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此生必去最美部落！ 來趟「新竹司馬庫斯」心靈之旅+交通、景點全攻略

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

有「上帝的部落」美稱的泰雅族部落司馬庫斯，位在新竹的尖石鄉，海拔約1500公尺，是最深山的原住民部落，也是全台灣最晚有電力送達的地區，遺世獨立。不過也因為交通不便，司馬庫斯才能至今都完整保留泰雅族文化以及山林最原始的樣貌。這樣的地方最適合想來一趟心靈之旅的人們了～現在就來看看司馬庫斯要怎麼去以及必去的司馬庫斯景點有哪些吧！

司馬庫斯怎麼去

司馬庫斯。 圖／Wikimedia
司馬庫斯。 圖／Wikimedia

司馬庫斯自民國84年聯外道路開通後，才正式與外地接軌。司馬庫斯基本上是沒有大眾運輸可達的，要前往的話需要自己開車，從新竹內灣到司馬庫斯需時約2.5至3小時，不會開車的朋友們也可以考慮購買司馬庫斯一日遊、多日遊的行程！

行車路線：

國道三號竹林出口→120縣道（經內灣）→竹60鄉道右轉→接續行駛司馬庫斯產業道路即可抵達。

司馬庫斯景點－司馬庫斯部落

司馬庫斯部落。 圖／kkday
司馬庫斯部落。 圖／kkday

司馬庫斯部落的族人據說來自南投仁愛鄉瑞岩部落一帶，後因人口增加、耕地不敷使用，所以開始向北遷移，其中由Makus（馬庫斯）帶領的家族落腳於此，成為現在的司馬庫斯部落。部落裡的風貌相當原始，綠樹成蔭、一排排平房錯落著，來到這裡一定要放慢步調，細細體會部落的恬靜時光。

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

司馬庫斯景點－巨木群

巨木群。 圖／阿昀
巨木群。 圖／阿昀

司馬庫斯一直都是一個很神祕的地方，直到這裡發現了巨木群，才漸漸吸引越來越多遊客前往，因此巨木群可說是司馬庫斯的觀光重心，其中最大的巨木甚至可讓20人牽手環抱！從部落到巨木群之間，有一條5.2公里長的步道，來回需時約4～5小時，是來到司馬庫斯的重頭戲，沿途可以一邊觀賞自然生態，一邊吸收森林的芬多精！

交通：從司馬庫斯部落步行，約2～2.5小時

步道開放時間：8:00-17:00

司馬庫斯景點－司立富瀑布

司立富瀑布。 圖／Wikimedia
司立富瀑布。 圖／Wikimedia

司立富觀瀑步道是巨木群步道途中的一條岔路，全程約1.2公里，觀賞完巨木群後，可以接著進入觀瀑步道。瀑布高低落差約20公尺，在夏天的豐水季時氣勢更顯磅礡，駐足在此感受瀑布傾瀉而下，暑氣全消！秋天時的觀瀑步道更有楓香、九芎、山漆等轉紅的植物，可以感受濃濃的秋意！

交通：巨木登山口步行約45分鐘

開放時間：9:00-17:00

司馬庫斯景點－Koraw生態公園

Koraw生態公園。 圖／阿昀
Koraw生態公園。 圖／阿昀

Koraw生態公園原本是族人的小米園，長時間沒有耕種，如今已經成為原生動植物的棲息地。園區內的步道以和自然共生的工法鋪成，建材都是採用木、竹等天然植物，因此園區內的生態保存相當良好，可以在這裡看到山紅頭、青背山雀等各種鳥類，晚上還有夜間生態可以觀察，喜歡親近大自然的朋友們一定要來！

交通：司馬庫斯部落步行約45分鐘

更多司馬庫斯景點

司馬庫斯。 圖／阿昀
司馬庫斯。 圖／阿昀

司馬庫斯。 圖／阿昀
司馬庫斯。 圖／阿昀

神秘谷

神秘谷距離司馬庫斯部落不遠，從這裡可以眺望塔克金溪和鎮西堡溪，兩條溪的交會處是神秘谷瀑布。觀景台前方有一顆狀似「烏鴉嘴」的岩石，而這也是神秘谷早期地名「烏鴉嘴山」的由來，大家來到神秘谷，可以看看像不像？

交通：司馬庫斯部落步行約30分鐘

天空之城

「天空之城」是一座號稱全台風景最好的廁所，位在巨木群步道上，是由司馬庫斯族人用木頭親手搭建，不用一根鋼筋。要往巨木群的朋友們，可以在這裡休息一下、看看風景再繼續前進！

交通：巨木群步道4公里處

夫妻樹

夫妻樹曾被用來搭設至鎮西堡、約2公里長的流籠，用來運送物資，也曾載送小孩至對山上下學，後來纜繩不堪負荷斷裂，才不再使用，大家可以看看樹幹上留下的纜繩痕跡遙想當年情景！

交通：巨木群步道登山口

看完以上這些景點，是不是覺得司馬庫斯真的是個原始又神祕的地方，想親自上山一探究竟呢？提醒大家到山裡作客，儘量不要打擾當地住民作息和自然生態，為這片山林的保存盡一份心力～還有司馬庫斯因為海拔高，氣溫較低，就算是夏天上山也要多帶幾件長袖的衣服，以免著涼囉

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步道 瀑布 內灣

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