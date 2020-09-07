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桃園才不是美食沙漠！超人氣「桃園美食精選」 雲南料理、客家湯圓必吃

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／IG, eat_your_wife、IG, smilepig0806、IG, dragonraja0825
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桃園曾經被網友認為是「美食沙漠」，其實才不是如此！低調的桃園有很多在地人才知道的美味，有巷弄美食、傳統小吃，還有網美愛去的打卡咖啡廳；今天小編就帶大家來看看，桃園有哪些超人氣美食，看完真的要翻轉你對桃園的印象了！

龍潭–七彩雲南

七彩雲南。 圖／IG, eat_your_wife
七彩雲南。 圖／IG, eat_your_wife

七彩雲南是不少桃園人聚餐的心頭好愛店，在桃園有多家分店，多種民族融合的雲南料理CP值極高，價格平實料理卻非常豐盛好吃，過橋米線、奶香黃薑蝦、剁椒芝麻雞、都是人氣必點，麻辣鍋米干椒香濃郁，肉片鮮甜滑嫩，想要飯後來點甜食的話可以點雲南雙寶，糯米粑粑和甩餅配上煉乳不膩口卻甜上心頭。不踩雷大推的一間店，下次誰再說桃園沒美食，這間店可以霸氣打臉～

地址（龍潭店）：桃園縣龍潭鄉中正路596號

楊梅–小阿姨大湯圓

小阿姨大湯圓。 圖／IG, smilepig0906
小阿姨大湯圓。 圖／IG, smilepig0906

小阿姨大湯圓。 圖／IG, dragonraja0825
小阿姨大湯圓。 圖／IG, dragonraja0825

要說桃園在地楊梅人每天都吃什麼，有好大一部份的人大概會說小阿姨大湯圓。這間客家湯圓原本是位在楊新北路街角的一間小店，但因為太受歡迎，近年在黃金地段開了大間的新店面。小阿姨大湯圓的客家湯圓飽滿Q彈，湯面還浮有滿滿的韭菜和蔥，讓每一口都香氣十足，最厲害的是它的油蔥酥，油蔥的香氣結合客家口味，輕輕淋上一匙，餛飩、油豆腐、燙青菜這些平民小吃瞬間變得超美味，無敵的客家風味讓這間店多年來人氣高居楊梅之冠！

地址：桃園市楊梅區新農街242號

桃園–東街日本料理

東街日本料理。 圖／IG, jeffchen0113
東街日本料理。 圖／IG, jeffchen0113

東街日本料理。 圖／IG, jeffchen0113
東街日本料理。 圖／IG, jeffchen0113

東街日本料理。 圖／IG, jeffchen0113
東街日本料理。 圖／IG, jeffchen0113

高評價超平價！這間東街日本料理是小編閱吃無數後（？）心中CP值最高的日式料理店！食材吃得出來非常新鮮，從基隆崁仔頂當日直送，生海鮮實力滿滿，炙烤後鮮度更盛，極上海鮮火鍋用料澎派，是店內人氣必點，魚類和貝類鮮嫩肥美，壽司更是魚油香味衝鼻，大大推薦來到桃園可以吃東街。

地址（桃園旗艦店）：桃園市桃園區溫州一路61號

桃園–老賊壽司

老賊壽司。 圖／IG, yulyyuyu
老賊壽司。 圖／IG, yulyyuyu

老賊壽司在1998年就已經開始營業，時間足以證明這間店的實力！口味選擇超多樣，蒲燒鯛、牛蒡、蘆筍、咖哩等都相當熱門，還有百香、山蘇魷魚，你說特別不特別？重點是！一盒從35元到45元不等，超親民的啦！餡料滿滿滿到感動人，小資族還不快衝！

地址：桃園市桃園區中正路328號

桃園–張豐盛花生之家

張豐盛花生之家。 圖／IG, kathy_jhang
張豐盛花生之家。 圖／IG, kathy_jhang

正餐吃完了，就來找甜點吃囉～這家甜點店是中壢在地人推薦，張豐盛以販賣花生糖、花生油起家，已經有超過一百年的歷史，近期店家開始販售霜淇淋，將方塊酥、南瓜子、花生粉、黑芝麻粒等台灣道地的味道融入冰淇淋，再加上杏仁片、巧克力、抹茶醬，打造另外一種特殊風味！

地址：桃園市桃園區中山路133號

大溪–GOGOBOX餐車誌in樂灣基地

GOGOBOX餐車誌in樂灣基地。 圖／IG, momoluv22
GOGOBOX餐車誌in樂灣基地。 圖／IG, momoluv22

GOGOBOX餐車誌in樂灣基地。 圖／IG, terrysmama
GOGOBOX餐車誌in樂灣基地。 圖／IG, terrysmama

誰說網美店沒有美食？桃園的餐車能顛覆你的想像！「GOGOBOX餐車誌in樂灣基地」是個戶外餐車基地，主打美式鄉村風，是IG上超熱門的打卡熱點，美是餐車和野餐風格怎麼拍怎麼精緻，重點是這裡的餐食簡直超越網美店的水準！美式漢堡肉厚實多汁，玉米餅的調醬香氣十足，把肉質的鮮甜提升到另一個層次，蛋糕厚實濃郁不甜膩，特別的是店家還會用木盒裝盤，好拍又好吃太厲害啦（眼冒愛心）。

地址：桃園市大溪區復興路二段138號

大園–台灣農家菜

小編最喜歡浮誇料理啦～喜歡澎湃感的捧油們照過來！台灣農家菜最著名的就是超級浮誇的「蒸籠宴」，直徑長達2公尺超巨大特製蒸籠，打開滿滿30種食材映入眼簾，生蠔、大文蛤、鮑魚、龍蝦、螃蟹等豪華海鮮通通有！小編好想吃啊～

地址：桃園市大園區中正東路310號

中壢–龍岡米干

米干的故事是這樣的，在第二次國共內戰的時候，有一支雲南隊伍不願意投降共產黨，流亡到緬甸邊境，直到聯合國施壓才遷徙來台灣，並且定居在桃園龍岡的忠貞新村，因此也帶來了緬甸和雲南的味道。

龍岡米干在桃園龍岡的勝景簡直可以用百家爭鳴來形容，桃園每年還會舉辦龍岡米干節，各家憑本事切磋，熱騰騰的米干，搭上超彭湃的肉片、豬肝、蛋花，還有各店家特製的辣椒醬和酸菜，每一口都超豐富，清燉湯頭卻非常濃郁，帶有雲南料理酸爽的香氣，十分好吃！

地址：桃園市中壢區龍東路214號

中壢–榕樹下綿綿冰

榕樹下綿綿冰是間中壢在地人從小吃到大的老字號冰店，招牌品項超級芒果雙爽名符其實，芒果塊整杯堆滿滿，用料實在大方外還淋上了煉乳，上頭的芒果冰淇淋細緻清爽，中和了煉乳的甜味，濃郁和清甜兩種享受～榕樹下綿綿冰店內常有滿滿人潮，足以證明它的超人氣，來到中壢車站一定要去品嘗夏天的美好滋味～

地址：桃園市中壢區中山路6號

中壢–托斯卡尼尼義大利餐廳

如果台灣各縣市的義大利餐廳要來場PK賽，不少桃園人一定會推托斯卡尼尼出去當桃園代表！托斯卡尼尼主打經典義大利菜，義大利麵是屬於醬料濃郁的那種，有在吃義大利麵的就知道，一般醬濃的話吃起來就會比較乾，但托斯卡尼尼的醬汁除了非常道地外，還給得很多，每一口的麵條都能沾附滿滿的醬汁，香氣十足且濃郁不膩口，是來桃園大推的一間店！

小編偷偷說：小編的一個瑞士朋友說，托斯卡尼尼是他在台灣多年來吃過最好吃的義大利麵！你就知道這間的醬汁真的很對味啊～

地址（中壢店）：桃園市平鎮區長安路168號

希望本期整理的桃園美食對大家之後到桃園旅遊能多少有點幫助，桃園離台北和新竹苗栗車程都很近，大家不妨挑個週末假期，來趟桃園之旅吧～

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中壢 湯圓

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