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13家苗栗通霄「白沙屯美食」推薦！有拜有保庇、有呷有福氣

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
圖／Tripbaa趣吧！達人帶路
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台灣每年最熱鬧的宗教活動就是三月瘋媽祖了，可惜今年因為新冠肺炎暫時停辦，但是媽祖繞境可以等，美食當前誰能抵得住誘惑呢？小編特搜十三家苗栗通霄白沙屯美食、伴手禮，讓你到通霄有拜有保庇、有呷有福氣！

苗栗通霄白沙屯美食懶人包

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃1 狀元珍傳統水蒸蛋糕

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-「狀元珍」傳統水蒸蛋糕。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-「狀元珍」傳統水蒸蛋糕。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到苗栗通霄白沙屯美食推薦最有名的就是這家「狀元珍傳統水蒸蛋糕」，堅持使用最傳統的蒸籠水蒸工法讓蛋糕保持水嫩Q彈，吃起來有海綿蛋糕的鬆軟但無海綿蛋糕粗糙孔洞。

狀元珍最經典的口味莫過於有肉燥、油蔥加持的鹹蛋糕，飄香70年的鹹蛋糕留住肉燥、油蔥的美味，透過鹹中帶有甜的蛋糕香氣平衡油味降低油膩感。不喜歡鹹蛋糕的朋友也沒關係，這家古早味的苗栗通霄白沙屯美食也有炊黑糖糕，其與澎湖黑糖糕的不同點在於，澎湖的黑糖糕有糖蜜的相氣跟Q勁的口感，而狀元珍地黑糖糕是相對更細緻、濕潤、入口即化的風味。

營業時間：8：00~18：30

店家地址：苗栗縣通霄鎮11鄰63-2號

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃2 平安餅、平安麵

​▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-平安餅、平安麵。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
​▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-平安餅、平安麵。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

每年媽祖遶境大受歡迎的白沙屯媽祖平安餅、平安麵，是苗栗通霄白沙屯著名的伴手禮之一。買一盒平安麵回家煮一煮拌點醬料就能快速上菜，方便美味又能保平安真的是一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。

不論你是想在家煮飯省錢的小資族，還是假日打死不出門的沙發馬鈴薯，這樣白沙屯熱門美食是可以網購的，動一下手指好料上桌囉~

營業時間：：9：00~18：30

店家地址：苗栗縣通霄鎮8號(拱天宮前)

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃3 白沙屯鄭媽媽泡菜

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-黃金飛魚子泡菜。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-黃金飛魚子泡菜。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

這家白沙屯鄭媽媽做泡菜已有11年了，主打清爽風格的黃金泡菜。用地瓜、花生為佐料製成的泡菜，和辣勁濃厚的韓式泡菜不同，酸甜下飯的好滋味是炎炎夏日家中不可或缺的備品。

該店熱門品項有金玉泡菜（黃金海帶芽）、吉利泡菜（黃金飛魚子泡菜）、富貴泡菜（蒜味韓式泡菜）、好彩頭泡菜（客家蘿蔔泡菜）四個口味，特殊的獨家醬料讓你秒殺碗中的白飯。

營業時間：7：00~21：00

店家地址：苗栗縣通霄鎮通南里138之7號

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃4 阿潔老麵饅頭

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-阿潔老麵饅頭。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-阿潔老麵饅頭。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

許多人喜歡吃包子饅頭，但因為製作過程中大量的澱粉、蛋白質等不好消化的物質而礙胃，然而經長時間發酵的老麵已將其中的酵母消化掉了一大部分，吃起來比較腸胃也會比較舒服。

按照四季變化來調整饅頭的口味，帶給客人最新鮮、最在地的簡單好味道。多樣化的風味和越嚼越香的麵團，讓這家阿潔老麵饅頭，成為去通宵拜白沙屯媽祖廟的供品好選擇。該店提供原味饅頭、彩虹地瓜饅頭、黑糖饅頭、福氣肉包的宅配服務，沒空去走走的朋友也可以在家裡吃到苗栗通霄白沙屯美食。

營業時間：9：00~18：00

店家地址：苗栗縣通霄鎮18號

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃5 白沙屯庇薯聖地咖啡

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-手工湯種玫瑰饅頭。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-手工湯種玫瑰饅頭。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-手工湯種繡球饅頭。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-手工湯種繡球饅頭。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

把美食、藝術、在地宗教文化結合成的白沙屯庇薯聖地咖啡館，把設計感放在傳統食材上做出繡球饅頭、玫瑰饅頭等好看又好吃的新樣貌。白沙屯庇薯聖地咖啡館，讓來參拜媽祖的信眾能吃到在地小農的手做美食，讓宗教文化帶動當地小農發展。除了饅頭這間通霄美食店家，也提供黑咖啡、拿鐵、紅茶、烤番薯、厚片吐司等各式輕食可以享用。

該店目前僅週末、媽祖文化祭時會開店，因為學設計的老闆娘在台中還有自己的設計公司，沒辦法每天都服務老饕及香客們，所以小編推薦大家用預定的方式，這樣就能輕鬆吃到充滿設計感的幸福滋味。

營業時間：9：00~18：30(僅周末營業)

店家地址：苗栗縣通霄鎮白東里28號

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃6 通霄鎮農會彩虹玉米

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-農會彩虹玉米。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-農會彩虹玉米。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

想吃這個苗栗通霄白沙屯美食要搶要快！你可能會想不過就是玉米，到底是有多好吃？這款通霄鎮農會彩虹玉米每次推出時常常供不應求，經過多年改良、培養、栽種，通霄鎮農會種出糯性Q軟的彩虹玉米。

農會將玉米製成彩虹玉米粽、彩虹玉米包、原味玉米(如圖)、脫粒玉米，讓玉米這個食材能出現在更多不同的料理中，用創意增加玉米不同的風味、口感。

營業時間：8：00~16：00(周末公休)

店家地址：苗栗縣通霄鎮中正路17號

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃7 東北香粑粑

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-東北香粑粑。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-東北香粑粑。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

北方的麵食文化隨著戰爭、移民、通婚等因素，讓在台灣生活的大家也能品嘗的這般美味。這家位在苗栗通霄白沙屯的東北香粑粑，特色是外皮酥脆、內層香嫩，包著里肌肉和香蔥的內餡，外面再裹著特製的外皮下鍋油炸香味四溢，等待酥炸時會聽到逼逼啵啵的聲音，讓人的味蕾忍不住分泌唾液，品嚐時別忘了淋上獨門醬汁口感令人回味無窮。

營業時間：10：00~16：00

店家地址：苗栗縣通霄鎮8號(拱天宮前)

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃8 白沙屯豆腐乳

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-白沙屯豆腐乳。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-白沙屯豆腐乳。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

用純天然發酵的方式保留最傳統、最簡單的滋味是這家苗栗通霄白沙屯美食非常堅持的地方，只有傳統工法能做出的古早味陳年豆腐乳，含有豐富的蛋白質，還能防血脂、抗衰老，也是吃清粥小菜不考或缺的要角喔~

營業時間：9：00~18：30

店家地址：苗栗縣通霄鎮白東里6鄰43號

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃9 白沙屯李記肉餅店

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-李記肉餅店。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-李記肉餅店。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

用傳統煎鍋的手法製作各式大小餅，這份堅持把古早味傳了下來。主要的手作產品有土鳯梨餅、百年肉餅、咖哩紅豆餅、魯肉綠豆椪、素食綠豆椪等...無論你是吃葷還是吃素都有辦法享用，真的是就甘心餒~不加防腐劑的糕餅賞味期限不長，所以小編推薦大家到現場購買，惜食別浪費喔~

營業時間：8：00~18：00

店家地址：苗栗縣通霄鎮白西82-1號

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃10 白沙屯馥湘茶飲品

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-白沙屯馥湘茶飲品。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-白沙屯馥湘茶飲品。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

位在白沙屯的馥湘茶飲，是一間由在地青年傳承阿公三十年茶水精神所經營的茶水鋪。招牌飲品有三姑四季青、三哥脆梅青、珍珠老茶王鮮奶等...飲品，除了使用精選好茶，牛奶的部分更是選用苗栗當地高品質「四方鮮乳」，杯身設計也融合當地文化，將靠海的通霄風力發電的風車設計進去，讓飲品與產地更添連結。

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-馥湘茶飲菜單。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-馥湘茶飲菜單。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

營業時間：10：00~19：00

店家地址：苗栗縣通霄鎮12鄰67-3號

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃11 稚玲姐姐的店

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-稚玲姐姐的店-梅花冰。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-稚玲姐姐的店-梅花冰。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

梅花冰和傳統的枝仔冰一樣沁涼解渴，但沒有傳統清冰那種硬梆梆不好咬的口感。厚度是一般冰棒的兩倍厚，口感濃密紮實有多種口味，非常適合在炎炎夏日來買支冰棒降降溫。

除了梅花冰外，稚玲姐姐的店除了冰品也有提供馬祖老酒麵線，陳年老酒搭配嚴選當歸、枸杞、南薑、…等中藥食材，甘醇撲鼻、香醇味爽，在店內可以買到嚴選花雕雞及淡菜海鮮兩種風味。

營業時間：平日08:00~21:30、假日08:00~22:00

店家地址：苗栗縣通霄鎮白東里2鄰10-1號

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃12 白沙屯拱天宮牌樓旁臭豆腐

這間無名臭豆腐位在拱天宮牌樓旁，每到用餐時段總是大排長龍，賣著簡單幾樣料理：臭豆腐、肉圓、粉腸湯、貢丸湯，其中臭豆腐和肉圓是這個小吃攤的必點美味。

外酥內嫩一口咬下的多汁臭豆腐，搭配著酸甜的台式泡菜非常爽口；炸過的肉圓Q中帶勁，內餡填著肉與筍絲香氣四溢。

營業時間：白沙屯拱天宮牌樓旁

店家地址：14：00~18：00(週一公休)

苗栗通霄白沙屯美食推薦＃13 白沙屯外省牛肉麵

▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-白沙屯外省牛肉麵。（圖／攝影者：e3631授權提供, Instagram）
▲苗栗通霄白沙屯美食推薦-白沙屯外省牛肉麵。（圖／攝影者：e3631授權提供, Instagram）

這家外省牛肉麵的外觀非常的不起眼，是一家在台一線省道旁舊舊的小鐵皮屋，外地人開車時通常是呼嘯而過，但這家飄香美味可是在地人極力推薦的美味。

親民的價格、Q彈有勁的麵條、香滷多汁的牛肉、清甜爽口的湯頭都為人讚賞，但最大的缺點就是晚來就吃不到高CP值的各式小菜了，所以快點開車出門來場白沙屯美食之旅吧！

營業時間：10：00~19：00(週日公休)

店家地址：苗栗縣通霄鎮中山路127號

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饅頭 蛋糕 咖啡

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