開吃燒麻糬燒冷冰、古早味ㄘㄨㄚˋ冰！苗栗頭份「瑞盛客家米食」二店夏日限定
udn走跳美食／Mika
做客家米食起家的瑞盛，因為堅持純糯米製造食品，無防腐劑及任何添加物之下的麻糬保存不易，所以乾脆開了二店推出夏日限定燒麻糬燒冷冰、古早味ㄘㄨㄚˋ冰，讓燒麻糬結合黑糖挫冰以及九種手工熬煮餡料，打造完美古早味團體出道，但..只賣四個月。
位置
位於頭份中央路上，這裡很好停車。路旁有招牌，不然其實攤子在民宅騎樓，不是很好發現。
店內有兩張桌椅，大概可容納十幾人左右在地人應該都是外帶居多吧。
古早味酸梅湯 NT$.35元/一瓶 ｜100元/三瓶
古早味仙草茶 NT$.25元/一瓶
夏日限定產品 菜單MENU
冰品只有賣短短「四個月」，逾季不候XD
燒冷冰是最推，燒麻糬還能挑口味。
總共有九種配料可以選擇：紅豆、綠豆、花生片、黑珍珠、芋圓、QQ、小珍珠、仙草、大豆。煉乳、粉條跟米苔目是另外點的品項，都是當天製作當天賣。
燒冷冰＋任選三種配料
麻糬口味：花生/芝麻/綜合 NT$.65元
粉條＋任選三種配料 NT$.55元
粉條＋任選三種配料 NT$.55元
我選了仙草、綠豆、小珍珠，加上粉條共有四種料，看起來好豐富。重點是這也太大一碗了！加上滿滿的料以及手工熬煮的黑糖ㄘㄨㄚˋ冰，根本完美古早味大集合。
店家自製餡料、米苔目、粉條，堅持當天製作當天賣掉不留隔夜，所以品質可以控管得很好。
ㄘㄨㄚˋ冰部分就是古早那種ㄘㄨㄚˋ冰機打出來的，顆粒比較大的那種，淋上自製黑糖，真的冰涼爽口，吃完會透心涼到發冷這。樣。
麻糬口味：花生/芝麻/綜合 NT$.65元
麻糬燒冷冰部分有三種選項，推薦選綜合，那就花生、芝麻都吃的到。我第一次看到這麼大塊的麻糬燒冷冰，早知道這樣就不要吃飽再來了XDDD
不愧是客家米食專家！客家麻糬真的軟Q又香甜，尤其那花生跟芝麻真的給的很多很大器～～～
燒麻糬
燒麻糬有四種口味，花生、芝麻、綜合和煉乳玉米脆片口味。我們因為對燒麻糬太滿意了，吃完還想買回去外帶，結果店家說賞味期限只有一小時！不….我回桃園都要超過一小時了XD。
店家對自己產品的堅持其實讓人感到佩服，他寧可少賺你的錢也不希望你買回去超過賞味期限吃到扣分的麻糬，這一點我們也很尊重並接受，以後想吃就專程來店裡吃吧！
瑞盛客家米食
二店地址：苗栗縣頭份市中央路598號
夏季營業時間：14:00～21:00(售完提早收攤）
電話：0911811120
一店地址：苗栗縣頭份市中山路16號
夏季營業時間：6:30～賣完為止
粉絲團：https://www.facebook.com/rueishenghakkarice/
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika咪卡出走美食日誌
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言