在苗栗南庄「湖中咖啡廳」發呆放鬆！高山湖泊景觀環繞　森林系仙境+1

想要吸收芬多精不用跑遠，苗栗也有處值得一訪的森林系仙境！距離著名「南庄老街」車程約30分鐘的地方，有處高山湖泊「向天湖」坐擁靜謐的山景及湖水風光，其中還有間「湖中咖啡廳」置身湖中心，湖景下午茶十分迷人，超適合作為避暑新選項。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

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向天湖地勢偏高，海拔約738公尺，因湖面仰望天空而得名，是座景色優美的高山湖泊。部落饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂分享，進入向天湖畔前會先看見「賽夏族民俗文物館」，典藏了賽夏族的相關創作藝術品等，全票只要30元，適合喜歡部落文化的人順遊。一樓也有景觀餐廳，可直接遠眺向天湖美景。此外，周邊還有美食市集，可以買些馬告蛋、小米酒、山豬肉香腸等特色小吃解解饞。

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沿著市集途徑環湖步道往湖中央走，即可抵達的「南庄向天湖咖啡民宿」。一樓為咖啡廳，販售飲品、烘焙咖啡、炸物、簡餐及小火鍋，入內低消每人100元；二樓則是民宿，每日限定三席。除了室內冷氣空間，戶外座位區絕對是大大加分項，不僅就在向天湖邊，搭配滿滿的綠色植栽及藤椅，還意外有南洋風情度假感。

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這裡四季皆有不同大自然景觀，像是2月可賞見夢幻櫻花炸裂，目前有荷花，秋季有楓葉及杉木林等，可以大口呼吸芬多精。若到湖景平台，白天有機會體驗群山環繞的雲霧仙境，留宿的話夜晚還能賞星星和浪漫夜景。即使不打算消費，純粹順著步道散步，也能將湖光山色統統盡收眼簾。

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心情煩躁時在綠意盎然的絕佳位置休息，看著碧绿的湖面發呆半日，也是拋下煩憂的好方法，預計到訪南庄老街的旅人，不妨也將這裡列入行程，為旅行增添滿滿的療癒氛圍吧！

向天湖咖啡民宿

地址：苗栗縣南庄鄉東河村16鄰26號

營業時間：10:00-17:30（每週二公休）

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