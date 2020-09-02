快閃65天！桃園青埔最狂「JETS嘉年華」登場，免出國爽玩歐美嘉年華、開園日快筆記

最新偽出國景點+1！去年進駐高雄引爆打卡潮「JETS嘉年華」，以特色歐風樂園吸引大批粉絲暢玩，8月傳出插旗青埔消息後引發熱議，如今官方終於祭出確定消息，宣佈正式於9/19開園，在台的大家免出國也能爽玩歐美嘉年華！

圖／JETS嘉年華臉書專頁

「JETS嘉年華」本次插旗台灣高鐵桃園站廣場，於9/19至11/22快閃65天，引進超過40項歐美主題遊樂設備，像是高雄場最受矚目的8層樓高「尖叫摩天輪」、經典「驚濤駭浪」、「瘋狂颶風」等皆一一回歸，懸空刺激感讓人徹底抒壓。除此，親子最愛的「旋轉木馬」、「遊園小火車」等可愛設施自然不會少，搭配玩遊戲贏玩偶等必備攤位活動，爸媽們可以放心地溜小孩。

圖／JETS嘉年華臉書專頁

此外，屆時還會有市集提供歐美美食，另有限定表演，吃喝玩樂樣樣有，大家很快就能在本地，同步享受歐美嘉年華的熱血氛圍。現在就記下開園時間，準備揪團衝一波！

JETS嘉年華

地址：高鐵北路一段與青埔路二段交叉口（台灣高鐵桃園站廣場旁）

活動期間：9/19-11/22

營業時間：平日15:00-21:00；六日、例假日11:00-21:00（每週二休園）

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