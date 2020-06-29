打卡美食+1！新竹「大腸包小腸」超文青　微酥脆米腸＋多汁香腸好吃又好拍

是否感受城市喧囂的擁擠而無奈，也是否因先前疫情而無法排解心中的焦慮，又或是工作讓身心感受無比的壓力，如果你最近有以上的狀況，來苗栗的「樹也ChooArt Villa」享受一趟芬多精之旅吧，座落於苗栗的森林中，以樹為中心打造環樹的別墅旅館，還有三大面落地玻璃窗打造的泡澡湯池，往外賞析就是滿滿的原生綠植物，非常愜意，而已於六月初開放的泳池，更是讓旅客無時無刻都能享受大自然無紛擾且靜謐的氛圍，一天最多接待4組客人，欲訂從速喔！

2020-06-16 10:28