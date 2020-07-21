358元吃到飽！桃園BINGU最狂「韓式銅盤烤肉」2人同行部隊鍋免費吃，加碼3大振興優惠必衝

嗜肉一族站出來！桃園威尼斯影城隱藏了一家在地人推爆的「韓式銅盤烤肉吃到飽」，最低只要358元起就能吃爆，2至3人同行還會加送部隊鍋，近期也有3大振興優惠同步進行中，大家趕快筆記下來列入口袋名單吧！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權 圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

位於中壢的人氣韓式餐廳「BINGU賓屋韓國食堂」近期全面更新菜單，轉型為韓式銅盤烤肉吃到飽，主打3款套餐，最便宜358元+10%就能爽吃，加價49元起司還可免費續。而平日午餐只要428元起就能吃到店內最高級套餐，提供的肉品及海鮮高達16種選項，豬、牛、雞、羊、鮮蝦、魷魚、花枝無限供應，其中最受歡迎的椒鹽蝦絕對必點！

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每款套餐皆提供副餐小菜吃到飽，各式火鍋食材、烤肉必備的包肉生菜盤都可吃到爽，自助吧還有近15種的飲品、冰淇淋還有紫米粥可任意自取。值得一提的是，只要2人同行即可贈送韓式部隊鍋，不少饕客選擇加價99元升級為道地的人蔘雞湯，不僅吃得到濃郁的湯頭及多汁的肉質，內部還裹著滿滿的糯米，免出國就能體驗正宗的滋味！日前升級項目還新增韓國人解酒神物「神仙牛肉雪濃湯」，喜歡的人別忘了嚐鮮！

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而凡2人同行即可免費點購一道韓式熱食，3人則附送2道以此類推，一共有7種選擇。特色品項有明太子花枝丸、花枝酥，而熱愛韓國料理的人別錯過「明太子蒸蛋」，份量十足的明太子加上滑嫩順口蒸蛋。餐點另有經典的韓式炸雞、起司辣炒年糕、海鮮煎餅，甜食控也可選擇「花生煉乳年糕」，讓大家用豐富的肉類、海鮮、鍋物、料理及甜點，挑戰大胃王的世界。

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除了高CP值的價位，小資族記得把握期間限定好康！即日起只要4人以上同行使用「紙本振興券」或採用「桃園電子旅遊券」支付三分之一的消費金額，即贈「兩人同行一人免費」兌換券乙張，數量有限，贈完為止。另外配合即將來臨的父親節，即日起至8/16為止，只要4人以上同行到店用餐，爸爸的餐點即享半價優惠，超適合帶著家人吃一波！除此之外，截至9/30，學生也有專屬優惠，即日起不分時段、不限平、假日，凡憑學生證消費，即可享「個人」88折，三大系列優惠讓大家按個人情況省一波！

BINGU 賓屋 韓國食堂

地址：桃園市中壢區九和一街18號2樓之3（威尼斯影城二樓）

成人價位：平日午餐358、388、428元；平日晚／假日388元、438、478元（均酌收一成服務費）

營業時間：平日11:30-15:30、17:30-22:30；五11:30-15:30、17:30-23-00；六11:30-23:00；日11:30-22:30

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