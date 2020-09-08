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三寶飯不夠霸氣，桃園隱藏版「八寶飯」才叫澎派！豐盛肉量好飽足、豬肝超下飯

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「八寶飯」每日限量，白飯減量版都顯得非常豐盛。圖／部落客民宿女王芽月授權
「八寶飯」每日限量，白飯減量版都顯得非常豐盛。圖／部落客民宿女王芽月授權

「三寶飯」為燒臘店必點的招牌品項之一，亦是不少人常吃的便當選項。但桃園國際路有家燒臘專賣店，竟有隱藏版的「八寶飯」，一盤就有8款菜色，不僅一次吃得到熟悉的叉燒、油雞、燒鴨及脆皮燒肉，少見的臘腸、臘肉、豬肝、肝腸也通通能嚐鮮，根本是每樣都想試、選擇困難症的福星！

圖／民宿女王芽月授權
圖／民宿女王芽月授權

這家浮誇的「燒臘大師」，隱身於中山路與國際路一、二段交叉路口內的巷子斜角，用餐尖峰期排隊人潮多，外送便當訂單亦是接不停。獨特的八寶品項共有叉燒、燒鴨、油雞、燒肉、臘腸、臘肉、豬肝、肝腸等八種，其中叉燒評價最高、豬肝亦被稱讚十分下飯，250元就能吃得超過癮，小鳥胃吃這一盤足以抵三餐。

圖／民宿女王芽月授權
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不過不在菜單上的超狂八寶飯採每日限量推出，部落客民宿女王芽月建議想吃就要及早衝第一，或是嘗試打電話事先預約。

圖／民宿女王芽月授權
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值得一提的是，每樣肉品都能聞到濃郁的炭烤香氣，若喜歡吃得更加豐富的肉肉控，也可點個鴨腿加雞腿再拚燒肉開嗑「雙腿拚燒肉飯」。當然，單純想要吃基本款的人也完全免苦惱，16種組合任選，蜜汁叉燒飯只要90元、燒肉燒鴨為100元，份量豪邁，真材實料CP值偏高，燒臘控有機會別忘了朝聖去！

圖／民宿女王芽月授權
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燒臘大師

地址：桃園區中山路904巷6號

營業時間：11:00-20:00（每兩星期公休一次週日）

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