙湖壢咖啡館的餐點，結合園區內的水果，和寶山當地的農作，在不同季節推出不同風格的主題餐，讓遊客都能吃到最新鮮最適合的料理，例如每年12月~4月綠橄欖季、4月~5月油桐花季、5月~7月寶山綠竹筍季、9月~10月之柚子季，讓你一年四季來在餐點上都有新的體驗。

電話：03-576-0108

時間：10:00–18:00（週一公休）

地址：新竹縣寶山鄉山湖路63號

寶山水庫

寶山水庫為新竹科學園區主要供水來源，有吊橋和步道是當地居民和外來遊客避暑散步的好去處。寶山水庫的環湖步道全程約3公里，沿湖畔走有群山圍繞，沿途還有兩座美麗的吊橋，走在吊橋上可將水庫周圍的湖光山色盡收眼底，十分愜意，環繞一圈約60分鐘，相當適合親子散步同行。

寶湖吊橋

在寶山水庫的環湖步道途中，你會經過一條行人走的寶湖吊橋，採用復古吊橋模式，橋面不寬只能容納兩人並行，走到橋中央，可以眺望到遠處另一個給車子走的吊橋，還有整個寶山水庫碧綠的如同一塊玉。喜歡感受吊橋的刺激，又可以邊欣賞湖的美景，來這裡準沒錯。

舊事生活 OLD & CRAZY

在竹東火車站的另一頭，有個竹東文創藝術村，裏頭的一間小店，充滿復古家具，充斥著老宅味，「舊事生活 Old & Crazy」是「新竹縣九讚頭文化協會」所成立，希望能夠帶給竹東地區不一樣的多元化空間。店鋪空間為過去竹東鐵路局舊宿舍之場館，延續舊有牆面的歷史故事，結合舊物改造，打造嶄新的空間體驗！

電話：03-510-0940

時間：10:00–18:00（週二公休）

地址：新竹縣竹東鎮東林路194巷8號

南寮漁港

南寮漁港有一條十七公里海岸線的自行車道，可以在遊客中心租借沿著海岸邊騎，途中會經過一處沙灘，若不想再魚鱗天梯人擠人，這裡是個賞夕陽的小秘境！這座服務處週邊以地中海為主題的設計風格，讓南寮漁港成為了新一代觀光景點，以藍白配色的組合，搭配簡單俐落的流線設計，許多建築採用拱門形式，是希臘建築的特色之一，讓人彷彿置身在希臘地中海。

地址：新竹市北區東大路四段236巷30號

魚鱗天梯

一直往海邊走，你會看到一片草地，持續往海的方向穿越就會看到一片像是魚鱗般的階梯，白色的弧形是南寮漁港新建的消波塊，層層堆疊的石頭塊狀像極了魚鱗片，漆上白色後更有潔白清新的感覺，由於就在海岸旁，不論是晴空萬里或者夕陽日落的時刻，都顯得十分夢幻，弧形的線條襯托出設計的美感，被媒體媲美為阿根廷大鹽灘，又稱作小鹽灘，快來這裡捕捉夕陽的美景吧！

浪漫地中海餐廳

這間位在南寮舊漁港旁的建築，外型像一艘船正航向大海，藍白色的主色有著地中海風情，浪漫地中海餐廳，提供新竹地區首次推出的「海鮮大咖」料理，食材種類多樣需前一天預約，設有戶外用餐空間，用餐同時也能吹吹海風，讓人彷彿在大海上用餐。

餐點部分主打「雅典娜海鮮大咖」、「雙喜臨門海鮮火鍋」，這兩道餐點就像痛風餐，滿滿的海鮮上桌大家都驚呼聲連連，特別的是老闆將傳統中式熱炒與西式結合，並選用南寮漁港食材，保持食材的新鮮度，讓客人能吃到最在地的海鮮大餐。

電話：03-536-8688

時間：10:00–21:00（平日14:00–17:00休息）

地址：新竹市北區南寮街241號

纖碧爾精釀啤酒場

愛喝酒的你知道啤酒是如何釀造的嗎？國外盛行的精釀啤酒和台灣的啤酒到底有什麼不同？近年來，健康意識抬頭，纖碧爾精釀啤酒場引進了專業的機器，選用天然的原料，釀造出滑順回甘的精釀啤酒，純麥的精釀啤酒香的順口，增加桂花清香讓人難忘，果香後勁多了回甘的口感，每款啤酒都有他的特性，並且是越放越香越好喝，這也是他與一般啤酒最不同的地方，也是讓人最愛的原因。

來到精釀啤酒場，可以學習一款啤酒的產出是如何發展，從麥芽粉碎後糖化，過濾蒸煮沉澱，都能在觀光工廠中一覽無疑，遊客可以進去體驗，品嘗四到五款的啤酒，會有專人帶領隨意發問，增加精釀啤酒的知識。 走到二樓更是讓人大開眼界，只有貴婦才有機會體驗的啤酒浴就這樣被搬到新竹這間精釀啤酒工廠，想要體驗記得先預約才不會撲空喔。

除了大人盡情飲酒，小孩也能安排到三樓的咖啡廳，試著做啤酒花手工皂，用天然的成分製作而成，是個大人小孩都適合的親子景點！

電話：03-540-3472

時間：10:30–22:00

地址：新竹市香山區中華路六段6-3號

湖畔料亭

位在新竹市立公園內的日式木造房舍，在日治時期就興建，整個公園區內共有四棟日式建築，分別是湖畔料亭餐廳、竹風茶廳、閱樂書店x飲咖啡與豊賀伴手禮，並且於2017正式公告為歷史建築。「料亭」源自於日治時期的高級餐廳，同時也是招待日本高階官員的場所，餐點以台日料理為主來詮釋全新的風味，部分餐點則選用帶有客家風味的菜色做結合，邊用餐還能欣賞一旁的湖邊景色。

新竹公園占地13公頃，是新竹最大的公園，裏頭包刮動物園、玻璃工藝博物館、麗池公園等，是可動可靜的景點，最外圍的池塘，有魚群在底下優游，和鴨子在岸上走動，經過這條仿佛是穿越時空的長廊，讓人想起宮廷劇中的場景，也是非常適合拍婚紗的地點之一。

春室

這間一開幕就帶有話題性的咖啡廳，樓下結合的是玻璃工藝博物館，除了帶民眾走入玻璃的世界，看看玻璃製作的過程，也有體驗活動，嘗試近距離吹玻璃，製造屬於自己的玻璃製品。二樓則是展覽藝術的匯集處，擺放玻璃工藝大師在世界比賽上得獎的作品，也提供喜歡的民眾購買回家欣賞。

到了三樓先是橘色的樓梯搶走了目光，再來進到白色圓弧走廊，打開白色的大門，仿佛走入另一個世界，裡頭空間寬敞，座位沿著空間的邊界擺放，左手邊一大面玻璃窗，望出去是一大片公園綠地和樹林，空間的正中央擺著藝術品，純白色調讓人感覺平靜，搭配可愛的雲朵蛋糕，坐在窗邊愜意地度過一個下午。

電話：03-538-9187

時間：09:30–17:00（週一公休）

地址：新竹市東區東大路一段2號

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