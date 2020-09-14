聽新聞
test
0:00 / 0:00
無低消、80元就能吃到飽！桃園「呷霸牛肉麵」免費加湯加麵，還有豆花無限吃
小資族界的大胃王有福了！桃園有家新開不久的牛肉麵專賣店，百元有找就能吃到飽，牛肉麵全系列凡內用通通「免費加湯加麵」，最便宜一碗只要80元，還能無限暢飲豆花、豆漿、冷飲、咖啡，甫一開幕就引發在地人熱議，被饕客們直呼超佛心！
「呷霸牛肉麵」鄰近桃園藝文特區，主要販售牛肉麵、牛筋麵和較為少見的牛雜麵，口味上除了紅燒及清燉，還有獨特的蒜味湯頭可嚐鮮。每碗本身份量足，牛肉約有7至8塊，全店最高價僅要150元，再附任續豆花、豆漿、飲料，直接讓大家飽到天靈蓋。而店內牛肉麵全系列可免費加湯加麵，無低消、最低一碗80元即可加麵吃到飽，還能盡享自助吧福利，簡直太划算！
部落客謝蘿莉分享「清燉牛雜湯」湯頭夠味，上方還鋪滿牛肚、牛筋、牛肉、牛腸，吃得超過癮。值得一提的是，原來呷霸有「被牛肉麵耽誤的水餃店」之稱，水餃每顆6元但皮Q肉餡飽滿，可謂內行人必點！現在趕緊將這家美食店收藏起來，不傷荷包就能吃爆太難得，喜愛吃牛肉麵的人一定要碼起來！
呷霸牛肉麵 南平店
地址：桃園市桃園區南平路120號
營業時間：11：00-21：00
延伸閱讀：
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言