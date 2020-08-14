無煙環境大口吃肉！中壢「青石代燒肉」霸氣神獸和牛拼盤只要999元　6款牛肉超滿足

在桃園中壢這家討論度很高的「青石代燒肉」，不只是網美喜歡，挑嘴的吃貨也愛！最浮誇的和牛拼盤只要999元耶！

一直是重度燒肉控的漢斯先生知道我最近多了一家口袋名單，還是他很愛的燒肉，不管再怎麼忙也硬是擠出時間帶我去大口吃肉，時間跟乳溝一樣擠一擠就有了大概就是這意思。前往之前先上網做了功課，「青石代燒肉」裝潢時尚又大器深受網友喜愛，尤其女生更是推薦，最大原因就是環境舒適，加上無煙燒烤，還有專人桌邊代烤服務！這麼優秀的店家難怪深受女性消費者喜愛，我光是聽到這些優點就立馬想飛奔前往了。假日人潮多記得先訂位喔。

「青石代燒肉」所在位置很熱鬧，位在中壢復興路跟中美路交叉口，旁邊是中壢市區中正公園，算是很醒目好找的地標。附近餐廳很多，停車位不好找，建議多繞幾圈找找私人收費停車場。

以日式木質與黑色係交錯的建築外觀是這一區很顯眼的餐廳設計，挑高大器的門口氣勢磅礡，充滿了神祕感讓人想一探究竟，門口展開雙翅的金色雕像是守護神金翅鳥，代表了對於品質守護與追求。不管是經營理念或是建築風格著實讓人印象深刻。命名寓意「禪」的意味，是一種悟心、淨心的境界，將心回到根本，就如同【青石代燒肉】的初衷堅持以燒肉的原味用最簡的食材呈現最真實味道。

境優雅沉穩，空間寬敞舒適

店內打造了不少網美打卡點，還有一張按摩椅！這個服務實在貼心，等待的同時可以拍美照還能享受按摩體驗，對於女性顧客真的特別體貼耶，要是下次來這裡有洗頭服務我大概也不覺得意外了(笑)。

喜歡裡面的空間規劃，座位之間寬敞不擁擠，保留了大片場地讓視覺更加穿透，不管是兩人約會或是家庭聚餐都很適合。採用油煙下吸式烤爐，空氣中幾乎聞不到燒烤味，我最怕得就是吃完燒肉身上也沾滿油煙味，來這裡完全省去這樣的煩惱啦。

青石代燒肉 套餐式為主的菜單設計

以套餐跟單點兩種方式供餐，吃飽吃巧都可以！套餐有雙人套餐（1699-2799元）、三人套餐（3299/4099元），有無牛套餐、牛豬混搭、大口吃肉、冠軍和牛，想要吃平價或是豪華都沒問題！我們這次點了神獸雙人套餐，再用999元加購冠軍和牛拼盤，對於愛吃牛肉的我跟漢斯先生，實在是太滿足了，請看我接下來的分享囉～

▶前菜、冰梅沙拉、青石野菜◀

三種小菜分別是百香果甜漬大根、日式洋蔥、韓式泡菜，這個可以免費續一次，小菜用來搭配燒肉實在很合拍，燒肉的油脂與小菜的酸甜融合在一起，顯得更爽口美味。

配色好繽紛的沙拉有兩種口味冰梅、黃金胡麻，我選了很少見的冰梅，光是想像它酸甜的滋味口水就不斷分泌了，超適合夏天。裡面有雙色甜椒、小番茄、生菜、Q梅，吃的時候要把底下酸甜醬汁攪拌再吃，超級開胃。生菜可以續加，用來包肉片跟泡菜就是道地的韓國烤肉吃法，變化多樣讓吃燒肉充滿樂趣。

這裡的肉品講究原味，沒有醃漬或是淋上多餘醬汁，桌邊提供的三種醬料分別是昆布鹽、檸檬汁、特調燒肉醬，不用過多的調味避免蓋掉肉本身美味。

牛油可不是烤來吃的！是用來把烤網抹油後讓肉片不沾粘，也讓完全不會烤肉的我可以每一片肉都烤的剛剛好軟嫩！這個實在是好東西(笑)。

▶海鮮私房粥◀

用高湯熬煮的綿密海鮮粥有讓我驚豔！光是這個煮到鵝黃色的湯汁就知道花了不少時間熬煮，底下還有海鮮配料，每一口都吃的到鮮甜海味。粥的份量很大，兩個人吃會很飽足，我跟漢斯先生最後是打包帶走。

我喜歡吃燒肉配各種小菜或是包生菜一起吃，可以增加口感跟風味，也平衡了燒肉油脂。

▶紐澳良雞腿肉、英國櫻桃鴨胸、伊比利松阪豬◀

彷彿優雅的英式下午茶上桌了！玫瑰金邊的架子襯托的肉品更加時尚高雅，吃燒肉就是要這樣優雅的享受，不只吃飽足也吃美感。終於知道這家燒肉為什麼很多女生喜愛，餐具時尚又兼具設計感，而且從容優雅又不沾染燒肉味的環境實在加分！

紐澳良雞腿肉：把新鮮雞腿肉去骨切塊後用獨家比例香料醃漬，烤過後的雞腿肉飽含肉汁，口感軟嫩極了！香氣奔放的滋味會讓人一口接著一口。

雞腿肉搭配加價39元的韓式燒烤起司醬，把雞肉沾一圈融化的起司，金黃色醬汁扒在雞肉上，口感簡直完美極了！豐富濃郁的起司香氣讓層次更豐富。

英國櫻桃鴨胸：光是桃紅色的色澤就讓人忍不住食指大動！飽含豐富油脂的鴨皮和細嫩肉質，吃起來沒有一般鴨肉的腥味，多汁、甜嫩、Q軟彈牙，顛覆了我對鴨肉的想像。

伊比利松阪豬：極為珍貴的松阪肉每隻豬身上只有兩片！我自己很常到菜市場買菜，要買到松阪肉真的是碰運氣。爽脆彈牙的松阪豬一直是燒肉店必備肉品，肉質扎實加上油花分布均勻，肥而不膩跟一般豬肉口感完全不同，烤過後沾少許胡椒鹽就很美味。

▶神戶和牛金花◀

被譽為日本三大和牛之一的神戶牛也是台灣人很喜愛的和牛品種，大理石油花分布均勻漂亮，肉汁飽滿口感滑嫩，光是放在舌頭上就會融化在嘴裡，這需要一點烤功才不浪費這個好麼的肉片，店員很貼心的常常過來詢問需不要需幫忙烤，大概深怕我毀了這個肉吧(笑)。

▶海鮮◀

海鮮搭配北海道生食級干貝、澎湖大草蝦，干貝烤到稍微出水就可以吃了，肉質軟嫩鮮度噴發。烤蝦會由店員幫忙剝殼，還配上美美擺盤，免去客人沾手的煩惱。

▶安格斯冠軍牛小排、安格斯9oz沙朗牛◀

厚切牛小排我也很推薦！烤到單面出水再翻到背面烤五秒鐘，當肉片呈現美麗的粉紅色就是最完美熟度了！沾上昆布鹽或是檸檬汁就能嘗到牛肉甜美滋味。浮誇霸氣的9oz牛排是店員幫忙烤，烤到表面微焦，裡面粉嫩的五分熟，外酥內軟最剛好。

▶神獸冠軍和牛拼盤 加價購999元◀

重磅登場的神獸和牛拼盤來了！用牛形狀的木盤裝盛，噴著乾冰，根本是巨星出場的場面。和牛拼盤包括鑽石牛小排、玫瑰牛小排、松阪牛菲力、冠軍腹脅肉、冠軍和牛五花、冠軍和牛牛舌等6種。價格999元實在佛心！

冠軍和牛牛舌有點厚度帶著Q彈感，搭配日式洋蔥吃起來非常清爽；鑽石牛小排選用Prime等級牛肉，兩面考到均勻五分熟度，口感飽滿多汁；玫瑰牛小排選用Choice等級牛肉，口感紮實，肉質細膩鮮嫩；松阪牛菲力油脂較少，比較有嚼勁；冠軍腹脅肉油花瘦肉分明，口感更加Q彈，適合配生菜一起吃；冠軍和牛五花入口即化。

▶神獸冠軍牛 當月壽星最大獎◀

壽星有禮囉！當月壽星可以在一樓櫃檯前方玩轉盤，共有8種獎品，最大獎就是這個神獸冠軍牛肉！身為牛肉控的我跟漢斯先生，簡直要瘋狂啦！

▶舞茶道 燒肉配飲品◀

一樓的「舞茶道」手搖飲跟燒肉合作，在這裡吃燒肉還可以點手搖飲，左邊是翡翠檸檬綠酸酸甜甜很解膩，右邊是雲舞芒芒沙，用夏季盛產的芒果製作，喝起來透心涼還吃的到一塊塊的芒果肉。

舞茶道手搖飲連鎖店，現在創新的新店型採用日式禪風風格，展現『茶道職人』的專業感，而且在等候區居然還有提供USB插座充電（這個太貼心了啦！），現在加盟名額有限加碼送20萬元。

▶甜點◀

用餐完當然要來個甜點做完美的ending！熱的紅豆紫米搭配黑糖珍珠還有莫凡比冰淇淋，連甜點都給的很用心，完全不馬虎。紅豆紫米料好實在，配上黑糖珍珠很完美。莫凡比冰淇淋濃郁美味。

▶讀者專屬 神祕月光寶盒◀

這次豬飛的讀者享有額外好康囉！！

只要出示這篇文章就可以免費獲得價值1000元的「日本神戶和牛五花」，裝在神祕月光寶盒內登場的和牛肉讓人眼睛為之一亮，很大器的給了四大片和牛肉，這個只要在烤網上面烤到微微出水就可以趕緊吃掉啦，軟嫩噴汁的口感開心到忍不住轉圈圈了。

青石代Zendon YAKI 燒肉專門

電話：03-422-2000

地址：桃園市中壢區復興路3號

營業時間：平日PM17:00~PM23:00 / 假日AM11:00~PM23:00

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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