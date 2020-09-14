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無低消、80元就能吃到飽！桃園「呷霸牛肉麵」免費加湯加麵，還有豆花無限吃

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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小資族界的大胃王有福了！桃園有家新開不久的牛肉麵專賣店，百元有找就能吃到飽，牛肉麵全系列凡內用通通「免費加湯加麵」，最便宜一碗只要80元，還能無限暢飲豆花、豆漿、冷飲、咖啡，甫一開幕就引發在地人熱議，被饕客們直呼超佛心！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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「呷霸牛肉麵」鄰近桃園藝文特區，主要販售牛肉麵、牛筋麵和較為少見的牛雜麵，口味上除了紅燒及清燉，還有獨特的蒜味湯頭可嚐鮮。每碗本身份量足，牛肉約有7至8塊，全店最高價僅要150元，再附任續豆花、豆漿、飲料，直接讓大家飽到天靈蓋。而店內牛肉麵全系列可免費加湯加麵，無低消、最低一碗80元即可加麵吃到飽，還能盡享自助吧福利，簡直太划算！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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部落客謝蘿莉分享「清燉牛雜湯」湯頭夠味，上方還鋪滿牛肚、牛筋、牛肉、牛腸，吃得超過癮。值得一提的是，原來呷霸有「被牛肉麵耽誤的水餃店」之稱，水餃每顆6元但皮Q肉餡飽滿，可謂內行人必點！現在趕緊將這家美食店收藏起來，不傷荷包就能吃爆太難得，喜愛吃牛肉麵的人一定要碼起來！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
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呷霸牛肉麵 南平店

地址：桃園市桃園區南平路120號

營業時間：11：00-21：00

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