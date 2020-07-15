苗栗200坪「Hello Kitty親子餐廳」開幕！6大主角超萌園區曝光，溜小孩去處+1

Kitty粉準備出發！位於苗栗頭份的全台最大「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」，7月初消息一出立馬掀起粉絲熱議，如今超萌複合式主題餐廳已於即日起正式開幕，炎炎夏日不必擔心到戶外曬傷中暑，室內也可以吹著冷氣和家人一起休息，還能享受野餐體驗呢！

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供 圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」面積逾200坪，以6大明星角色為主，集結Hello Kitty吉蒂貓，My Melody美樂蒂、大耳狗喜拿、布丁狗、蛋黃哥、大眼蛙，規劃了視覺吸睛的「遊憩區」與「野餐區」。野餐區舒適的位置讓大人小孩可在草皮造景席地而坐，也提供座椅位置可在舒適氛圍用餐。

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供 圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

而6大主題遊樂區中，「凱蒂貓蝴蝶結之丘」提供室內攀爬體驗，巨型夢幻蘋果花園「美樂蒂蘋果花園」適合孩子玩捉迷藏遊戲、設小農市集的「布丁狗野地露營車」可讓孩子親自採購食材及爽扮家家酒，另外還有專門為1歲以下幼童設計的「蛋黃哥太陽蛋浴池」安全爬行區。其他孩童也可自由穿梭透明的「大耳狗軟綿綿隧道」，還有可以體驗釣魚樂趣的「大眼蛙歡樂雨滴池」以及擁有大球池區「三麗鷗夢想蘋果樹」，各大遊樂設施足以讓小孩自由玩上一整天，徹底放電！

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

Hello Kitty蘋果村親子餐廳將戶外體驗搬到室內，一次提供特色餐點及放鬆休憩服務，搭配可愛程度滿分的各大卡通主角，未來到苗栗想要放風，不怕沒地方去啦！

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

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Hello Kitty 蘋果村親子餐廳

地址：苗栗縣頭份市中華路 1355 號 1 樓

營業時間：11:00-20:00（週一公休）

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