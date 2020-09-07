狂洗版IG的新竹養生系餐廳「八二親食」　擺盤超精緻、二訪要吃爆甜點！

新竹近期有家全新餐廳，試營運期間就躍升IG新寵，未到用餐時間已有長長隊伍，排隊嚐鮮熱潮至今仍延燒中。全店質感的裝潢、精緻的擺盤、結合蔬食的健康餐點，簡直網美超標，價位卻為一般中價位且免服務費，高CP值備受好評。

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位於新竹巨城附近的「八二親食」主打健康配比的「八蔬二葷」料理，主餐販售各款石鍋米線、涼米線、湯米線套餐，另有米飯定食及特色「蔬果壽司系列」，像是豆苗板卷就以蔬菜取代米飯，滋味爽口特別。3宮格、6宮格的盒子裝著三品、六品小菜，每日不同，天天吃也不會膩。

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店內木質的裝修設計、好拍的繽紛擺盤，可謂時下最夯的時尚風新店之一，8月中未正式開幕就在許多美食部落客的推薦下，吸引了大批年輕人目光，而清淡養生的飲食更讓現場也充斥長輩客人，9月起已從現場候位限定，加碼開放部分位置的電話預約，展現高人氣。

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「八二親食」低消為一份主餐、下午茶則是每人200元，限時3小時的午茶時段除了各式飲品，還提供多款手工甜點，像是附飲料的多宮格套餐「四品甘味盒食」，一次吃得到桂花茶凍、日式蕨餅、湯糰子和芝麻大方。另有客家點心牛汶水、古早味木桶豆花及巴斯克乳酪蛋糕等，味道也有好口碑。追求養生的人先列入口袋名單，未來到新竹想吃正餐或是想喝茶耍廢，都有新選擇囉！

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八二親食 Mama Kim

地址：新竹市三民路43號

營業時間：午餐11:00-14:00、下午茶14:00-17:00、晚餐17:00-21:00

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