新竹人早午晚餐熱門必選！ 特搜新竹市六家「人氣滷肉飯」 再忙再累也要吃上一碗

新竹人很愛吃滷肉飯不知大家是否有同感？不管是起來一個大清早，再到中午或晚上，甚至半夜凌晨一樣可以吃得到美味的滷肉飯！而滷肉飯的口味也是很多變，從偏瘦的肉燥到半肥瘦，再到有膠質的肥肉；有偏甜也有偏鹹香的口味，能滿足不同口味的老饕。

說實在滷汁的甘甜淋在白飯上就非常美味，再搭上滷肉、酸菜、筍乾、滷蛋及荷包蛋等，吃上一口就可以感受到台灣小吃平凡卻不平凡的小確幸。

最讓小米敬佩的是即使已經一甲子的老店，依然每天努力為著新竹市的老饕們，不辭辛苦起個一大早在準備食材，讓大家能早上起床可以吃飽充滿體力的上班去！

有這麼努力的店家們新竹還能說是美食沙漠嗎？今天就為大家找出新竹市六家人氣滷肉飯，來看看你喜歡的是那一家呢？

戽斗滷肉飯

流出犯規的蛋液的荷包蛋滷肉飯很多人就想到這家戽斗滷肉飯！每天早上六點開始營業就開始要排隊了～最受歡迎當然是滷肉飯＋鴨蛋荷包蛋，沒錯！就是鴨蛋！用鴨蛋煎出來的荷包蛋蛋香特別香及蛋液的色澤更為金黃。

滷肉飯是半肥瘦7:3比例，滷肉汁帶點甘甜味配白飯就很好吃了～再加上蛋液的流出，讓滷肉飯變得更有滑溜口感，配焦脆的蛋白就完美，加這個荷包蛋是加分不少呢！

爌肉飯加荷包蛋也是必點的組合，蛋液配上爌肉就想一口將它消滅！爌肉飯是多了一些青菜，讓飽足感更高！爌肉肥瘦比例也剛剛好，肉質不是很軟爛那種，是有彈牙口感爌肉，配滷汁飯一起吃還不錯。

如果遇到剛炸好的炸肉就不要放過它了～ 剛炸好的有熱熱的軟脆口感及肉香撲鼻。

戽斗魯肉飯(滷肉飯)

地址：新竹市北區仁德街88號

電話：03-5241849

營業時間：06:00~14:00(禮拜二公休)

翁記滷肉飯

這一家隱藏在城隍廟裡每天只賣3小時的翁記滷肉飯可是人潮滿滿！為什麼是隱藏呢？因為他們在凌晨四點營業，大概早上七點前就賣完收工，所以晚起床的朋友來到城隍廟，只會看到空空的攤位，而誤會他們並沒有營業。這家可是新竹人半夜下班後醫肚子的地方，不誇張不到凌晨四點就會開始排隊等老闆開店！

PS. 翁記滷肉飯放暑假去了，據消息來源9月初才會營業。

滷肉飯再加點一顆滷蛋是老饕吃法！滷肉上灑上一些些的黑胡椒來提味，光看就讓人有一種吃飽後再去上工的原動力，大家出來工作都是為了三餐有一頓溫飽嘛。錢不用太多夠用就好，在半夜能吃到平民美食也是一件小確幸的事

他們滷肉飯會灑上黑胡椒鹽來提昇風味，如果不習慣吃黑胡椒的朋友記得跟老闆說不要加唷～滷肉肥瘦比例剛剛好，而瘦肉部位滷煮軟爛，稍為一撥肉絲就有所分離了！配上白飯是鹹香有味台式滷肉飯，飯粒夠Q也不會粘在一起，光吃滷肉飯就可以來上兩碗。

人蔘枸杞雞是他們招牌中的招牌，常常營業不到1小時就賣光！湯頭本身有著清甜味道，另外會喝到很濃郁人蔘味，是那種有甘甜味而沒人蔘苦味，男女喝都很合適。

翁記滷肉飯(城隍廟內第一攤位)

地址：新竹市北區中山路75號

營業時間：04:00~07:00 (禮拜二公休)

禾日香滷肉飯

北門街上的禾日香滷肉飯特色是手工切的溫體肉，再用滷汁熬煮，肉味的甘甜及有膠質的口感，真的讓人食指大動！當然加上太陽蛋的蛋液才是完美的犯規美食。

手工切的豬肉才會看到大小不一，另外如果說不愛那麼肥的朋友，可以跟他們說要瘦一點的肉喔。滷肉是屬於鹹香帶甜味，然後每一口配著白飯吃，實在是好滿足。

當然吃之前，要先將這個半熟蛋來戳破，流出蛋液才是犯規的啦！(專業吃貨必備的吃法)

如果再加上他們手工辣椒是進階版老饕的吃法

手工辣椒裡面還有菜脯、辣椒還有小魚乾，有辣勁又有辣椒及小魚干的鮮香，淋一些在滷肉飯上會更棒喔！

泰式打拋飯也是很熱門的商品之一，太陽蛋鋪上了滿滿的打拋肉，辣度上大概是屬於中小辣的程度，除了有軟嫩的肉末以外，還有帶點脆度的四季豆搭配，是一道很下飯的菜色呢！

網友還有推薦必點海鮮什錦麵，裡面有大大滿足的食材，有一隻大蝦子以外，還有肉片、魚羹、肉羹、水煮蛋，另外特別提醒，肉羹都是他們自己做的，如果說因為來不及備料的時候而沒有肉羹的話，他們會用骨仔肉來取代。

禾日香魯肉飯

地址: 新竹市北門街151號

電話: 03-528 0276(加盟專線)

營業時間: 09:00–14:00, 17:00–20:00 (每週一公休)

金連滷肉飯

新竹在地的老店金連滷肉飯，餐點特色主要是肥瘦參半，且帶有膠質的滷肉飯，再配上肉羹湯及白菜滷，可真的是新竹在地的美味小吃。雖說是老店但也不忘精進持續推出新菜色，讓老饕們偶爾有不同的新鮮感受，像雞滷飯、炸排骨、炸蝦捲及炸豆腐，也都挺受歡迎的！

從這一匙滷肉可以看出來，是手工切製才有大小不同的滷肉，堅持手切口感的店家目前已所剩不多，真的可以好好來品嚐看看！滷肉是鹹甜得宜恰恰好的味道，並不會偏甜也不會偏鹹，帶上膠質的口感讓人很喜歡。最重要的靈魂人物就是記得要加上一點特調的胡椒粉，在膠質滿滿又鹹甜得宜的滷肉飯，再加上飄來的胡椒香，真是有開胃又解膩的作用。

酸菜是有脆度且恰恰好的微酸，酸中帶甜紓解了滷肉的油膩感，完全就是新竹在地美食代表滷肉飯。

新竹米粉能不吃上一碗嗎？，除了淋上滷肉以外，還附一顆摃丸，米粉份量也不少，還有加入韭菜及豆芽菜做為配菜！

使用的當然是新竹米粉，是有彈牙爽滑的口感，沾上滷肉汁再配上大骨甜的湯頭，肯定是女士們很喜歡的菜色，清爽中帶點滷肉的油香，夏天也可以享受美味的美食。

吃一碗滷肉飯再配上他們獨家金針腰肉湯是一個黃金組合，湯頭屬於清爽型的，可以吃得到原味豬腰肉的甜味，再配上天然金針花的香氣，搭配滷肉飯是可以解膩的作用。

金連滷肉飯

地址：新竹市北區北門街55號

電話：03-524-9110

營業時間：10:00~24:00

榮茂滷肉飯

榮茂滷肉飯是陪伴無數清交學生的晚餐宵夜美食！滷肉是屬於偏瘦及鹹香的特色，加上筍乾留住不少學生的胃袋。黃金組合則是滷肉飯配上一碗藥燉排骨或翡翠海鮮羹湯。

他們的滷汁是偏鹹香的口味，滷肉也是偏瘦帶一點點肥肉，重口味的朋友記得要加上他們勁辣手工辣醬！

舒肥雞肉飯(蔥油)也是他們的招牌之一，透過舒肥的方式讓雞胸肉軟嫩不乾柴，雞肉的甜味也保留在裡面，配上蔥油香及雞汁飯好好食。

藥燉排骨味甘順口，一口滷肉飯一口湯，讓不少學生補身體也補胃。

翡翠海鮮羹湯，有甜美的湯頭，與烏醋結合有酸V的清甜，花枝羹、波菜、金針菇、炸皮等相當豐富。

榮茂滷肉飯

地址：新竹市東區民生路147號

營業時間：11:30–14:00, 17:00–23:00（禮拜六公休）

阿明滷肉飯

阿明滷肉飯 也是新竹人氣滷肉飯之一，除了光華店外，在西大路小北百貨附近還有一家分店。滷肉飯再配上三寶綜合湯是老饕必然的選擇！

半肥瘦的滷肉口味上是鹹香中帶點微甘甜，加上滷汁超下飯的啦 筍乾是帶一點爽脆口感卻不是讓人難以接受重口味，是大部份人都會接受的味道。粒粒分明的米飯有Q沾滿滷肉汁是傳統小吃美味代表～

如果想吃一次吃到他們魚丸及摃丸，可以點他們三寶綜合湯，裡面還有軟嫩骨仔肉，摃丸是有肉汁在裡面挺不錯的。

魚丸是有包餡，這也是新竹的名產之一唷！

阿明滷肉飯(光華店)

地址：新竹市北區光華街110-1號

電話：(03)531-6932

營業時間：07:00–19:00(禮拜1公休)

阿明滷肉飯(西大店)

地址：新竹市北區西大路545號

電話：(03)524-8939

營業時間：07:00–20:00(禮拜1公休)

後記：

看完這六家滷肉飯是否覺得新竹的滷肉飯是百家爭嗚，各有特色呢？燕瘦環肥任君選擇的滷肉飯可是新竹人每天早午晚餐宵夜的熱門選擇，希望來到新竹打拼的外地朋友，在工作忙完後可以找到美食的一片天，再忙再累只要吃上一碗平凡中不平凡的滷肉飯就可以解除壓力唷！

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」