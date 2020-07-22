彷彿台版加拿大！新竹「杉林步道」秘境美翻　登高還能賞日出＋雲海

「天氣真的太熱了，我快受不了！」這應該是許多台灣人現在的心聲，尤其屢破高溫的炎炎夏日，更是讓人大喊吃不消！不過位於新竹的「野馬瞰山步道」是一個可以遊憩遮蔭消暑的大自然景點，佈滿杉林與芬多精，尤其步道因雲海繚繞與超過萬種的生態植物，更是適合遊客前往來一場「與山林邂逅」的秘境體驗！

野馬瞰山步道不論春夏秋冬，四季都有機會賞析到壯闊的雲海。 圖／IG網友馮杰米2.0授權

位於新竹縣五峰鄉桃山村的「野馬瞰山步道」，全長大約2至3公里，步道為環狀圓形設計，且平緩不料峭，非常適合親子或親朋好友消暑的登山步道，若是慢慢走大約90分鐘可以走完去成，而且行走時，步道旁的杉林在兩側聳立，其枝葉茂盛可以阻擋酷暑，搭配可遇不可求的雲海環繞，宛如置身仙境一般，說是「台版加拿大杉林」也不為過。

野馬瞰山步道全程約略2-3公里，杉林陳列非常壯觀。 圖／IG網友Chi_meng.w授權

而步道入口處即為雪霸休閒農場，農場園區備有免費的登山杖，方便遊客租借。不僅如此，更好康的是還有專屬導覽活動，於每日下午一點開放預約導覽，讓遊客可以全然了解相關的人文與自然景觀歷史，保證是一趟療癒而愜意又能親近大自然一同避暑的舒活體驗！

微光透過枝葉映入眼簾，且豐富的生態環境更吸引人前往。 圖／IG網友Chen Yi Yu授權

野馬瞰山步道

地址：新竹縣五峰鄉桃山村民石380號

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