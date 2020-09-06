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免跑花東！新竹全新「金針花秘境」隱身山林景觀餐廳，門票可全額折抵、9歲以下免費逛
正值金針花盛開的季節，花蓮赤柯山滿山滿谷的黃澄澄花海為知名朝聖首選，但今年去不了花東也不必難過，因為新竹也能就近拍到迷人的金針花美景囉！
新竹尖石有處全新開幕的「魔法女屋」，隱身海拔750公尺的山林，擁有綠色大草皮、坐擁絕佳山景視野，而園內近期最大亮點就屬迷你「金針花秘境」。山坡上彷彿鋪上了金黃色花毯，抓好角度也能拍出非常壯觀的美照，後方還有色彩搶眼的藍色小屋，被形容像是山間城堡與忘憂花園，童話組合成了近期洗版IG的熱門打卡場景。
「魔法女屋」為7月底新開的親子餐廳，提供多款特色餐點，園區還設有許多適合散步、溜小孩的區域。9月起每人酌收100元門票，但可全額折抵消費，9歲以下的孩子還能免費入園，超適合帶著小孩一同到山中放風休憩，再用宛如具有魔力的療癒風景充充電。
魔法女屋
地址：新竹縣尖石鄉新樂村煤源158號(拉號部落11鄰)營業時間：平日10:30至18:00、週六日10:00至18:00門票：每人100元（可全額折抵消費）免費入園對象：年滿65歲（含）及未滿9歲者、本地村民（嘉樂、新樂）、有身障證明者，以上均需出示證件
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