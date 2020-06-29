快訊

李眉蓁競總團隊到位！謝龍介出任發言人、蔣萬安未入列

信義區上億豪宅被爆打折出售？ 大S回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打卡美食+1！新竹「大腸包小腸」超文青　微酥脆米腸＋多汁香腸好吃又好拍

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
傳統美食小吃「大腸包小腸」也可以很文青。 圖／IG網友wolf.bae_eat授權
傳統美食小吃「大腸包小腸」也可以很文青。 圖／IG網友wolf.bae_eat授權

新竹旅遊除了參拜城隍廟祈求平安外，周邊美食小吃更是不容錯過。新竹近年來以文青風格包裝的美食一籮筐，除了爆紅的「Yamada山田麻糬製造所」外，湖口「大腸包小腸」專賣店超可愛風格近期受到網友關注，Q彈多汁的大腸包小腸以年輕人最愛的文青風格包裝，一推出就廣受好評。

插畫風格搭配簡約店裝，「腸兒奔月計畫」大腸包小腸專賣店一推出就受到年輕人喜愛。 圖／IG網友wolf.bae_eat授權
插畫風格搭配簡約店裝，「腸兒奔月計畫」大腸包小腸專賣店一推出就受到年輕人喜愛。 圖／IG網友wolf.bae_eat授權

說是全台最潮、最文青的「大腸包小腸」專賣店一點也不為過，「腸兒奔月計畫」初期開業以路邊攤形式營運，因真材實料加上店家特製酸菜配料，是不少遊客必吃當地小吃，近期改頭換面，改走文青店面型態，以童趣插畫作為視覺設計，再搭配以白、綠雙色磁磚的店裝，果然一推出就登上IG熱門版面。

「腸兒奔月計畫」的大腸包小腸強調手工炭火慢炙，熱呼呼的香腸搭配米腸吃得出現烤香氣，米腸微酥脆的口感搭配Ｑ彈多汁的香腸，佐以花生粉、酸菜、香菜等配料，不只香氣十足，份量作為下午茶點心最合適。下次路過新竹湖口千萬別錯過這款人氣小吃，順便拍張美照替自己的社群網站裝點門面。

「腸兒奔月計畫」販售資訊

地址：新竹縣湖口鄉安宅十街79號

售價：大腸包小腸 65元﻿（香腸單售為40元、米腸25元﻿）

營業時間：每週一、二、三14:30–18:00（週四五六日固定公休）

電話：0963531173

強調手工炭火慢炙，「腸兒奔月計畫」的大腸包小腸總能吃出炭火香氣。 圖／IG網友wolf.bae_eat授權
強調手工炭火慢炙，「腸兒奔月計畫」的大腸包小腸總能吃出炭火香氣。 圖／IG網友wolf.bae_eat授權

熱呼呼的香腸搭配米腸是下午茶最佳小點心。 圖／IG網友wolf.bae_eat授權
熱呼呼的香腸搭配米腸是下午茶最佳小點心。 圖／IG網友wolf.bae_eat授權

延伸閱讀：

住進「巨型蘋果屋」賞星星、伴森林花園入眠！最夯高山露營每人千元有找

五種料任你加！CoCo「綠豆沙版五小福」攜冰沙系列出擊　7月祭限時優惠

文青 小吃 下午茶 新竹旅遊 必吃

相關新聞

打卡美食+1！新竹「大腸包小腸」超文青　微酥脆米腸＋多汁香腸好吃又好拍

到新竹旅遊除了參拜城隍廟祈求平安外，周邊美食小吃更是不容錯過。新竹近年來以文青風格包裝的美食一籮筐，除了爆紅的「Yamada山田麻糬製造所」外，湖口「大腸包小腸」專賣店超可愛風格近期受到網友關注，Q彈多汁的大腸包小腸以年輕人最愛的文青風格包裝，一推出就廣受好評。

桃園「3+3自然景點推薦」！加碼歐式玫瑰園ｘ中國風茶樓

桃園距離台北只需要一個小時的車程，當大家趨之若鶩的跑去宜蘭放假時，換個目的地玩吧！或許不及宜蘭的好山好水，但在桃園仍有人默默地保護著這片土地，並扛起生態保育的責任，設置成一個天然環境給民眾體驗，也有許多花草類的莊園咖啡廳，打造都市中的自然環境，如果你想換個方式玩桃園，那就繼續看下去。

小鎮風景「借問站」走透透！ 達文西瓜台灣話 大溪文化的集體具現攏底加

從1號到127號一條路，紅磚、石材與木香，雕琢大溪歷史街屋的姿態，伴隨腳下的大漢溪，滔滔流轉悠悠的歲月，道來一代又一代的故事。達文西瓜的老闆黃建義，是當地有名的文史工作者，他說：「大溪的老屋，是做廟宇

濱海限定花毯！苗栗後龍「迷你菊花台秘境」，天人菊配純白風車特色美拍

到苗栗旅遊除了有最熱門的好望角，後龍近年還新增了適合走訪的「海角樂園」。如今夏季正值天人菊綻放，更順勢化身美拍景點「迷你菊花台秘境」，只要抓好角度，就能輕鬆收穫仙氣十足的美照。 天人菊為澎湖縣縣

森林玻璃屋裡泡澡！苗栗秘境旅宿宛如峇里島Villa，還有天窗可賞星星

是否感受城市喧囂的擁擠而無奈，也是否因先前疫情而無法排解心中的焦慮，又或是工作讓身心感受無比的壓力，如果你最近有以上的狀況，來苗栗的「樹也ChooArt Villa」享受一趟芬多精之旅吧，座落於苗栗的森林中，以樹為中心打造環樹的別墅旅館，還有三大面落地玻璃窗打造的泡澡湯池，往外賞析就是滿滿的原生綠植物，非常愜意，而已於六月初開放的泳池，更是讓旅客無時無刻都能享受大自然無紛擾且靜謐的氛圍，一天最多接待4組客人，欲訂從速喔！

最美公路「日落大道」日夜皆美！ 在地攝影師最知道

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」，去年獲得交通部最美景觀公路票選第1名，在地攝影工作者張文煥提供的照片功不可沒...

到新竹還在吃米粉？人氣票選名店第二名　椒麻香滷味吃了會上癮

image source：唬霸麵食館文／歐母蛋新竹素來有「美食沙漠」之稱，大家第一時間聯想到的代表性食物不外乎就是「貢丸」跟「米粉」，這次小編特別介紹這家由旅新竹十大名店人氣票選第二名的「唬霸麵食館」

從輕旅行一路玩到高手級！新竹尖石「自然系景點一日遊」

想要離開台北，來一趟小旅行，覺得宜蘭太常去，桃園又不夠遠的話，新竹是個適中的好選擇。往新竹縣開過去，尖石鄉就有好多好玩的景點，除了耳熟能詳的車站和老街，另外找到一間老宅咖啡廳，也能變身成民宿，又或者你喜歡挑戰，走過李棟山莊，走過泰崗和鎮西堡，探訪森林裡的秘密，尋找下一道曙光。

爽住「動物園飯店」最低只要千元！與長頸鹿當鄰居，還能無限暢玩六福村2天

飯店內就有動物園！全台唯一提供動物體驗的「關西六福莊生態度假旅館」，近期推出「與動物當鄰居長住專案」，讓大家更加貼近大自然。一旦入住超過2晚，每人每晚平均最低只要1000元，平日還可免費升等樓中樓房型

高CP值排隊小吃！ 中壢「邱記蔥肉餅」手工現做銅板美食　在地人的台式下午茶

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 一般我們常見的都是蔥油餅，而邱記賣的是蔥肉餅。除了有蔥以外還有肉融合在酥脆餅皮裡，感覺更超值有沒有！重點是原味才25元，加蛋30元，除了是在地銅板美食，更是

森林裡的夜間探險！苗栗勤美學新推「太空夢遊」山林露營，還能在太空艙入睡

防疫期間，渴望親近大自然，又能維持適當社交距離的最佳輕旅行，非露營莫屬！苗栗豪華露營佼佼者「勤美學」，近期新推2天1夜的「太空夢遊」主題活動，結合精美的地景藝術，讓大人小孩白天、夜晚都能沉浸在森林裡的

木質控必看！特搜新竹「懷舊復古咖啡廳」 隱身巷弄裡的靜謐天地

你是否跟我一樣，旅遊的過程中一定會塞幾間咖啡廳來緩和旅行的步調？與其是緊湊的踩點行程，我更喜歡給自己一杯咖啡、一份甜點的時間，坐下來好好欣賞這個城市的美，尤其是隱身在巷弄間的咖啡廳更吸引我，這次ReadyGo幫大家蒐集了新竹幾間充滿木質元素的老宅咖啡廳，每一間都充滿懷舊復古的韻味，趕快筆記下來！

熱門新聞

8月底前免門票！高雄「崗山之眼、壽山動物園」免費入園　暢遊12大熱門景點

爸媽看這裡！暑假來這幫孩子放電 採竹筍、牽罟全免費

台中隱藏版伴手禮！ 網銷萬桶「馬蹄酥」超美店面必拍必買

打卡美食+1！新竹「大腸包小腸」超文青　微酥脆米腸＋多汁香腸好吃又好拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。