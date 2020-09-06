快訊

淡水捷運站6歲男童遭手扶梯夾腳 右腳濺血送醫

【今日精摘】打狗亂歌團主唱嚴詠能猝逝／加利陸製口罩回收百萬片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免跑花東！新竹全新「金針花秘境」隱身山林景觀餐廳，門票可全額折抵、9歲以下免費逛

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@keddyqq授權、IG@bm_h16授權
圖／IG@keddyqq授權、IG@bm_h16授權

正值金針花盛開的季節，花蓮赤柯山滿山滿谷的黃澄澄花海為知名朝聖首選，但今年去不了花東也不必難過，因為新竹也能就近拍到迷人的金針花美景囉！

季節限定的黃金秘密花園，搭配身後的藍色小屋，形成一幅夢幻場景。圖／IG@bm_h16授權
季節限定的黃金秘密花園，搭配身後的藍色小屋，形成一幅夢幻場景。圖／IG@bm_h16授權

新竹尖石有處全新開幕的「魔法女屋」，隱身海拔750公尺的山林，擁有綠色大草皮、坐擁絕佳山景視野，而園內近期最大亮點就屬迷你「金針花秘境」。山坡上彷彿鋪上了金黃色花毯，抓好角度也能拍出非常壯觀的美照，後方還有色彩搶眼的藍色小屋，被形容像是山間城堡與忘憂花園，童話組合成了近期洗版IG的熱門打卡場景。

園內金針花範圍雖未到特別壯闊的等級，但群山環繞的氛圍亦毫不遜色。圖／IG@keddyqq授權
園內金針花範圍雖未到特別壯闊的等級，但群山環繞的氛圍亦毫不遜色。圖／IG@keddyqq授權

「魔法女屋」為7月底新開的親子餐廳，提供多款特色餐點，園區還設有許多適合散步、溜小孩的區域。9月起每人酌收100元門票，但可全額折抵消費，9歲以下的孩子還能免費入園，超適合帶著小孩一同到山中放風休憩，再用宛如具有魔力的療癒風景充充電。

隱身山間的魔法小屋，可以賞見大片療癒綠系風光。圖／IG@_____.yuuuu授權
隱身山間的魔法小屋，可以賞見大片療癒綠系風光。圖／IG@_____.yuuuu授權
坐上「魔法掃帚」藝術裝置，瞬間化身魔法少女。圖／IG@_____.yuuuu授權
坐上「魔法掃帚」藝術裝置，瞬間化身魔法少女。圖／IG@_____.yuuuu授權

魔法女屋

地址：新竹縣尖石鄉新樂村煤源158號(拉號部落11鄰)
營業時間：平日10:30至18:00、週六日10:00至18:00
門票：每人100元（可全額折抵消費）
免費入園對象：年滿65歲（含）及未滿9歲者、本地村民（嘉樂、新樂）、有身障證明者，以上均需出示證件

延伸閱讀：

南部人不輸陣！F1賽車風格「2D咖啡廳」進駐高雄，頭文字D、賓士任拍

台北賞夕陽新景點+1！2公頃「雙溪河口濕地公園」落羽松景觀、環湖草坪超夢幻

金針花 新竹旅遊

相關新聞

免跑花東！新竹全新「金針花秘境」隱身山林景觀餐廳，門票可全額折抵、9歲以下免費逛

正值金針花盛開的季節，花蓮赤柯山滿山滿谷的黃澄澄花海為知名朝聖首選，但今年去不了花東也不必難過，因為新竹也能就近拍到迷人的金針花美景囉！ 新竹尖石有處全新開幕的「魔法女屋」，隱身海拔750公尺的

早鳥票快筆記！桃園青埔最狂「JETS嘉年華」9/19登場，免出國爽玩歐美嘉年華

最新偽出國景點+1！去年進駐高雄引爆打卡潮「JETS嘉年華」，以特色歐風樂園吸引大批粉絲暢玩，8月傳出插旗青埔消息後引發熱議，如今官方終於祭出確定消息，宣佈正式於9/19早上11點開園，在台的大家免出

「青畑九號豆製所」新竹旗艦店！ 推7公分麵茶口味，再祭出超狂「免費吃1年」活動

超人氣排隊美食「7公分車輪餅」青畑九號豆製所在竹北有新店面囉，致力於打造全台最大車輪餅專賣店，將日式復古的木紋建築融入現代超大片玻璃櫥窗，用餐環境整個大提升！而這回9月3日也推出全新「麵茶」口味之餘，還舉辦「車輪餅創意100種吃法」，到9月30日前拍照上傳屬意的創意吃法，第一名將獲「車輪餅免費吃一年」獎品！

夏日也能看雪！桃園大溪「九月雪」絕美報到，韭菜花田成純白花毯仙氣爆表

花仙子們出動！雖然台灣目前天氣仍是炎暑，但季節限定的「九月雪」已夢幻報到，讓大家在夏日也能透過純白花海，來場平地版的賞雪體驗，順道一解出國之愁。 桃園大溪區種有一片片韭菜花田，每逢8月末陸續盛開

走跳世界／苗栗打卡熱 網美勝地付費才能拍

山城苗栗，是農鄉、客家庄，也是慢活城市；幾曾何時，山城也搭上「打卡熱」，翻出不少新熱點，甚至成了聞名的婚紗拍攝地。

新竹人早午晚餐熱門必選！ 特搜新竹市六家「人氣滷肉飯」 再忙再累也要吃上一碗

udn走跳美食／踢小米 新竹人很愛吃滷肉飯不知大家是否有同感？不管是起來一個大清早，再到中午或晚上，甚至半夜凌晨一樣可以吃得到美味的滷肉飯！而滷肉飯的口味也是很多變，從偏瘦的肉燥到半肥瘦，再到有

無煙環境大口吃肉！中壢「青石代燒肉」霸氣神獸和牛拼盤只要999元　6款牛肉超滿足

udn走跳美食／豬飛小姐 在桃園中壢這家討論度很高的「青石代燒肉」，不只是網美喜歡，挑嘴的吃貨也愛！最浮誇的和牛拼盤只要999元耶！ 一直是重度燒肉控的漢斯先生知道我最近多了一家口袋名單，

此生必去最美部落！ 來趟「新竹司馬庫斯」心靈之旅+交通、景點全攻略

有「上帝的部落」美稱的泰雅族部落司馬庫斯，位在新竹的尖石鄉，海拔約1500公尺，是最深山的原住民部落，也是全台灣最晚有電力送達的地區，遺世獨立。不過也因為交通不便，司馬庫斯才能至今都完整保留泰雅族文化以及山林最原始的樣貌。這樣的地方最適合想來一趟心靈之旅的人們了～現在就來看看司馬庫斯要怎麼去以及必去的司馬庫斯景點有哪些吧！

有一種藍叫洗版IG的「Xpark」藍！青埔最夯水族館必拍亮點＋免費入場撇步，避開人潮先筆記

桃園現今最熱話題，莫過於全台首座都會型水生公園「Xpark」。點開各大相關新聞和IG，幾乎都是藍藍一片，壯觀場景令人超想立馬飛奔現場，親眼目睹超萌的水母、魟魚、企鵝、海豹等動物。搶不到首波也別擔心，全

通霄走走吧！ 白沙屯「拱天宮」周邊玩法 景點美食住宿推薦懶人包

苗栗通霄拱天宮每年最知名的活動就是媽祖遶境了！但其實除了媽祖繞境通霄還有很多好吃、好玩的美食與景點值得去一探究竟。小編推薦拱天宮周邊的玩法，提供你交通、住宿、必去景點給你。還在苦惱這個周末要去哪嗎？就去通霄走走吧！

在苗栗南庄「湖中咖啡廳」發呆放鬆！高山湖泊景觀環繞　森林系仙境+1

想要吸收芬多精不用跑遠，苗栗也有處值得一訪的森林系仙境！距離著名「南庄老街」車程約30分鐘的地方，有處高山湖泊「向天湖」坐擁靜謐的山景及湖水風光，其中還有間「湖中咖啡廳」置身湖中心，湖景下午茶十分迷人

山海仙境、沙漠景觀、歐風城堡！新竹「10大朝聖必去景點」，網美狂推的私房美景

之前曾經為大家介紹絕美新竹秘境，美到讓人嘆為觀止的療癒郊外景點，讓我們重新了解到這個位於台灣西北部的城市，本期小編又要來為大家推薦網美狂刷IG、部落客狂推薦的新竹景點排行榜，每一個都超好拍也超值得去，不僅富有教育意義，也非常適合週末踏青前往，一起來看看Top10不去會後悔的新竹景點吧！

熱門新聞

免跑花東！新竹全新「金針花秘境」隱身山林景觀餐廳，門票可全額折抵、9歲以下免費逛

小鎮風景「借問站」走透透！「曾文水庫觀景樓餐廳」隱身煙波碧湖上的360度美景

大金門、小金門傻傻分不清楚？ 金門烈嶼必去景點&美食一日遊

南部人不輸陣！F1賽車風格「2D咖啡廳」進駐高雄，頭文字D、賓士任拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。