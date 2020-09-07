爆量肥蚵＋鮮蝦鋪好滿！桃園龜山「痛風魯肉飯」史上最浮誇　加整顆生蛋黃狂流口水

吃到痛風都要繼續！桃園有家在地美食店，販售多款鋪滿海鮮的魯肉飯，而最令人驚喜的莫過於一款內行人才懂的秘密菜色，一碗就吃得到肥美的蚵仔、蝦子，中間再倒入有機生蛋黃，賣相實在浮誇，單看就讓人忍不住流口水。

圖／民宿女王芽月授權

這家給料不手軟的店為隱身龜山的「梅菊手作魯肉飯」，位於人氣小吃「林口忠孝米苔目」對面。部落客民宿女王芽月分享，隱藏版魯肉飯為點購大碗的「月見海龍魯肉」，再加點60元蚵仔拼湊而成，超豐盛的一餐只要180元，想念澎湃海味的人必吃。

圖／民宿女王芽月授權 圖／民宿女王芽月授權

店內「招牌魯肉飯」以五花肉燉煮，為愛吃肥肉偏愛的口感，若加上蒜蓉醬，味道更為升級。喜愛吃蚵的人可考慮單點「痛風魯肉飯」，飯上極大顆蚵仔讓民宿女王芽月直呼逼近生蠔，再淋上可自取的五味醬，勢必胃口大開。另外用餐時無湯不歡的人，還有鮮甜的湯類可選，虱目魚皮、魚肉、魚腸、魚肚、魚丸應有盡有，饕客們不衝一波太可惜！

圖／民宿女王芽月授權

梅菊手作魯肉飯

地址：桃園市龜山區復興一路356號

營業時間：12:00-22:30 (週日公休)

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