通霄走走吧！ 白沙屯「拱天宮」周邊玩法 景點美食住宿推薦懶人包

苗栗通霄拱天宮每年最知名的活動就是媽祖遶境了！但其實除了媽祖繞境通霄還有很多好吃、好玩的美食與景點值得去一探究竟。小編推薦拱天宮周邊的玩法，提供你交通、住宿、必去景點給你。還在苦惱這個周末要去哪嗎？就去通霄走走吧！

通霄白沙屯拱天宮介紹

▲白沙屯拱天宮。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

苗栗通霄白沙屯媽祖進香活動，是宗教節慶中的一大盛事，被列入台灣宗教百景之一。然而因早期欠缺文字紀錄，使得苗栗通霄白沙屯拱天宮遶境，確切的起始年代無法考據，然在部落耆老的敘述中媽祖遶境這樣的習俗，應是在建廟之前就奠定下來。

▲通霄白沙屯拱天宮-白沙屯漁港。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

白沙屯媽祖廟香火鼎盛，每年的徒步進香遶境活動從通霄到北港，對於通霄的居民來說這除了是宗教盛事，也是一個成年禮，以前出嫁前的女子以及當兵前的男子，都會跟著進香隊伍徒步前進，以經歷心智和體力的磨練，讓心智更加成長。整趟活動中從擲筊問啟程日期、開旗、替媽祖淨身到回公安座共計有20個禮俗步驟，每一個環節都有其特殊的宗教意涵缺一不可。

通霄白沙屯拱天宮交通方式

自行開車

南下：

開國3於後龍交流道，接台61快速公路後下白沙屯交流道。100m處右轉接拱天宮聯外道路，下橋後即可抵達拱天宮停車場。

北上：

開國3號於通霄交流道，接台1線行駛過拱天宮牌樓後，左轉接拱天宮聯外道路，下橋後即可抵達拱天宮停車場。

交通資訊資料來源取自白沙屯

大眾運輸

搭大眾運輸到白沙屯：

搭火車：搭至西部海線「白沙屯站」

搭高鐵：搭至「苗栗高鐵站」後，走到1號出口第7月台，搭乘5808號客運於「白東里站」下車。

白沙屯當地交通：

到了苗栗白沙屯火車站後，沒有汽機車的朋友可以考慮騎免費的「白沙墩愛心自行車」。在白沙屯在地居民的努力下打造出的「鄉村版Ubike」，目前共有2個停放點分別是：白沙屯火車站、天德宮。想騎腳踏車去拜媽祖的朋友們，只要從白沙屯火車站騎3分鐘即可抵達拱天宮。

拱天宮媽祖廟周邊景點

拱天宮周邊景點＃1

新埔木造車站

新埔車站是日治時期留下的木造車站，也是西部海岸線離海邊最近的一站，距離海邊僅300公尺步行不到2分鐘即可抵達海邊。沿著海邊的木棧道前進，吹著海風、聞著鹹鹹的海水味十分平靜舒服。

從新埔車站開車5分鐘，或漫步25分鐘就能抵達石蓮園火車餐廳，除了能在車廂內吃鐵路簡餐，石蓮園還提供火車車廂改建的舒適民宿，鐵道迷可別錯過囉~

▲白沙屯拱天宮周邊-新埔木造車站。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮3578 鄰57 號

通霄景點車班時間：5：00~21：50

拱天宮周邊景點＃2

心形公路

▲白沙屯拱天宮周邊-心形公路。（圖／攝影者：telson10授權提供, Instagram）

被山林懷抱的心形公路，距離拱天宮約車程約12分鐘，這條心形公路是通霄新埔里開往嶺頂步道福德寺必經道路。建議大家可以把車停在福德寺的停車場再走下去拍照，這個坐擁山海的景點是賞鳥、賞夕陽的好去處，在心形公路看著夕陽慢慢下沉，沉在海平線、沉在沙灘，最後剩下餘光的一抹紅非常浪漫。

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮新埔路（建議定位：協詮傢俱行)

拱天宮周邊景點＃3

飛牛牧場

▲白沙屯拱天宮周邊景點-飛牛牧場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果想在苗栗待兩天一夜的朋友，小編推薦搭家走一個海陸通吃的玩法。參觀完白沙屯景點可以開車到飛牛牧場，再順遊附近的三義、銅鑼享受苗栗的山海之美。

飛牛牧場位在苗栗通霄鎮，全區包含烤肉區、動物區、餐飲區、住宿區、DIY體驗區，在這邊玩上一個下午不是問題。在動物區內有乳牛、綿羊、黑山羊、迷你馬等超可愛小動物，除了能和小動物合照外還可以近距離餵牠們喝ㄋㄟㄋㄟ，或參加擠牛乳體驗喔！

▲白沙屯拱天宮周邊景點-飛牛牧場餵食小動物。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號

通霄景點開放時間：7：00~22：00

景點門票：全票220元(另售學童、敬老、團體票)

拱天宮媽祖廟美食

拱天宮媽祖廟美食＃1

狀元珍傳統水蒸蛋糕

▲白沙屯拱天宮周邊美食-「狀元珍」傳統水蒸蛋糕。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

狀元珍堅持使用古法用蒸籠水蒸的方式炊蛋糕，蛋糕更為細緻、綿密，少了海綿蛋糕的孔隙讓蛋糕保持水嫩和入口即化的口感。該店有芋頭鮮奶口味、抹茶紅豆口味、黑糖口味，以及最經典的鹹蛋糕口味，純天然的古早工法，讓這家狀元珍蛋糕成為拱天宮最熱門的參拜品之一。

營業時間：8：00~18：30

店家地址：苗栗縣通霄鎮11鄰63-2號

拱天宮媽祖廟美食＃2

白沙屯外省牛肉麵

▲白沙屯拱天宮周邊美食-外省牛肉麵。（圖／攝影者：e3631授權提供, Instagram）

這家裝潢樸素位在台一線省道旁舊舊的牛肉麵店，大家很容易開車咻~過去就沒看到了！這家牛肉麵店是在地人的口袋名單，身為半個苗栗人的小編誠摯推薦給大家這個麵勁Q彈、湯汁爽口、肉之飽滿的牛肉，還有隨便切都好吃又便宜的黑白切，給到了通霄母災中午要吃什麼的你。

▲白沙屯拱天宮周邊美食-外省牛肉麵。（圖／攝影者：e3631授權提供, Instagram）

營業時間：10：00~19：00(週日公休)

店家地址：苗栗縣通霄鎮中山路127號

拱天宮媽祖廟美食＃3

小倆口自助冰

▲白沙屯拱天宮周邊美食-小倆口自助冰。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

夏天超熱不想吃得滿身大汗的朋友吃冰最消暑了！這家小倆口自助冰已經傳到三代了，不少當地人是從小朋友吃到變阿嬤的老主顧。位在通霄慈惠宮附近的"小倆口自助冰"收費的方式很特別，不是八寶冰、三樣冰這樣越多料越多錢，而是給你畫了一個紅圈的盤子，只要在紅圈範圍內想裝多少就裝多少，在這邊吃超大"一座"剉冰只要50元！

營業時間：9：00~21：30

店家地址：苗栗縣通霄鎮光復路21號

通霄白沙屯住宿推薦

通霄白沙屯住宿推薦＃1

苗栗通霄三合院農庒

▲白沙屯拱天宮周邊住宿-三合院。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

平常住在大都市的高樓大廈裡，快速的步調、擁擠的空間讓人很難好好的放鬆。來到通霄住進民宿老闆的阿公一磚一瓦砌成的房子，感受鄉下的自在、溫暖與人情味。在花蓮經營民宿的老闆曾接一家老小去花蓮住，而棄置了這間三合院，但是三合院前的稻埕有小時玩耍追逐的記憶，房子內有一家人生活的回憶，讓老闆決定重新整治老家，讓更多人感受到樸質的愛和溫暖。

通霄白沙屯住宿推薦＃2

苗栗黃金梯田免裝備露營

▲白沙屯拱天宮周邊住宿-黃金梯田親子露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

暑假來了！想帶一家大小去露營嗎？對於露營新手來說遇到最困難的部分，莫過於準備露營裝備和搭收帳的技能。黃金梯田親子露營區，幫你把這些煩人瑣事都準備好了，還提供炊具給大家使用，此外園區內另設有給小孩子玩的沙坑、溜滑梯，去玩白沙屯、飛牛牧場、三義銅鑼的朋友，不妨考慮到銅鑼交流道5分鐘路程的黃金梯田露營區，幫一家大小留下美好的夏日回憶。

通霄白沙屯住宿推薦＃3

苗栗通霄海水浴場露營專區

▲白沙屯拱天宮周邊住宿-通霄海水浴場露營區。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

從通霄火車站開車5分鐘就能到的通霄海水域場，今年推出「夕陽公園」的主題，讓大家在沙灘上享受餘暉斜照的浪漫氛圍，在海邊賞海景、戲沙、烤肉度過慵懶的午後。吹著海風、聞著鹹鹹海水未、聽著海浪拍打聲入睡，非常的愜意舒服。

想知道更多苗栗通霄旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」