新竹「平價早餐店」能吃還能穿越！穿學生制服、復刻版柑仔店＋電影院拍到手軟
號外！新竹有台竹北限定的時光機，不僅可以享用平價早午餐，從菜單到店內裝潢都各有巧思，佈置了各式懷舊古物，場景完美復刻之餘更獨家提供國小制服外借，讓大家秒穿越回60、70年代！
這家復古風早餐店「抓飛機早安食堂」位於竹北中正西路，店員都會身著學生制服、戴著小橘帽，門口還有童年擺設品、地面也有充滿童趣的跳格子等，氛圍十分逗趣可愛。而推開老門板，則是立馬闖入另一個回憶國度。店內隨處可見許多展示櫃、復古電話、童玩、電動玩具、古早味零嘴等，簡直就像還原度滿分的柑仔店。
老闆娘也與部落客ㄚ綾綾單眼皮大眼睛分享，這些展示品達80%都是別人不要的廢棄物，或來自客人轉送，經數個月的清潔、整理後才陳設在店中，形成了大家眼前的豐富樣貌。值得一提的是，店內設有99架飛機，搭配兒時「集滿100個飛機可許願」的傳說，也成了「抓飛機早安食堂」的店名由來。
這家早餐店最熱門吸睛的亮點就是平日開放外借「學生制服」的服務，讓大家穿著特製版國小制服，一起回到童年時刻。不過為了能夠趁熱享用餐點，店家也規定吃完餐點後才能借制服，大家一起遵守規定，填飽肚子後再來狂拍一波也不遲喲！餐點選項多，販售各款蛋餅、吐司、漢堡等，其中新竹特產水潤餅「神也曼波」和「巧克力薯餅吐司」都是人氣必點，味道也備受好評。
吃飽後就能變身六、七年級學生拍爆手機記憶體啦！店內除了有激起滿滿童年回憶的柑仔店，還設有可愛的電影院售票口，前往化妝間的通道或是通往二樓的墻邊也貼滿6、70年代台灣當紅電影海報，二樓空間還有滿滿的偶像海報，絕對可以喚起以往的迷妹之心。未來規劃新竹之旅，除了新增了一項必吃早餐清單，也多了個適合帶著爸爸媽媽一起回憶往事的好地方呢！
抓飛機早安食堂
地址：新竹縣竹北市中正西路262號
營業時間：平日06:00-11:00、週六日06:00-12:00
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