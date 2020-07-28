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山海仙境、沙漠景觀、歐風城堡！新竹「10大朝聖必去景點」，網美狂推的私房美景

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／IG, liang_ming_；IG, chla_hao；IG, nbatmlera
圖／IG, liang_ming_；IG, chla_hao；IG, nbatmlera

之前曾經為大家介紹絕美新竹秘境，美到讓人嘆為觀止的療癒郊外景點，讓我們重新了解到這個位於台灣西北部的城市，本期小編又要來為大家推薦網美狂刷IG、部落客狂推薦的新竹景點排行榜，每一個都超好拍也超值得去，不僅富有教育意義，也非常適合週末踏青前往，一起來看看Top10不去會後悔的新竹景點吧！

新竹景點TOP10 青青草原

青青草原。 圖／Wikimedia
青青草原。 圖／Wikimedia

青青草原有很多親子遊樂設施，包括北台灣最長的磨石子溜滑梯，不僅顏色繽紛，還有分適合不同年齡大小朋友的坡度，網子隧道也是青青草原的一個特色，很適合朋友、家人去踏青野餐，暑假還會有熱氣球嘉年華噢！

小編小提醒：青青草原較無遮蔽物，帶小朋友出遊一定要注意防曬，上下樓梯的時候也要注意腳步喔！

地址：新竹市香山區草原路

交通：台1線轉入元培街，於元培街148巷向右轉，進入香村路300巷後見草原路即抵達

新竹景點TOP9 江山藝改所

江山藝改所。 圖／IG, omychelsea
江山藝改所。 圖／IG, omychelsea

江山藝改所。 圖／IG, angela6636
江山藝改所。 圖／IG, angela6636

這個新竹景點是文青最愛的老屋改建，位於新竹城隍廟附近的巷弄裡，將老屋改造成咖啡廳民宿，店內佈置用心，保留了原汁原味的老宅建築特色，復古傢俱、古董沙發椅和斑駁的窗戶，甚至是古早縫紉機、廢棄的軍用品、古董櫥櫃，彷彿走入時光隧道回到五六零年代的感覺。平時還會不定時展出藝術家的創作，週末則是表演藝術的舞台或電影院，絕對是文青們最愛的新竹私房景點。

地址：新竹市東區興達街1號

營業時間：週日~週四14:00-22:00，週五、六14:00-00:00

Facebook>>

新竹景點TOP8 The One南園人文客棧

The One南園人文客棧。 圖／agoda
The One南園人文客棧。 圖／agoda

The One南園人文客棧這棟古色古香的建築，坐落在27公頃的綠意之中，這裡曾是聯合報創辦人王惕吾先生的隱居地，在2008年經過整修後重新對外開放，提供園區遊覽、餐飲和住宿服務，整個園區都以江南風格打造，所有房舍都環湖建造，還有九曲橋橫亙湖泊，可以在這裡漫步，也可以考慮在此入住一晚，細細品味江南林園之美！

地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

開放時間：9:00-17:00

門票：平日350元，假日450元，也提供遊園導覽方案

The One南園人文客棧官網>>

新竹景點TOP7 南寮魚鱗天梯

南寮魚鱗天梯。 圖／IG, nbatmlera
南寮魚鱗天梯。 圖／IG, nbatmlera

近來在IG上竄紅的魚鱗天梯，位在新竹南寮漁港，是串聯國際風箏賽場綠地和海岸的階梯，一排排的台階設計成魚鱗狀，採用水泥塊取代消波塊，兼顧美觀與海岸保護的目的。階梯上的視野遼闊，可以看見整片大海，傍晚時分在這裡觀賞日落更是美麗！

地址：新竹市北區新港路

交通：台61線接台15線→榮濱路右轉南寮大道→右轉新港路直行即可抵達

新竹景點TOP6 李棟山莊

李棟山莊。 圖／IG, shun___0707
李棟山莊。 圖／IG, shun___0707

台版霍爾移動城堡在新竹！李棟山莊就在台灣小百岳之一的「李崠山」登山口處，90多歲的莊主朱萬鶴老爺爺獨自在山裡幽居50幾年，親手打造這座山莊，早期曾是民宿，後來作為休憩站開放，近年失火後部分建物損毀，斑駁的小屋充滿歲月痕跡，意外成為IG打卡熱點。喜愛登山的旅客不如找一天到新竹爬李崠山，順道來看看這座特色山莊！

地址：新竹縣尖石鄉八鄰29號

門票：清潔費10元

新竹景點TOP5 香山沙丘

香山沙丘。 圖／IG, chla_hao
香山沙丘。 圖／IG, chla_hao

沙漠景觀在台灣這個四面環海的島嶼可說是難得一見，不過在西濱快速公路旁的香山沙丘，就可以體驗在荒蕪沙漠中的感覺囉！新竹風勢強勁，日積月累地吹拂河川上游沖刷下來的泥沙，形成一座座大大小小的沙丘景觀，沙丘上有時能看到綠色藤蔓，翻過沙丘就是大海，雖然有點違和，卻也減少了一些荒漠的孤寂感。

地址：新竹市香山區（十七公里自行車道終點）

新竹景點TOP4 六福村

六福村。 圖／Flickr
六福村。 圖／Flickr

台灣樂園霸主「三六九」之一的六福村，想必大家都非常熟悉啦！結合野生動物園和異國風情的主題區，還有夏天開放的水樂園，刺激的、適合親子的通通都有，最適合安排一天假期來待上一天～六福村不定期會推出門票優惠，大家去之前可以上網看看喔！

小編偷偷說：到六福村玩會噴水的設施，一定要買一件園區限定的長頸鹿雨衣啊！

地址：新竹縣關西鎮60號

營業時間：週一~週五9:00-18:30，週六、日9:00-20:00

門票：999元（2020/9/13前優惠599元）

新竹景點TOP3 海之聲

海之聲。 圖/ Flickr
海之聲。 圖/ Flickr

位於新竹的海之聲，想必早已是很多往美網帥的必打卡景點，雖然在2015年時因為颱風的關係，讓它縮短了一些，但依舊不減它的夢幻魅力；宛如浪漫韓劇般的場景，搭配著夕陽的橘黃渲染，一邊聆聽的海浪拍打聲，不僅是絕佳拍照打卡地，也是讓腦袋放空的好所在，快趁著好天氣時，開車去打卡炫耀吧！

小編小提醒：這裡的位置比較不好找，建議大家跟著Google Map開車前往；有時浪比較大也可能會濺到堤防上，可以帶條小毛巾以備不時之需哦！

地址：竹市香山區南港街106巷

新竹景點TOP2 佛陀世界

佛陀世界。 圖／IG, liang_ming_
佛陀世界。 圖／IG, liang_ming_

誰說城堡只能出現在歐洲，新竹最新熱門打卡景點〈佛陀世界〉，極仿真的1:1歐風城堡，讓你宛如置身在歐洲古城當中，又像是身處在迪士尼一般的奇幻感受，輕鬆省下一張機票，不用飛到歐洲，就能來一趟童話般的奇幻旅程！

小編小提醒：佛陀世界位於新竹山區，建議開車前往，夏天易有蚊蟲，也別忘了攜帶防蚊用品喔！

地址：新竹縣關西鎮大竹坑23號

營業時間：週六、日9:00-15:00（不定期閉關休園，建議提前電話確認）

新竹景點TOP1 司馬庫斯

司馬庫斯。 圖／IG, Wikipedia
司馬庫斯。 圖／IG, Wikipedia

有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，是一個泰雅族部落，由於地處深山，交通不便，是全台最晚有電力送達的地區，不過也因此完整保留了原住民文化和山林最原始的樣貌，後來因為神木群的發現，而成為新竹重要的觀光景點之一，此外還有司立富瀑布、神祕谷瀑布、天空之城和夫妻樹等景點，等著大家來此尋幽訪勝！

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

上述的新竹景點有沒有讓大家對新竹有另一番認識呢？許多都是IG及部落客達人們所推薦的新竹私房景點，大家不妨也找時間去一探究竟，說不定還可以挖到專屬自己的新竹秘境唷！

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IG 歐洲 新竹旅遊

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