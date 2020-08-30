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夏日也能看雪！桃園大溪「九月雪」絕美報到，韭菜花田成純白花毯仙氣爆表

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@vivian06041授權、IG@wcy6572授權
圖／IG@vivian06041授權、IG@wcy6572授權

花仙子們出動！雖然台灣目前天氣仍是炎暑，但季節限定的「九月雪」已夢幻報到，讓大家在夏日也能透過純白花海，來場平地版的賞雪體驗，順道一解出國之愁。

韭菜園白茫茫的花海令人陶醉。圖／IG@wcy6572授權
韭菜園白茫茫的花海令人陶醉。圖／IG@wcy6572授權

桃園大溪區種有一片片韭菜花田，每逢8月末陸續盛開，通常九月花況最為迷人。韭菜頂端潔白的花瓣隨風搖曳，編織成自然的白色花毯，亦將田地鋪成如同積雪的場景。朵朵小白花搭配藍天白雲及綠意盎然的田野，隨手都是一張仙照，只要喬好角度，加上充足的光線，效果更能錦上添花。

中庄調整池附近往大溪方向，也有絕美韭菜花田綻放中。圖／IG@julia_0959授權
中庄調整池附近往大溪方向，也有絕美韭菜花田綻放中。圖／IG@julia_0959授權

知名的黃色小屋為許多人首要的朝聖熱點，但目前茂密花況仍須等候，有網友分享對面花田綻放亮眼，「大鶯路346巷」鄰近堤防路邊有處廖姐姐花田，開得最為壯觀。另外中庄調整池附近往大溪方向也已怒放中，花控們是時候把握花期拍一波。

由於這些園地皆為私人田地，提醒大家記得賞花拍照時小心勿踩踏、垃圾不落地，一起維護限定美景。

黃色小屋對面再往後走，可以拍到花況最好的雪白美景。圖／IG@meiflowerphotography授權
黃色小屋對面再往後走，可以拍到花況最好的雪白美景。圖／IG@meiflowerphotography授權

一年一度的九月雪準時報到。圖／IG@vivian06041授權
一年一度的九月雪準時報到。圖／IG@vivian06041授權

大溪韭菜花田

地址：桃園市大溪區大鶯路
入園清潔費：每人酌收50元
地址：中庄調整池附近（GPS：24.915848, 121.310589）

圖／IG@wcy6572授權
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