誰說桃園很難玩？10個網美必拍、隱藏版推薦「桃園景點懶人包 」

桃園景點除了大溪老街、石門水庫這些推薦景點外，其實還個是充滿歷史的地方，不僅擁有許多保存良好的自然景觀，還有過去人們辛苦生活的痕跡，充滿驚奇又故事性的景點多到數不完！

本期小編就要帶大家一起走訪一趟桃園隱藏版推薦景點，讓我們一起感受桃園的魅力吧！

風禾公園

桃園景點最～長～溜滑梯

風禾公園。 圖／IG, homie_v.s_homer

應該許多人聽到超長溜滑梯會想到之前很紅的高雄科工館溜滑梯，現在北部也有超長溜滑梯了！而且還超刺激，不管是小孩還大人一定都能玩得很盡興~全長約50公尺，溜下來只要30秒超快速，溜下來還有一大片草地和各式溜滑梯可玩，假日放風就到風禾公園來，免費放鬆的好所在！

營業時間：園區24小時開放，滾輪溜滑梯開放時間為每日08:00~22:00

地址：桃園市桃園區慈文路688號

交通：

▶自行開車：走國道1號或國道3號：從國道2號的南桃園出口下交流道往桃園方向，走大興西路三段，右轉走國際路二段，第一個路口左轉慈文路，左手邊即是停車空地，公園坐落在空地對面。

▶火車：桃園火車站下車，轉乘706統聯桃園機場快線，國際路站下車，步行走國際路二段→慈文路即抵。

永安漁港

絕美夕陽搭配鮮度破表現煮海鮮

永安漁港。 圖/ Flickr

在地桃園人週末都去哪？身為桃園人的小編偷偷告訴你，桃園人都把永安漁港當自家廚房在跑！永安漁港最有名的便是它的夕陽景色，粉橘相間的浪漫色調每天都吸引眾多攝影愛好者久駐拍照；你還可以租部腳踏車，邊騎邊欣賞沿海美景，最後騎到觀光漁市，挑幾樣喜歡的漁貨，讓市場隔壁的餐廳直接現煮，享用最新鮮的海鮮大餐。

營業時間：24小時營業

地址：桃園市新屋區中山西路三段

交通： 於中壢車站搭「乘桃園客運5027線往後湖」於永安站下車步行1公里即抵達。

桃園市立圖書館龍岡分館

號稱全台灣最美的圖書館！

桃園市立圖書館龍岡分館。 圖／IG, aquarium.0330_tw

位於中壢龍岡地區的桃園市立圖書館龍岡分館」於2015年12月啟用，號稱是全台灣最美的圖書館，由盧俊廷建築事務所打造，面對南北向，先天座向優良，基地旁由數棵老榕樹形成的老樹綠隧道，外觀就像是一本攤開的書本，內部也採用大量木質元素打造溫鮮又沉穩的閱讀空間，這一個桃園景點是一間結合溫度與人文氣息兼具的超美圖書館！

營業時間：

1~3樓(週二~六：08：30~21：00；週日~一：08：30~17：00)

4樓溫書室：週一~日：08：30∼21：00，國定假日及每月最後一個星期四(清館日)

地址：桃園市中壢區台貿一街100號

交通：

▶中壢客運112北：往忠貞經陸軍專科學校，於台貿社區站下車，步行約300公尺。

▶中山高：內壢交流道下（往中壢方向），中園路左轉中華路，右轉普中路，右轉榮民南路，左轉台貿一街。

三民蝙蝠洞

台灣早期蝙蝠棲息的天然洞穴

三民蝙蝠洞。 圖／桃園觀光導覽網

位於三民村北部溪谷內的三民蝙蝠洞，是一處天然形成的巨大岩洞，洞口上方有泉水灑落，而有水濂洞之美稱。由於這裡的的洞穴渾然天成，又位在溪谷旁，是蝙蝠棲息的好場所，因此被稱為「蝙蝠洞」，現在還可以在洞內看到許多紅土，就是過去蝙蝠棲息留下的糞便所形成。這裡被人類發現之後，蝙蝠受到獵殺，也因為觀光客眾多，導致蝙蝠遷移且近絕跡，景點內已經看不到蝙蝠的影子了，只剩下他們曾經生活過的痕跡。

小編小提醒：目前已經沒有蝙蝠棲息，只是純觀光的景點唷！

地址：桃園市復興區三民村東側五寮溪溪谷（GPS可設定桃園市復興區基國派101號）

交通：國道三號下大溪交流道往大溪、復興方向，經台7線公路過與台7乙之交叉口後，注意路邊指示左轉，依指標前行即至。

基國派老教堂

傳承基督精神，為臺灣宗教百景之一

基國派老教堂。 圖／桃園觀光導覽網

基國派老教堂座落於桃園復興區大漢溪上游，建於1964年，當初希望能夠傳承基督精神，以鄰近的蝙蝠動石材為材料砌成馬賽克牆面，以「通往天堂的鑰匙」為概念，設計獨特的風格，整體看起來頗為古樸雅致，線條也相當細緻，更於2013年獲選內政部「臺灣宗教百景」之一，相當有歷史象徵呢！

小編小提醒：位於蝙蝠洞附近，兩個景點行程建議可以一起安排！

地址：桃園市復興區三民村18鄰96-3號

交通：國道三號下大溪交流道往大溪、復興方向，經台7線公路至三民村後，過三民橋依指標立即左轉，前行三公里即至。

大溪豆麥埤塘

湖光水色的自然風景，象徵桃園在地文化之一

大溪豆麥埤塘。 圖／IG, yoilove4134

在前往桃園大溪老茶廠的路上，有一個埤塘秘境，因為隔壁剛好就是豆麥私房菜餐廳，而被稱為「豆麥埤塘」。由於桃園共有超過1400個埤塘，這個豆麥埤塘也是能象徵桃園在地文化的景點，這裡沒有遭受太多的人為破壞，自然生態保存良好，如童話般詩情畫意的山水景象，也被形容成「迷你版雲山水」，還有許多野鴨和鵝悠閒的在水中游水，真是讓人心曠神怡哪！大家不妨利用週末來這個桃園推薦好去處走走吧！

地址：桃園市大溪區復興路二段650號

交通：公車5090, 5091, 5301, 5104, 5109, 5107, 5106 搭到新峰站下車。

大溪老茶廠

結合台、日、英式風格的綠建築

大溪老茶廠。 圖／桃園觀光導覽網

桃園大溪老茶廠建於日據時代1926年，是一棟結合台、日、英式風格的的綠建築，曾是出口日東紅茶的重要基地，在歷史推移的過程裡，歷經祝融災害，於2013年重新翻修，不僅保留當初的樣貌，也加以改良，讓老茶廠充滿視覺延伸感，也深受許多年輕人喜愛，因而成為熱門推薦的拍照打卡景點。

營業時間：

▶週一至週五 10:00AM~17:00PM

▶週六至週日 10:00AM~17:30PM

費用：入廠券 NT100元/人

地址：桃園市大溪區復興路二段732巷80號

交通：

▶北二高大溪交流道出口，經慈湖、百吉隧道後往台七線方向行駛， 約十五分鐘即可到達『大溪老茶廠』。

▶北二高南下三峽交流道出口，北上三鶯交道流出口至大埔依左前方台七乙線行駛往三民方向，約十五分鐘即可到達。

玫瑰山谷

大溪的網美打卡好去處！

玫瑰山谷。 圖／IG, kellyhuang_mei

如果要說好拍的桃園景點，小編推薦玫瑰山谷給你~玫瑰山谷是一間咖啡餐廳，室外有種植許多花卉，當群花綻放時很是美麗，屋外的景觀裝飾<彷彿來到電影裡森林中的小屋般，光是外面就能殺光許多底片，而內部則是走一個美式鄉村風格，桌子上的鮮花都是老闆每天從外摘剪下來的，喜歡花花草草享受一下都市中的世外桃源的話，可以假日到大溪一日遊順道來喝下午茶或吃吃飯！

地址：桃園市大溪區復興路二段20之1號

營業時間：10:00 ~ 18:00

電話：0979 094 591

交通：國道3號下大溪交流道，經台3 號省道接台4號省道往兩蔣文化園區方向直行，看到桃 59-1鄉道後左轉往慈湖方向，直行經過慈湖，過百吉隧道後不久即抵。

後慈湖

昔蔣公私人後花園開放，兩百座雕像超壯觀

後慈湖。 圖／Wikimedia

後慈湖原為蔣公與夫人散心的私人後花園，近年開放讓民眾預約參觀，讓這處世外桃源被揭開神秘面紗。除可沿環湖步道欣賞湖畔美景外，後慈湖還有戒嚴時期所留下的軍事指揮所、碉堡、管制鐵門等，陵寢前定時還有衛兵交接儀式，遊客可難得的感受濃厚軍事文化氛圍；其中的「蔣公銅像公園」內，兩百座由各地捐獻的蔣公銅像齊聚一堂，顏色形狀各具特色，構成非常有意思的別樣景象。

地址：桃園市大溪區桃118-1鄉道

交通：自行開車，走台66線往桃園方向，經過7-ELEVEN 嘉福門市 (位於左側) 後向左轉，繼續走台4線前往桃118鄉道。

注意事項：因應新型冠狀病毒疫情，後慈湖入園自109年4月1日起採實名制登記，搭乘接駁車請配戴口罩，未配戴口罩者將不得上車。自109年5月18日起，開放10人以下可現場登記申請入園參觀，由風景區管理處人員安排適當梯次導覽，免網路預約。

馬祖新村

以類博物館的角度出發，並舉辦多種展覽

馬祖新村 圖／桃園觀光導覽網

除了傳統三合院紅磚建築外，台灣大都市也漸漸很難看見眷村的身影，桃園馬祖新村則能夠勾起大家的老眷村記憶。馬祖新村以「類博物館」的方式重新與大家見面，將眷村文化保存及文創影視推廣等多重定位及角度出發，成立眷村文創基地，不定時舉辦電影節、眷村文化節等活動，更打造可容納76名觀眾的標準杜比音效電影院，推出多部國片及文物展，相當有教育及意義。

地址：桃園市中壢區龍吉二街232號

交通：

▶國道一號→平鎮系統交流道(66)出口下交流道，往大溪方向前進→在平鎮一交流道(中壢/平鎮)出口下→直行(過延平路)下個路口迴轉→右轉延平路三段→右轉環南路二段→直行環中東路二段→右轉龍岡路二段→左轉龍岡路三段281巷→左轉龍吉二街→第一個路口右轉抵達馬祖新村。

▶國道三號→大溪交流道下，往中壢方向→直行永昌路→左轉仁和路二段→直行龍南路→進入圓環→右轉龍岡路三段→右轉龍岡路三段281巷→左轉龍吉二街→第一個路口右轉抵達馬祖新村。

自從桃園機場捷運開通之後，去桃園旅遊變得更加方便了。上述都是在地桃園人精挑篩選、實地走訪過的私藏景點，不論是自然景色還是文化保存都有濃濃風情，好玩之外還超殺底片，保證能打破長久以來「桃園很無聊」的不實傳聞！還沒有嘗試過桃園旅遊的你，不如下次週末就和家人、朋友去桃園走走吧！

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