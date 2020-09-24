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超浪漫九月雪！ 秋遊大溪左岸自行車道 賞中新里「韭菜花海」限定美景

健行筆記 / 健行筆記阿珠珠

時序進入了九月份又到了大溪韭菜花開的日子，來大溪賞韭菜花變成了入秋後必修的一門功課!往年來我都是從三坑自行車道開始騎車進入，今年我改走大溪左岸自行車道從大溪河濱公園開始進入

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大溪河濱公園的台灣欒樹也在初秋開花了，一樹的金黃很有秋天的色彩!

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沿著大溪左岸自行車道騎著我的摩托車奔馳在這自行車道上!一個人悠游自在地看著沿途的明媚風光，聞著濃濃的韭菜香真是一個美好又特別的半日遊體驗~

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會經過中庄調整池，是一座備用水庫，位在大溪區的瑞興里、中新里，位居石門水庫雨燕山堰之間的大漢溪河段，主要功能是當颱風期間石門水庫原水位升高時的緊急備用水源，讓石門水庫在颱風期間以水力排砂方式排除水庫淤砂時不會引響下游居民的民生用水~

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透明景觀橋其用意是用來觀測水質用的，但因為實在橋面設計景觀太夢幻成為ig打卡的夯點，因此這個透明景觀橋在今年一~四月間有開放一段時間讓民眾現時進入，目前則沒有開放所以只能在外頭拍拍囉!千萬不要為了要拍照而跨越柵欄以免受罰喔!

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當初興建中庄調整池時所挖的土形成的景觀土丘，就是之前舉辦國際風箏節時的小山丘，在大漢溪與鳶山青篩濾水之間並藉由自行車道串連，大溪老街、河濱公園、鳶山堰湖區及渡船頭公園和中庄韭菜專區，形成生態旅遊綠色道路提供了一條很美的自行車生態綠廊，搖身變成一個民眾休閒的好去處

 

 

 

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接著來到了韭菜花園區，大溪中新里這一代是專業的韭菜生長區，每年的9~10月是韭菜花開的季節，白茫茫如雪一般的韭菜花海浪漫繽紛綻放著，有如白雪覆蓋大地一般又被稱之為九月雪是季節限定的美景，不過要提醒民眾這裡雖然遍地開花，但有很多是私人田地並沒有開訪民眾進入拍照喔!

還有進入韭菜花田拍照要小心愛護田中的作物，這些都是農民辛苦栽種的結晶千萬不要去破壞它喔!

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雖然中新里的韭菜花田有很多，但我這次就只拍了這一區的韭菜花，光這一區塊就拍的心滿意足了不用再多了!就騎車到更遠的地方去探探路!

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這一區塊的韭菜花田就在香草野園對面的花田，香草野園是一個有機農場餐廳，現場客人還蠻多的，阿珠珠沒有進去用餐也不便多作說明，香草野園地址:大溪區中庄下坎20之3號

 

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這裡是桃園市和新北市的交界地區~一邊是大溪一邊是鶯歌，旁邊是中庄調整池旁的小土丘。

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秋天的另一個色彩芒花開了~

 

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接下來的路段是我之前沒走過的!

 

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沿著自行車道續行來到渡船頭公園，很適合小朋友來玩耍的渡船頭公園很多體能訓練的設施也已來挑戰喔!

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在山堰旁還還有一個很大的湖

 

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鳶山堰是位在大漢溪的一座攔河堰，是供應板新水廠的民生用水，以鳶山堰為界大漢溪呈現兩種不同的氛圍和景觀，下游是岩石裸露的溪石而上游則是那個湖光山色綠波蕩漾的大湖，對面則是三峽連綿的鳶山+福德坑山+五十份山橫亙在大漢溪的右岸，而這段鶯歌通往大溪左岸的的步道又被稱為山水步道。

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途中有一些休憩的點，景色都超美的~

 

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觀景平台遙望三峽的群峰~

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這次我並沒有騎到鶯歌去，因為我的手和屁屁騎車騎的都好痛喔!未完成的路只好下次再來挑戰囉!

 

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回程看到這個白色圍欄上開了好多的藍紫色的千牛花!唯美又浪漫~本來只是想來拍拍韭菜花去發現這麼多美麗的景點，不過有一點遺憾的是我今年還是沒找到那個黃色小屋啦!所以我明年還要再來尋找新的方向新的旅程囉!

 

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旅遊拍攝日期2020/09/12

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公園 大溪老街 花海

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