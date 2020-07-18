苗栗「通霄白沙屯」私房景點TOP10 X 海線玩法大公開！

白沙屯舊名白沙墩，依山傍海的小村落在強進東北季風吹拂下，形成如一彎新月般的雪白沙丘故名白沙墩，直到日治時期才更名為白沙屯。通霄白沙屯除了知名的拱天宮媽祖廟遶境外，還有許多濱海景點、鐵道餐廳、農牧場、觀光工廠可看，讓我們搭上海線的火車出！發！囉！

苗栗通霄白沙屯交通方式

怎麼搭大眾運輸到通霄白沙屯？

搭火車：搭至西部海線「白沙屯站」

搭高鐵：搭至「苗栗高鐵站」，轉計程車或客運。

轉客運: 於1號出口第7月台，搭乘5808號客運，於「白東里站」下車。

免費愛心自行車

到了苗栗白沙屯火車站後，沒有汽機車的朋友可以考慮騎「白沙墩愛心自行車」，免押證件、免付租金、免上鎖完全是建立在人互信互助的基礎上。在白沙屯在地居民的努力下打造出的「鄉村版Ubike」，目前共有2個停放點分別是：白沙屯火車站、天德宮，知名的通霄白沙屯拱天宮及位在兩個停放點中間呦~

Free wifi熱點

拱天宮廟前舞台區：357苗栗縣通霄鎮白東里8號

馥湘茶飲品（馥湘商行）：通霄鎮白西里12鄰67之3號

拓荒者飯麵館：苗栗縣通霄鎮白東里五鄰37號

阿潔老麵饅頭：苗栗縣通霄鎮白東里18號

苗栗通霄白沙屯景點推薦

苗栗通霄白沙屯景點＃1

拱天宮

▲苗栗通霄白沙屯景點-拱天宮。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

每年三月瘋媽祖，一路從白沙屯拱天宮走到雲林北港媽祖廟的朝聖之旅，讓這個擁有百年歷史的媽祖廟信徒眾多、香火鼎盛。想來這裡參拜祈福的朋友，到了白沙屯站後騎上白沙墩愛心自行車不到5分鐘就能抵達這裡了！

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮白東里8號

通霄景點開放時間：4：00~21：30

苗栗通霄白沙屯景點＃2

新埔木造車站

▲苗栗通霄白沙屯景點-新埔木造車站。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

新埔火車站是西部幹線中最靠近大海的一站，是日治時期留下僅存不多的木製車站之一於，1922年落成啟用距今約有百年歷史。在斑駁的火車站等車，彷彿穿越了泛黃的歷史回到了過去一般，一出這個復古車站步行300公尺就能看到海堤上的木棧道，漫步在木棧道上徐徐海風吹來清風拂面，聞到鹹鹹的海水味心情也跟著海浪聲放鬆了下來~

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮3578 鄰57 號

通霄景點車班時間：5：00~21：50

苗栗通霄白沙屯景點＃3

白沙屯漁港

▲苗栗通霄白沙屯景點-白沙屯漁港。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲苗栗通霄白沙屯景點-白沙屯漁港。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

許多人到苗栗第一個想到的就是客庄情懷跟山野風景，但其實沿著火車新埔、白沙屯、後龍、苑裡...等海線各站也非常的漂亮。這座位在通霄的漁港以自然生態工法打造，走在這個南北狹長而秀美的海堤防上，可以看到碧綠漸層的大海，享受舒適廣闊的藍天。

在白沙屯漁港除了用船筏在近海捕漁獲外，亦承襲過往建造石滬、使用牽罟的傳統方法來獲取漁獲，該景象被列為苗栗海岸八景之「沙墩觀魚」。白沙屯豐富的潮間帶環境，還有螃蟹、野蚵、螺等生物可以觀察跟探索。

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港

苗栗通霄白沙屯景點＃4

嶺頂步道

▲苗栗通霄白沙屯景點-心形公路。（圖／攝影者：telson10授權提供, Instagram）

▲苗栗通霄白沙屯景點-嶺頂土地公。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

嶺頂步道素有通霄好望角之稱，登山路上可以看到嶺頂土地公廟、心型公路，還能同時享受通霄座山望海的美景。在山頂上能眺望幽藍大海和鄉村的平房，推薦想來通霄走走的朋友把嶺頂步道安排在下午，就能在這裡享受枇杷色的橙橙日落。

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮新埔路（建議定位：協詮傢俱行)

苗栗通霄白沙屯景點＃5

秋茂園

這個有些神秘又充滿古早味的秋茂園，是旅日華僑黃秋茂所建，小時家境貧寒讓他立下了長大後要回饋鄉里的壯志。成立了這個富有50、60年代風貌的秋茂園，然而後續因維護不易、經費不足、以及園主去世而荒廢，在地方鄉里和觀光局的重建下，再次讓這個佔地4公頃的人工塑像園區成為觀光景點，諸如：西遊記、八仙人物、十二生肖、孔子、鄭成功等...人物塑像俚俗味十足。

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮通灣里20-1號

通霄景點開放時間：8：00~17：00

苗栗通霄白沙屯景點＃6

跨海拱橋

▲苗栗通霄白沙屯景點-跨海拱橋。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在秋茂園海岸景觀區旁的跨海大橋，是來通霄的必拍景點，從新埔沿著石蓮園海堤一直走就能一次把這些知名通霄景點收入口袋。沿著海岸線騎著自行車非常舒服愜意，白色的風車襯著西下的夕陽一望無際的海景令人難忘。

通霄景點地址：秋茂園海岸景觀區旁

苗栗通霄白沙屯景點＃7

通霄海水浴場

▲苗栗通霄白沙屯景點-通霄海水浴場。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

從通霄火車站開車5分鐘就能到的通霄海水域場，今年主推「夕陽公園」的目標，讓大家在沙灘上享受餘暉斜照的浪漫氛圍。這座全台最大的通霄海水浴場場內，亦提供烤肉和露營專區給前來旅遊的民眾享受喔！穿越防沙林高大的木麻黃樹群後方就是海水域場的沙灘跟海水區了，給人一種柳暗花明又一村的感覺，完整的設施設備非常適合情侶、一家大小來同樂。

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮海濱路41-1號

通霄景點開放時間：08：00~17：00

景點門票：免費入場

苗栗通霄白沙屯景點＃8

日落大道

▲苗栗通霄白沙屯景點-日落大道。（圖／攝影者：bb211019授權提供, Instagram）

被票選為「台灣最美十大景觀公路」之首的西濱快速道路通霄鎮路段，吸引許多遊客前往拍照。站在筆直的路上朝遠方拍去，湛藍的大海搭配雙黃線的豔黃、指標牌的鮮綠，海岸鄉村的風情更加地被襯托出來，讓這般可愛、簡單、美好的濱海小鎮非通霄莫屬了。

通霄景點地址：西濱快速道路111至121公里

苗栗通霄白沙屯景點＃9

飛牛牧場

▲苗栗通霄白沙屯景點-飛牛牧場地圖。（圖／飛牛牧場官網）

▲苗栗通霄白沙屯景點-飛牛牧場餵食小動物。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

位在苗栗通霄的飛牛牧場非常適合親子同遊，全區包含住宿區、烤肉區、動物區、餐飲區，在這邊玩上一個下午不是問題，此外園區還提供奶香蛋塔、雞蛋糕等...各式DIY體驗。全區主色調為白、藍、綠的自然色系，命名由來更是以該園區最著名的飛—蝴蝶、牛—乳牛而來，除了這兩種動物園區內還有綿羊、黑山羊、迷你馬...。廣大的園區、舒適的草地是假日蹓小孩、情侶去約會、網美來拍照的好去出喔！

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號

通霄景點開放時間：7：00~22：00

景點門票：全票220元(另售學童、敬老、團體票)

苗栗通霄白沙屯景點＃10

石蓮園

▲苗栗通霄白沙屯景點-石蓮園鐵道餐廳。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲苗栗通霄白沙屯景點-石蓮園。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在鐵路旁就是要來吃一下鐵路餐點，石蓮園除了是一間鐵道主題餐廳外，也有提供住宿空間，在鐵路車廂中吃鐵路簡餐不稀奇，連入住都是住在車廂裡面，喜歡鐵道的朋友可千萬別錯過！除了基本的雞腿、雞排、排骨外，在這裡也可以品嚐到素食餐點以及精緻小火鍋，在海邊玩水後再來份熱呼呼的火鍋光是用想的就覺得超享受！

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮白西里19鄰153之8號

通霄景點開放時間：11：00~19：00(週三公休)

苗栗通霄白沙屯景點＃11

通霄精鹽廠

▲苗栗通霄白沙屯景點-通霄精鹽廠。（圖／台鹽通霄觀光鹽區官方網站）

這個景點包含溫泉泡腳池、鹽水噴泉戲水區、鹽來館(含鹽類知識館、DIY區)等...，小編推薦這個通霄景點給有小朋友的旅客，結合寓教於樂於一身的通霄精鹽廠，是一個免門票的場館空間，場內還有價錢親民餐廳「鹽鄉小棧」可以用餐，這個景點大概可以待上2小時呦~

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮內島里122號

通霄景點開放時間：8：10~17：10 (假日：8：30~17：00)

台鹽通霄觀光園區官網>>>

苗栗通霄白沙屯景點＃12

通霄神社

▲苗栗通霄白沙屯景點-通霄神社。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

到了日本一定會去鳥居神社，但是閩南風的日本神社也許你就沒看過了。位在虎頭山上的通霄神社，在日本治台皇民化時主祭天造大神、北白川宮能久親王。時至今日拜殿已被改建為閩南式建築，但清幽的神社氣息、鳥居、參道、主殿基座都被完整地保留下來。參觀完通霄神社後先別急著離開，可以走一下步道登頂享受360度的全景海線景緻喔！

通霄景點地址：苗栗縣通霄鎮虎頭山公園

通霄景點開放時間：24hr

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