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夏日也能看雪！桃園大溪「九月雪」絕美報到，韭菜花田成純白花毯仙氣爆表
花仙子們出動！雖然台灣目前天氣仍是炎暑，但季節限定的「九月雪」已夢幻報到，讓大家在夏日也能透過純白花海，來場平地版的賞雪體驗，順道一解出國之愁。
桃園大溪區種有一片片韭菜花田，每逢8月末陸續盛開，通常九月花況最為迷人。韭菜頂端潔白的花瓣隨風搖曳，編織成自然的白色花毯，亦將田地鋪成如同積雪的場景。朵朵小白花搭配藍天白雲及綠意盎然的田野，隨手都是一張仙照，只要喬好角度，加上充足的光線，效果更能錦上添花。
知名的黃色小屋為許多人首要的朝聖熱點，但目前茂密花況仍須等候，有網友分享對面花田綻放亮眼，「大鶯路346巷」鄰近堤防路邊有處廖姐姐花田，開得最為壯觀。另外中庄調整池附近往大溪方向也已怒放中，花控們是時候把握花期拍一波。
由於這些園地皆為私人田地，提醒大家記得賞花拍照時小心勿踩踏、垃圾不落地，一起維護限定美景。
大溪韭菜花田
地址：桃園市大溪區大鶯路入園清潔費：每人酌收50元地址：中庄調整池附近（GPS：24.915848, 121.310589）
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