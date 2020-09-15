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隱身樹林的廟宇！新竹28公頃「山丘秘境」免費逛，3大必拍場景秒飛日本

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@shuang_0820授權、IG@aaronmuzili授權
圖／IG@shuang_0820授權IG@aaronmuzili授權

國際級景點免費入園！新竹新埔有處全新秘境占地達28公頃，集結健行、拍網美照和泡足溫泉的特色，雖園區尚未完工，但現階段的朝聖亮點已足以拍爆手機記憶體，像是獨特廟宇、台版金字塔建築、日式氛圍步道等，隨拍隨美。今天跟大家分享這處假日限定的「雲夢山丘」，跟著3大必拍場景，半日行程免煩惱！

一、積木板金字塔建築

圖／IG@han20111019授權
圖／IG@han20111019授權

園內規劃多處夢幻區域，目前入場後最先能遇到的為精緻的「台開積木館概念館」。這座出自日本建築大師隈研吾之手的積木金字塔，以1472個積木組成，曾在2018年世界花卉博覽會展出，當時吸引極為可觀的參訪人數，如今原封不動轉移至「雲夢山丘」，當時錯過的人這次記得衝一波新竹，一探真面目，不論正面、側面都非常好拍呢！

圖／IG@shuang_0820授權
圖／IG@shuang_0820授權

二、鵝卵石步道、日系打卡點

圖／IG@aaronmuzili授權
圖／IG@aaronmuzili授權

賞完積木館後，大部分人都會選擇往位於山上的最美廟宇「雲水觀」出發，不過上坡第一站的「百佛道與日職司紀念碑」，亦是值得駐足的地方。橘色設計空間內仍是空空一片，但單看外表已飄逸出些許日本氛圍，搭配鵝卵石堆砌的墻及整齊規劃的步道，優秀打卡美景無誤！

圖／IG@shuang_0820授權
圖／IG@shuang_0820授權

三、無門無墻的最美廟宇

圖／IG@aaronmuzili授權
圖／IG@aaronmuzili授權

一路往上走，單程30分鐘內即可攻頂，而人氣最高的「雲水觀」也隱身在山林上。這棟「王禪老祖廟」可謂史上最時尚的廟宇，同樣出自以負建築設計聞名的隈研吾之手。屋頂向外延伸的曲線優美，令人驚喜的是整個建築空間沒有門、沒有墻，不用一顆釘子打造而成，周邊還被高聳的樹木圍繞，仙氣十足！

圖／IG@aaronmuzili授權
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圖／IG@han20111019授權
圖／IG@han20111019授權

番外：溫泉泡腳亭

圖／IG@shuang_0820授權
圖／IG@shuang_0820授權

欣賞了壯觀的「雲水觀」後，提醒大家在制高點處停留，眺望新埔​遼闊風景。而下山後還能到室內「溫泉足之湯」消遣時間，天氣涼爽時可考慮在戶外區泡湯。溫泉取自地底天然的碳酸泉，​不僅對身體好，還能作為最後一站消除疲勞。雖然全區仍在持續整理與開發，初階模樣已非常好逛，未來到新竹不妨到雲夢山丘走走、踏青、拍美照！

圖／雲夢山丘臉書專頁
圖／雲夢山丘臉書專頁

雲夢山丘

地址：新竹縣新埔鎮新關路五埔段600號

開放時間：每週六日09:00-17:00（最後入園時間16:30）

餐廳營業時間：11:00-15:00

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