桃園首座水族館「Xpark」3大重點搶先看！企鵝隧道咖啡廳、票價資訊

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聯合新聞網 / ReadyGo出發前

圖文 / Xpark

位於高鐵桃園站，萬眾矚目的新都會型水生公園「Xpark」，將於2020年8月7日（星期五）隆重開幕，要讓來訪的遊客並非單純透過壓克力玻璃觀賞生物，而是彷彿真得身歷其境，可以使用五感體驗各真實場景。滿足人們無止盡的「對於求知的慾望和獲知的喜悅」，並在世界上也是獨一無二的寓教於樂施設。

什麼是XPARK？

Xpark是台灣首座新都會型水生公園。將生活在地球上各種地域的生物們的環境，透過空間演出與科技的融合，加以重現。在連氣溫、濕度、味道及聲音都經過縝密計算的空間裡，從天花板到地坪、延伸至水槽的影像演出呈現出360°具魄力的沉浸式空間。

介紹展示生物

魚群音樂性演出

分布於溫暖海域的銀鱗鯧是台灣也相當熟悉的魚種。銀色基調的魚身，最大可長至30公分，並具有群游的習性。Xpark展示約6，000隻的銀鱗鯧，配合音樂，魚群在海中群游的景色最是壯觀。

Xpark獨家觀賞生物

透過在日本擁有25年以上營運水族館的經驗而累積的展示手法和資源，引進全台只有桃園Xpark才能遇見的高腳蟹、大王具足蟲等深海生物，還有圓鰭魚和北太平洋巨型章魚等棲息在寒冷海域的生物們。歡迎民眾到此一探這些稀奇的生物們。

初次登場企鵝品種

首次登台的「麥哲倫企鵝」將在「企鵝奇遇(Penguin Life)」展出，重現企鵝的生態環境。透過將水槽分成陸域與水域，可以見到企鵝的日常生活。在這個展區，陸域與水域以天空步道相連結，為了尋餌，企鵝會穿越遊客頭上來到水域。填飽肚子後，企鵝則會經由水中隧道回到陸域。過程中可以認識到企鵝高超的潛水技術。

此外，透過Xpark獨特的展示手法和空間演出，將生活於此的多種多樣的生物們的魅力終極呈現！

與企鵝共享餐飲

日本咖啡連鎖店與Xpark合作的「Xcafe by PRONTO」將於Xpark館內同步開幕！在Xcafe可以一邊探索企鵝彷彿在空中飛行般的姿態，一邊在店內享受餐飲。店中央設置的企鵝隧道則與「企鵝奇遇(Penguin Life)」相連結，企鵝會通過此隧道回到正上方的陸域。飲品中則有以企鵝為概念特製的拉花拿鐵等，提供也能滿足視覺享受的各種餐點，發揮Xpark獨特性的咖啡餐廳。

門票預售時間

7月24日(星期五)上午10點開始，Xpark門票開放預售！於線上旅遊平台「KKDAY」，開放Xpark門票預購。

※購買方式、取消或是退款等規定，與預售票相關之各種資訊，將於開放預購日之前，另於Xpark官方網站和官方社群網站上公告。

更多館內資訊

營業時間

Xpark的營業時間將隨季節變動。開幕期(8月7日~9月30日)之營業時間如下：

※8月7日開幕當天，伴隨園區開幕活動，營業時間將會變更。詳情將於近日於Xpark官方網站和官方社群網站上公告。

人數限制

Xpark票價

※預售票、當日票、購票方式等有關票劵購買的各種完整資訊，將於7月中旬公告於Xpark官方網站，ReadyGo也將同步更新，別忘了繼續追蹤我們喔！

延伸閱讀>>桃園首座海外水族館「XPark」，體驗日本零死角夢幻海底隧道

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