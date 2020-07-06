坐在巨型荷葉當拇指姑娘！桃園蓮花季「3大賞荷景點」超好拍，異國風花園任逛

誰說蓮花只會出現在長輩圖！2020桃園蓮花季近日正式開跑，觀音區集結多個異國風情的園區，廣達7公頃的蓮花園種滿各式品種的蓮花，像是經典款紅、白蓮花、香水蓮、睡蓮及最夯打卡主角大王蓮。今天為大家精選周邊入園免費、隨拍隨美的「3大賞荷景點」，即日出發桃園，就能一次集結數不盡的美照！

一、康莊蓮園

圖／IG@jeanniechi授權

「康莊蓮園」擁有絕大片能承載大人重量的「大王蓮田」，許多遊客都衝著獨特的乘坐大王蓮體驗而去，近年躍升為當地熱門網美打卡景點之一。除了可以購票並於限時內爽躺荷葉上，充當拇指姑娘，今年園內還特別新增「月亮造型座椅」及「搖搖椅」兩大裝置藝術，更有水稻風光，勢必讓大家拍好拍滿。

地址：桃園市觀音區大堀村下大堀184號

二、莫內的花園

圖／IG@winnie_1209_授權

「莫內的花園」為一家景觀餐廳，以法國印象派大師「莫內」的作品為理念，實際前往可賞見現實版的「日本橋」及睡蓮花池畔，絕美風光令人著迷，怎麼拍都漂亮。園內各處也有不少特色涼亭，可以耍廢放空兼賞花，讓許多遊客反而直呼彷彿置身峇里島度假。

地址：桃園市觀音區坑尾村7鄰48-6號

三、水蓮之鄉休息蓮園

「水蓮之鄉休息蓮園」位於觀音區金華路段，相對其他景區屬冷門秘境，園內種滿達4公頃的蓮花，同樣可坐在大王蓮上，當個懸浮池中的花仙子。但需要注意的是，體驗限六日及國定假日開放，以乘坐巨大荷葉為目標的遊客，記得卡好時間，千萬別撲空啦！

圖／IG@weng_tzuyun授權

除了滿滿的荷花美景及相關美食，時間允許也可到水蓮之鄉外逗留拍拍照，有網友眼尖發現戶外斜對角不遠處，設有傘區裝置藝術，狹長的道路搭配懸置上方的傘視覺頗為吸睛，為照片庫新增清新風系列，這次假日出遊又有全新必去清單啦！

圖／IG@weng_tzuyun授權

地址：桃園市觀音區金華路112號旁（每週一公休）

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