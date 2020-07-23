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敲開就餡料爆發的芋泥火山！桃園美食星大王「火山芋泥冰」每日限量

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

這一家星大王 黑糖米苔目芋圓甜品專賣 其實在桃園已經非常有名，因為剛好在我家附近，所以想說還是介紹一下吧！這一家芋頭相關料理特別紅，尤其是火山芋泥冰、好吃芋頭冰這兩樣每日限量的隱藏版冰品最推。

位置

桃園市力行路就位於中路重劃區內，我也是買房子在這附近，附近就是力行市場，逛完市場來這裡吃冰很剛好捏。

夏天不管何時生意都超好的這一家。

內用限定低消一人一碗。綜合冰皆可加冰、糖一次。好吃芋頭冰、火山芋泥冰只限內用喔。

每樣食材都是店家手工熬煮的，也是因為這樣才能吃的更安心。

與一般冰店直接用冰磚再挫冰的方式不同，星大王是選擇檢驗合格的小碎冰放冰桶裡取用。

再淋上採用三種黑糖熬煮而成的黑糖蜜

火山芋泥冰

將碎冰堆成冰山，然後淋上大量芋泥，看起來視覺效果滿分。

淋上店家自製黑糖蜜

輕輕敲開火山，就看到滿滿綜合內餡流出來了….

粉粿好好吃，其他綜合餡料也很Q，好喜歡！不過這真的也不適合吃飽後過來，很撐。

老闆娘請我們吃蜜芋頭，真的有夠好吃的！綿密又帶著Q彈口感，香甜半融化的滋味讓人記憶深刻。下次想挑戰好吃芋頭冰，但看那份量應該可以當正餐吃了XDD

星大王 黑糖米苔目芋圓甜品專賣

地址：桃園市桃園區力行路94號

電話：0985-111305

時間：夏季09:30-19:00｜冬季9:30-21:00

粉絲團：https://www.facebook.com/52starking

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika咪卡出走美食日誌

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