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瘋媽祖接著玩苗栗！ 「白沙屯」周邊景點、好吃好玩體驗懶人包

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲苗栗白沙屯住宿推薦-通霄海水浴場露營區。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗白沙屯住宿推薦-通霄海水浴場露營區。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

最近打開電視就是一連串的媽祖繞境消息，因為受到疫情影響，苗栗白沙屯媽祖繞境終於得以在7月5日展開進香的繞境活動，各地的信徒也都做好萬全準備，要迎接「粉紅超跑」的到來！除了進香活動，苗栗白沙屯周邊也有許多好吃好玩的，如果打算順便多玩幾天再回家，可以順便記下住宿推薦喔～

苗栗白沙屯必去景點

苗栗白沙屯必去景點＃1

拱天宮

▲苗栗白沙屯必去景點-拱天宮。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗白沙屯必去景點-拱天宮。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

首先第一個要介紹的必去景點當然就是媽祖所在的拱天宮囉！拱天宮創建於清朝同治二年（1863年），已經有數百年的歷史，是當地人非常重要的信仰中心，因此每年媽祖出巡進香都是大規模動員，就像是一年一度的大慶典，一定要跟上的呀！

苗栗白沙屯必去景點＃2

通霄神社

▲苗栗白沙屯必去景點-通霄神社。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗白沙屯必去景點-通霄神社。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了傳統的媽祖信仰之外，其實在日治時期時，苗栗通霄也蓋有日本人的神社，供奉著天照大神與北白川宮能久親王，不過後期命運多舛，國民政府來台，神社被迫去除一切與日本相關的象徵，改為通霄鎮忠烈祠，甚至是海岸巡防司令部，原本的神社主殿、幣殿景象不再，但仍舊可以透過參道到感受日本神社的些許氣息。

苗栗白沙屯必去景點＃3

臺鹽通霄觀光園區

▲苗栗通霄白沙屯景點-通霄精鹽廠。（圖／台鹽通霄觀光鹽區官方網站）
▲苗栗通霄白沙屯景點-通霄精鹽廠。（圖／台鹽通霄觀光鹽區官方網站）

夏日炎炎，想找個可以消暑，又具有教育深度的親子景點，就來去臺鹽通霄觀光園區吧！臺鹽通霄觀光園區前身為通霄精鹽廠，近年結合生產與觀光，開發了「海洋溫泉泡腳溪」、「鹽宗-夙沙氏雕像」、「展售中心」等觀光區域。

在2011年正式設立「臺鹽通霄觀光園區」，包含了介紹製鹽過程與DIY體驗的「鹽來館」，以及小孩最愛的消暑「親水廣場」與「鹽鄉小棧」、「日式庭園造景」等場館，非常值得一逛，既可以邊吹冷氣邊獲得知識，也能感受玩水的樂趣！

苗栗白沙屯必玩體驗

苗栗白沙屯必玩體驗＃1

藍染體驗

▲苗栗白沙屯必玩體驗-藍染體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗白沙屯必玩體驗-藍染體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了必去景點之外，苗栗還有許多好玩的體驗活動，像是苗栗三義以木雕與藍染出名，在達人的專業協助之下，用傳統大自然的染料親手體驗傳統藍染，放慢步調好好享受傳統工藝的精隨，是無論大人小孩都能玩得十分開心地體驗。

苗栗白沙屯必玩體驗＃2

農村廚房

▲苗栗白沙屯必玩體驗-苗栗卓也小屋料理DIY。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗白沙屯必玩體驗-苗栗卓也小屋料理DIY。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

而在藍染過程中所產生的「青黛」是當地非常特有的食材，不只能製成中藥，更能當作染料製做創意料理，因此卓也小屋也特別推出了，料理DIY教室的體驗活動，在動手煮菜的過程中，一起了解與增進苗栗在地食材的知識吧！

苗栗白沙屯必玩體驗＃3

溯溪體驗

▲苗栗白沙屯必玩體驗-打比厝溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲苗栗白沙屯必玩體驗-打比厝溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

而說到夏天最棒的體驗，當然還是玩水囉！苗栗泰安的打比厝溪，是一條水流清澈且路線短，非常適合新手進行溯溪體驗的選擇，在短短的溯溪路線中可以玩水、跳水、滑瀑，充分感受夏天玩水的美好，溯溪後還可至附近的泰安溫泉區泡湯，舒解溯溪後的疲累！

苗栗白沙屯必玩體驗＃4

竹林秘境

▲苗栗白沙屯必玩體驗-烏嘎彥竹林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗白沙屯必玩體驗-烏嘎彥竹林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

因為疫情關係，現在不能出國旅遊，當然也就不能到日本京都嵐山的竹林小徑去，但是～在苗栗其實有個非常像似的「烏嘎彥竹林」，同樣有著大片高聳的竹林隧道，讓你可以感受大自然的涼爽與愜意，搭配自由的包車玩法，讓你能輕鬆在苗栗走跳！

苗栗白沙屯住宿推薦

苗栗白沙屯住宿推薦＃1

苗栗通霄三合院農庒

▲苗栗白沙屯住宿推薦-三合院。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗白沙屯住宿推薦-三合院。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

來到苗栗住宿，不體驗一下傳統的三合院就可惜了！由民宿主人的爺爺親自一磚一瓦推砌的三合院，可以說是老人家與家族所有回憶的所在，因此民宿主人決定返鄉整頓三合院，將傳統的三合院生活分享給更多人，一起在三合院前的稻埕聊天玩耍、在草地與水塘邊感受大自然。

苗栗白沙屯住宿推薦＃2

苗栗通霄欣園民宿

▲苗栗白沙屯住宿推薦-欣園民宿。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗白沙屯住宿推薦-欣園民宿。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果想舒舒服服在民宿住上一晚也OK！小編推薦這間位於苗栗小山丘上的度假民宿，有著由主人親手繪製的色彩鮮豔壁畫，非常特別，還有依山傍海的獨特美景，讓你安心享受無人打擾的夜晚，隔天要去附近的農場或是周邊景點遊玩都非常方便！

苗栗白沙屯住宿推薦＃3

苗栗柚香露露露營

▲苗栗白沙屯推薦住宿-柚香露露露營。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗白沙屯推薦住宿-柚香露露露營。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果想體驗一下不同的住宿，不妨也可以到苗栗柚香露露去露營！雖然說是露營，但是近來非常流行的「免裝備露營」已經幫你把大部分麻煩的工作都做完了，只要買好食材，與三五好友一起下廚就可以在遼闊的草地享用晚餐，在星空下進入夢鄉！

苗栗白沙屯住宿推薦＃4

苗栗通霄海水浴場露營

如果喜歡大海勝過於山的旅人，也可以選擇在苗栗通霄海水浴場露營！通宵海水浴場在公所的努力下，在今年正式開放，並且擁有可以露營的主題式公園，讓大家可以在星空下，聽著海水浪潮的聲響安穩入睡，是不是還蠻浪漫的呢？

看完以上的苗栗白沙屯周邊景點、體驗、住宿推薦，是不是感覺像是發現苗栗的全新面貌了呢？其實苗栗還有許多好吃好玩的景點，趕快跟著小編一起繼續看下去吧！

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露營 觀光 溯溪

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