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打卡美食+1！新竹「大腸包小腸」超文青 微酥脆米腸＋多汁香腸好吃又好拍
到新竹旅遊除了參拜城隍廟祈求平安外，周邊美食小吃更是不容錯過。新竹近年來以文青風格包裝的美食一籮筐，除了爆紅的「Yamada山田麻糬製造所」外，湖口「大腸包小腸」專賣店超可愛風格近期受到網友關注，Q彈多汁的大腸包小腸以年輕人最愛的文青風格包裝，一推出就廣受好評。
說是全台最潮、最文青的「大腸包小腸」專賣店一點也不為過，「腸兒奔月計畫」初期開業以路邊攤形式營運，因真材實料加上店家特製酸菜配料，是不少遊客必吃當地小吃，近期改頭換面，改走文青店面型態，以童趣插畫作為視覺設計，再搭配以白、綠雙色磁磚的店裝，果然一推出就登上IG熱門版面。
「腸兒奔月計畫」的大腸包小腸強調手工炭火慢炙，熱呼呼的香腸搭配米腸吃得出現烤香氣，米腸微酥脆的口感搭配Ｑ彈多汁的香腸，佐以花生粉、酸菜、香菜等配料，不只香氣十足，份量作為下午茶點心最合適。下次路過新竹湖口千萬別錯過這款人氣小吃，順便拍張美照替自己的社群網站裝點門面。
「腸兒奔月計畫」販售資訊
地址：新竹縣湖口鄉安宅十街79號
售價：大腸包小腸 65元（香腸單售為40元、米腸25元）
營業時間：每週一、二、三14:30–18:00（週四五六日固定公休）
電話：0963531173
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