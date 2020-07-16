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苗栗全新童話小鎮！免門票爽拍迪士尼風「魔戒哈比屋＋泡泡屋」，還能秒飛日本神社

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@yayi_0828授權、IG@miss9290授權、IG@miliyah.h680授權
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無法出國也不難過，苗栗新興景點絲毫不輸陣！園區規劃了美如童話的小屋、秒飛紐西蘭的魔戒電影場景、網美系純白泡泡屋，還有彷彿置身日本的神社造景等，如同身處台版迪士尼，好拍指數爆棚。加上目前開放免費入園參觀，好消息一出立馬以飛速躥紅，試營運期間每日都吸引大批遊客朝聖。

圖／IG@sadie12123授權
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圖／IG@yayi_0828授權
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這處火速躍升為IG最夯打卡亮點的園區，為隱身於苑裡的「綠意山莊」，佔地面積極大，園區彷如自成小鎮，尚未進駐商家的街道已非常好拍，走入就像闖入童話世界。園內也建有各款異國風的獨棟小屋，還有提供多款球型帳篷的露營區，其中最常洗版IG的莫過於純白泡泡球帳，半透明的設計不僅適宜美拍，未來野營的夜晚，躺在裡頭就能盡享整片星空，想想就療癒。

圖／IG@yayi_0828授權、IG@miliyah.h680授權
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而園內人氣景點自然是現實版魔戒哈比屋，矮小卻夢幻的精靈村，輕鬆虜獲大人小孩的心。另外還有高神似度的神社亦是必拍場景，街道也佈滿許多日系風味造景，極有出國既視感，每個地方都能讓人拍爆手機記憶體，看來有望成為台灣熱門必遊景點。

圖／IG@miss9290授權
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圖／IG@iucn333授權
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「綠意山莊」目前仍在試營運籌備期間，餐廳已始營運，欲住宿也可透電話預約訂房。現階段免門票即可入園，後續正式開幕後實際門票價位依現場為準，也可關注官方臉書公告。另外也提醒大家部分地方尚未完工，園區二期施工中，近期前往的遊客務必以安全為上，切勿私自闖入相關區域喔！

圖／IG@iucn333授權、IG@yayi_0828授權
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綠意山莊

地址：苗栗縣苑裡鎮蕉埔里焦埔96-5號(130縣道8K處)

營業時間：每日0900-1800（用餐時間：1030-1400；1700-2100）

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