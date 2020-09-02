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「青畑九號豆製所」新竹旗艦店！ 推7公分麵茶口味，再祭出超狂「免費吃1年」活動
超人氣排隊美食「7公分車輪餅」青畑九號豆製所在竹北有新店面囉，致力於打造全台最大車輪餅專賣店，將日式復古的木紋建築融入現代超大片玻璃櫥窗，用餐環境整個大提升！而這回9月3日也推出全新「麵茶」口味之餘，還舉辦「車輪餅創意100種吃法」，到9月30日前拍照上傳屬意的創意吃法，第一名將獲「車輪餅免費吃一年」獎品！
前陣子青畑九號豆製所進駐101後造成大轟動，有網友號稱排隊超過30分鐘才能吃到。這回遷址的竹北嘉豐新店面，以濃厚的日式復古裝潢吸引了眾人的目光，走進店面，滿滿不同口味的陳列，不禁讓人食指大動，尤其新口味「麵茶」車輪餅，更是引起一陣好奇，其實它是用鹿港特有的麵茶進行特製調配，滿滿的芝麻香搭配滑順的口感，吃起來甜而不膩，除此之外，8月才上市的「北埔9號上上籤燒」則搏得網友的好評，以滿滿客家菜脯搭配蘿蔔與馬鈴薯等餡料，絕對鹹香飽滿，非常好吃！
而配合新口味的上市，青畑九號豆製所還推出「100種車輪餅創新吃法」活動，只要把購買回來的車輪餅，透過擺盤、創新料理與新吃法等，上傳至粉絲專頁，前三名分別可獲免費吃3個月、6個月與1年的超狂獎品，活動將於9月3日開始（至9月30日止），10月10日會公布得獎名單，快揪親朋好友一起來場「青畑九號車輪餅」創新吃法體驗吧！
青畑九號豆製所：嘉豐旗艦店
地址：新竹縣竹北市嘉豐五路 1段 150號
電話：03-667-0506
時間：11：30～18：30
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