佔地4000坪、200攤位！桃園新夜市「童話市集」7/17開幕，首日送30萬折價券

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
桃園新夜市「童話市集」7/17開幕。 圖／業者提供
桃園新夜市「童話市集」7/17開幕。 圖／業者提供

桃園今年可說是熱鬧非凡，除了將於8月登場的X Park 水族館、新光豪華影城、全台最大IKEA旗艦店陸續開幕外，全新佔地4000坪的新型態夜市「童話市集」也敲定7月17日登場，有別於傳統夜市型態，童話市集首創3D立體彩繪造景佈置，讓人邊逛夜市還能拍照拍好拍滿。

夜市族有福了！桃園「御花園夜市」舊址重新出發，有業者打造佔地4000坪、共計200個攤位的全新型態新夜市「童話市集」，空間設計採室內區與戶外區，分別為1500坪與1200坪，就算碰到下雨天也能躲在室內大快朵頤。另外為了方便開車族，夜市周邊還規劃1300坪大的停車場，對於外縣市的開車族遊客來說相當便利。

佔地4000坪桃園新夜市「童話市集」7/17開幕。 圖／業者提供
佔地4000坪桃園新夜市「童話市集」7/17開幕。 圖／業者提供

桃園童話市集打造「全台最大彩繪3D互動打卡牆」，隨處都能看見超可愛的3D彩繪，有小女孩喜愛的童話故事公主系列3D彩繪，也有男孩喜歡的恐龍彩繪，怎麼拍都能拍出趣味十足的照片，非常適合親子一同造訪。

童話市集除了提供美食外，也有許多孩童喜愛的遊戲攤販，像是夜市常見的撈魚遊戲、彈珠台、套圈圈等。開幕頭兩天還將舉辦小小撈魚王比賽，冠軍得主將能獲得波士頓大龍蝦一隻，另外開幕日還有價值30萬的現金消費券免費送，夜市族7月17日童話市集見！

童話市集

地址：桃園區中正五街310號（永康公園正對面）

營運時間：週三、週五、週六 17：00～23：50

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