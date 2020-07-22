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開吃燒麻糬燒冷冰、古早味ㄘㄨㄚˋ冰！苗栗頭份「瑞盛客家米食」二店夏日限定

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

客家米食起家的瑞盛，因為堅持純糯米製造食品，無防腐劑及任何添加物之下的麻糬保存不易，所以乾脆開了二店推出夏日限定燒麻糬燒冷冰、古早味ㄘㄨㄚˋ冰，讓燒麻糬結合黑糖挫冰以及九種手工熬煮餡料，打造完美古早味團體出道，但..只賣四個月。

位置

位於頭份中央路上，這裡很好停車。路旁有招牌，不然其實攤子在民宅騎樓，不是很好發現。

店內有兩張桌椅，大概可容納十幾人左右在地人應該都是外帶居多吧。

古早味酸梅湯 NT$.35元/一瓶 ｜100元/三瓶


古早味仙草茶 NT$.25元/一瓶

夏日限定產品 菜單MENU


冰品只有賣短短「四個月」，逾季不候XD

燒冷冰是最推，燒麻糬還能挑口味。

總共有九種配料可以選擇：紅豆、綠豆、花生片、黑珍珠、芋圓、QQ、小珍珠、仙草、大豆。煉乳、粉條跟米苔目是另外點的品項，都是當天製作當天賣。

燒冷冰＋任選三種配料

麻糬口味：花生/芝麻/綜合 NT$.65元

粉條＋任選三種配料 NT$.55元

粉條＋任選三種配料 NT$.55元

我選了仙草、綠豆、小珍珠，加上粉條共有四種料，看起來好豐富。重點是這也太大一碗了！加上滿滿的料以及手工熬煮的黑糖ㄘㄨㄚˋ冰，根本完美古早味大集合。

店家自製餡料、米苔目、粉條，堅持當天製作當天賣掉不留隔夜，所以品質可以控管得很好。

ㄘㄨㄚˋ冰部分就是古早那種ㄘㄨㄚˋ冰機打出來的，顆粒比較大的那種，淋上自製黑糖，真的冰涼爽口，吃完會透心涼到發冷這。樣。

麻糬口味：花生/芝麻/綜合 NT$.65元

麻糬燒冷冰部分有三種選項，推薦選綜合，那就花生、芝麻都吃的到。我第一次看到這麼大塊的麻糬燒冷冰，早知道這樣就不要吃飽再來了XDDD

不愧是客家米食專家！客家麻糬真的軟Q又香甜，尤其那花生跟芝麻真的給的很多很大器～～～

燒麻糬

燒麻糬有四種口味，花生、芝麻、綜合和煉乳玉米脆片口味。我們因為對燒麻糬太滿意了，吃完還想買回去外帶，結果店家說賞味期限只有一小時！不….我回桃園都要超過一小時了XD。

店家對自己產品的堅持其實讓人感到佩服，他寧可少賺你的錢也不希望你買回去超過賞味期限吃到扣分的麻糬，這一點我們也很尊重並接受，以後想吃就專程來店裡吃吧！

瑞盛客家米食

二店地址：苗栗縣頭份市中央路598號

夏季營業時間：14:00～21:00(售完提早收攤）

電話：0911811120

一店地址：苗栗縣頭份市中山路16號

夏季營業時間：6:30～賣完為止

粉絲團：https://www.facebook.com/rueishenghakkarice/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika咪卡出走美食日誌

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古早味 客家 冰品 走跳美食 苗栗美食 甜品

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