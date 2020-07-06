新竹漁港全新「貨櫃市集」席捲IG版面！純白咖啡屋＋絕佳海景日夜都好拍

新竹最新亮點快朝聖！南寮漁港旁近日設置了全新「貨櫃市集」，不僅有超夯打卡地標貨櫃咖啡屋「HI HAI」，也同步進駐多個攤位，販售各國美食，讓大家可以邊啖美食，邊吹海風、賞美景。

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南寮漁港周邊有魚鱗天梯、貝殼公園等美拍景點，也有大片草地供野餐，本次旅客服務中心附近新增了「貨櫃市集」，讓新竹人又多了個悠閒踩點好去處。其中最高人氣的HI HAI，自試營運起就已攻佔IG版面，純白的貨櫃屋本身、加上仙人掌點綴的組合就是最佳取景畫面。而店面正方裝潢搭配質感的木門、木窗，戶外用餐區還有躺椅，愜意滿滿，瞬間湧現出國度假既視感。

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除此，市集也是座異國美食天堂，現場店家含南寮知名的美式「198咖啡車」，還有不同攤位提供簡餐、特色手搖飲、英式魚排、熱狗堡、義大利麵、日式燒烤等料理，完全不必擔心餓肚子。位於絕佳位置的貨櫃市集，白天可以看海、傍晚賞夕陽、晚上還有夜景盡收眼簾，這陣子趕快卡好營業時間，出發感受每個時段不同的魅力吧！

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新竹南寮漁港貨櫃市集

地址：南寮旅客服務中心斜對面

營業時間：平日16:00-23:00；假日14:00-00:00（週一公休）

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