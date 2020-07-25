快訊

雨彈升級！16縣市豪雨大雨特報 北北基達豪雨等級

藍：這兩人作育綠英才無數 潘孟安論文46％涉抄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹「平價早餐店」能吃還能穿越！穿學生制服、復刻版柑仔店＋電影院拍到手軟

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權

號外！新竹有台竹北限定的時光機，不僅可以享用平價早午餐，從菜單到店內裝潢都各有巧思，佈置了各式懷舊古物，場景完美復刻之餘更獨家提供國小制服外借，讓大家秒穿越回60、70年代！

圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權

這家復古風早餐店「抓飛機早安食堂」位於竹北中正西路，店員都會身著學生制服、戴著小橘帽，門口還有童年擺設品、地面也有充滿童趣的跳格子等，氛圍十分逗趣可愛。而推開老門板，則是立馬闖入另一個回憶國度。店內隨處可見許多展示櫃、復古電話、童玩、電動玩具、古早味零嘴等，簡直就像還原度滿分的柑仔店。

圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權

老闆娘也與部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛分享，這些展示品達80%都是別人不要的廢棄物，或來自客人轉送，經數個月的清潔、整理後才陳設在店中，形成了大家眼前的豐富樣貌。值得一提的是，店內設有99架飛機，搭配兒時「集滿100個飛機可許願」的傳說，也成了「抓飛機早安食堂」的店名由來。

圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權

這家早餐店最熱門吸睛的亮點就是平日開放外借「學生制服」的服務，讓大家穿著特製版國小制服，一起回到童年時刻。不過為了能夠趁熱享用餐點，店家也規定吃完餐點後才能借制服，大家一起遵守規定，填飽肚子後再來狂拍一波也不遲喲！餐點選項多，販售各款蛋餅、吐司、漢堡等，其中新竹特產水潤餅「神也曼波」和「巧克力薯餅吐司」都是人氣必點，味道也備受好評。

圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權

吃飽後就能變身六、七年級學生拍爆手機記憶體啦！店內除了有激起滿滿童年回憶的柑仔店，還設有可愛的電影院售票口，前往化妝間的通道或是通往二樓的墻邊也貼滿6、70年代台灣當紅電影海報，二樓空間還有滿滿的偶像海報，絕對可以喚起以往的迷妹之心。未來規劃新竹之旅，除了新增了一項必吃早餐清單，也多了個適合帶著爸爸媽媽一起回憶往事的好地方呢！

圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權
圖／部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛授權

抓飛機早安食堂

地址：新竹縣竹北市中正西路262號

營業時間：平日06:00-11:00、週六日06:00-12:00

延伸閱讀：

新竹漁港全新「貨櫃市集」席捲IG版面！純白咖啡屋＋絕佳海景日夜都好拍

苗栗全新童話小鎮！免門票爽拍迪士尼風「魔戒哈比屋＋泡泡屋」，還能秒飛日本神社

相關新聞

新竹「平價早餐店」能吃還能穿越！穿學生制服、復刻版柑仔店＋電影院拍到手軟

號外！新竹有台竹北限定的時光機，不僅可以享用平價早午餐，從菜單到店內裝潢都各有巧思，佈置了各式懷舊古物，場景完美復刻之餘更獨家提供國小制服外借，讓大家秒穿越回60、70年代！ 這家復古風早餐店「

瘋媽祖接著玩苗栗！ 「白沙屯」周邊景點、好吃好玩體驗懶人包

最近打開電視就是一連串的媽祖繞境消息，因為受到疫情影響，苗栗白沙屯媽祖繞境終於得以在7月5日展開進香的繞境活動，各地的信徒也都做好萬全準備，要迎接「粉紅超跑」的到來！除了進香活動，苗栗白沙屯周邊也有許多好吃好玩的，如果打算順便多玩幾天再回家，可以順便記下住宿推薦喔～

桃園首座水族館「Xpark」3大重點搶先看！企鵝隧道咖啡廳、票價資訊

位於高鐵桃園站，萬眾矚目的新都會型水生公園「Xpark」，將於2020年8月7日( 星期五) 隆重開幕，要讓來訪的遊客並非單純透過壓克力玻璃觀賞生物，而是彷彿真得身歷其境，可以使用五感體驗各真實場景。滿足人們無止盡的「對於求知的慾望和獲知的喜悅」，並在世界上也是獨一無二的寓教於樂施設。

敲開就餡料爆發的芋泥火山！桃園美食星大王「火山芋泥冰」每日限量

udn走跳美食／Mika 這一家星大王 黑糖米苔目芋圓甜品專賣 其實在桃園已經非常有名，因為剛好在我家附近，所以想說還是介紹一下吧！這一家芋頭相關料理特別紅，尤其是火山芋泥冰、好吃芋頭冰這兩樣每

開吃燒麻糬燒冷冰、古早味ㄘㄨㄚˋ冰！苗栗頭份「瑞盛客家米食」二店夏日限定

udn走跳美食／Mika 做客家米食起家的瑞盛，因為堅持純糯米製造食品，無防腐劑及任何添加物之下的麻糬保存不易，所以乾脆開了二店推出夏日限定燒麻糬燒冷冰、古早味ㄘㄨㄚˋ冰，讓燒麻糬結合黑糖挫冰以

彷彿台版加拿大！新竹「杉林步道」秘境美翻　登高還能賞日出＋雲海

「天氣真的太熱了，我快受不了！」這應該是許多台灣人現在的心聲，尤其屢破高溫的炎炎夏日，更是讓人大喊吃不消！不過位於新竹的「野馬瞰山步道」是一個可以遊憩遮蔭消暑的大自然景點，佈滿杉林與芬多精，尤其步道因雲海繚繞與超過萬種的生態植物，更是適合遊客前往來一場「與山林邂逅」的秘境體驗！

358元吃到飽！桃園BINGU最狂「韓式銅盤烤肉」2人同行部隊鍋免費吃，加碼3大振興優惠必衝

嗜肉一族站出來！桃園威尼斯影城隱藏了一家在地人推爆的「韓式銅盤烤肉吃到飽」，最低只要358元起就能吃爆，2至3人同行還會加送部隊鍋，近期也有3大振興優惠同步進行中，大家趕快筆記下來列入口袋名單吧！

苗栗「通霄白沙屯」私房景點TOP10 X 海線玩法大公開！

白沙屯舊名白沙墩，依山傍海的小村落在強進東北季風吹拂下，形成如一彎新月般的雪白沙丘故名白沙墩，直到日治時期才更名為白沙屯。通霄白沙屯除了知名的拱天宮媽祖廟遶境外，還有許多濱海景點、鐵道餐廳、農牧場、觀光工廠可看，讓我們搭上海線的火車出！發！囉！

誰說桃園很難玩？10個網美必拍、隱藏版推薦「桃園景點懶人包 」

桃園景點除了大溪老街、石門水庫這些推薦景點外，其實還個是充滿歷史的地方，不僅擁有許多保存良好的自然景觀，還有過去人們辛苦生活的痕跡，充滿驚奇又故事性的景點多到數不完！ 本期小編就要帶大家一起走訪一趟桃園隱藏版推薦景點，讓我們一起感受桃園的魅力吧！

苗栗全新童話小鎮！免門票爽拍迪士尼風「魔戒哈比屋＋泡泡屋」，還能秒飛日本神社

無法出國也不難過，苗栗新興景點絲毫不輸陣！園區規劃了美如童話的小屋、秒飛紐西蘭的魔戒電影場景……

佔地4000坪、200攤位！桃園新夜市「童話市集」7/17開幕，首日送30萬折價券

桃園今年可說是熱鬧非凡，除了將於8月登場的X Park 水族館、新光豪華影城、全台最大IKEA旗艦店陸續開幕外，全新佔地4000坪的新型態夜市「童話市集」也敲定7月17日登場，有別於傳統夜市型態，童話市集首創3D立體彩繪造景佈置，讓人邊逛夜市還能拍照拍好拍滿。

苗栗200坪「Hello Kitty親子餐廳」開幕！6大主角超萌園區曝光，溜小孩去處+1

Kitty粉準備出發！位於苗栗頭份的全台最大「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」，7月初消息一出立馬掀起粉絲熱議，如今超萌複合式主題餐廳已於即日起正式開幕，炎炎夏日不必擔心到戶外曬傷中暑，室內也可

熱門新聞

清澈無比！宜蘭員山冷泉池終年冒泡泡 難道「螃蟹冒泡」一起游

影／荒地變身鐵道公園 台灣唯一「沒火車過站的車站」

一秒到香港！ 台南巷子裡的港式懷舊冰室 「乜料茶居」深夜美食營業到凌晨

瘋媽祖接著玩苗栗！ 「白沙屯」周邊景點、好吃好玩體驗懶人包

報復性玩嘉義！「2020嘉義購物節」住宿推薦，13種風格任選還有頂樓泳池

新竹「平價早餐店」能吃還能穿越！穿學生制服、復刻版柑仔店＋電影院拍到手軟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。