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一日遊新玩法！ 新竹小塹有約特蒐4大路線，別再說新竹很無聊

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

圖文 / 新竹市城銷處

有人說新竹市無聊，或許只是你不知道它的故事，那些蘊藏其中的內涵，那些前人生活的紋理，是需要一些導讀引領你。其實新竹是非常獨特的城市，不只有大家熟知的米粉、竹科、風很大，也擁有非常多傳統市場、老店與巷弄故事，這幾年更在新竹公園、動物園重新改造後，擁有更多元的休閒環境及觀光景點，小塹有約推薦4大深度旅遊路線，讓你一點一點地打破對新竹市的印象。

愛在舊城漫步時-旅人路線

旅人路線：新竹火車站→東門城（迎曦門）→新竹市影像博物館→美乃斯食品→新竹州廳→新竹市消防博物館→新竹第一信用合作社→814麗香冰店→或者工藝櫥窗→東門市場（漁香甜不辣）→中央市場→新竹都城隍廟及小吃→進益摃丸文化館（摃丸DIY體驗）

作為外地「旅人」想認識新竹，舊城（竹塹城）或許最好的起點之一，透過在地人的故事，感受歷史的溫度。舊城區一平方公里內是全台古蹟密度最高之處，從火車站到東門城、影像博物館、州廳、第一信用合作社，種種老建築呈現新竹舊城的時代與繁華。走進新竹最早發展的市街之一，娓娓道來中央路、中央市場、東門市場的老店故事。在巷弄中品嚐在地小吃，如西式甜點、空軍冰棒、漁香甜不辣，還可製作新竹名產摃丸，從豬後腿肉捶成肉漿到捏製圓形的摃丸，給你獨一無二的DIY體驗。

解鎖舊城寶藏-親子路線

親子路線：北大教堂→鄭氏家廟、進士第→長和宮→鴻安堂(自製驅蚊包)→北門街周益記古宅→長安街青草店→新竹都城隍廟→西門市場→彭成珍餅舖→楊氏節孝坊、石坊街→明志書院（新竹大遠百）

新竹作為全台出生率最高的城市，親子、孩童、下一代的孕育不只是在讀書，而是從遊程與休閒活動中，發現趣味與學習。讓小朋友了解自己居住的土地，是北台灣最老的城市，這個地方本身就是本超厚故事書，值得一頁一頁細細品味。在石坊街、北大教堂、鄭氏家廟和小朋友一起玩遊戲認識古蹟、歷史故事。體驗傳承4代的老中藥房手作活動，親手抓取各式中藥材，自製獨門配方的驅蚊包。長安街青草店喝一杯清涼的青草茶，夏日讓爸爸媽媽帶著孩子從旅行中認識新竹的美好。

開箱新竹休閒生活-文青路線

文青路線：八卦巷→新竹孔廟→新竹公園→新竹玻璃工藝博物館→麗池湖畔料亭→新竹動物園→春室玻璃攪拌棒DIY

你可曾想過，習以為常的「休閒生活」是怎麼來的？讓我們透過城市觀察，瞭解新竹不同時代的「公園」及休閒演變。抵達新竹車站附近，首先來到超過半個大安森林公園，占地18頃的新竹公園，是日治時期台灣主要城市市中心第二大的公園，長久以來是許多新竹人校外教學、約會及家庭出遊的所在地，除新設置的咖啡館、昆蟲館、大沙坑等，還有現今最火紅的新竹市立動物園，整修後重新開幕，是台灣原址現存最老的動物園，搭載許多新竹人回憶。在這裡還可以到訪玻璃工藝博物館，品嚐陳時中部長也愛的麗池「湖畔料亭」，也推薦遊客至春池玻璃「春室The Pool」，參觀3樓玻璃窯化身的咖啡廳，在1樓體驗玻璃攪拌棒DIY，帶回屬於自己的紀念品。

料理達人的採買之路-媽媽路線

媽媽路線：新竹火車站→竹蓮寺及周邊祭品→丸竹化妝品→上芳冰果室→西門市場→中央市場採買及料理教學（石坊小井）「一邊旅行一邊學做當地料理」是現今最潮的體驗玩法！讓你更深入當地的美食文化，用味蕾品嘗城市的味道。

新竹旅遊化身採買達人，發揮精打細算、貨比三家的本領，所有料理食材都親自挑選，從西門市場到中央市場，由帶路達人告訴你怎麼買、怎麼搭配，挖掘出最識貨的採買路線，最後來一場在地食材的料理課，從料理中重新認識不一樣的新竹。此外，還可來訪傳承百年阿嬤美麗秘密的化妝品店、陳列各式古董收藏的「網美冰菓室」、品嚐八代糧商黃家精選的寶島水果汁。

新竹小塹有約各路線行程均已開放報名，詳細資訊請洽活動網頁。

延伸閱讀>>新竹自然系景點一日遊！從輕旅行一路玩到高手級！

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大安森林公園 博物館 動物園 新竹旅遊

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