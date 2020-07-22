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彷彿台版加拿大！新竹「杉林步道」秘境美翻 登高還能賞日出＋雲海
「天氣真的太熱了，我快受不了！」這應該是許多台灣人現在的心聲，尤其屢破高溫的炎炎夏日，更是讓人大喊吃不消！不過位於新竹的「野馬瞰山步道」是一個可以遊憩遮蔭消暑的大自然景點，佈滿杉林與芬多精，尤其步道因雲海繚繞與超過萬種的生態植物，更是適合遊客前往來一場「與山林邂逅」的秘境體驗！
位於新竹縣五峰鄉桃山村的「野馬瞰山步道」，全長大約2至3公里，步道為環狀圓形設計，且平緩不料峭，非常適合親子或親朋好友消暑的登山步道，若是慢慢走大約90分鐘可以走完去成，而且行走時，步道旁的杉林在兩側聳立，其枝葉茂盛可以阻擋酷暑，搭配可遇不可求的雲海環繞，宛如置身仙境一般，說是「台版加拿大杉林」也不為過。
而步道入口處即為雪霸休閒農場，農場園區備有免費的登山杖，方便遊客租借。不僅如此，更好康的是還有專屬導覽活動，於每日下午一點開放預約導覽，讓遊客可以全然了解相關的人文與自然景觀歷史，保證是一趟療癒而愜意又能親近大自然一同避暑的舒活體驗！
野馬瞰山步道
地址：新竹縣五峰鄉桃山村民石380號
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