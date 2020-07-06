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外香酥內軟嫩！ 苗栗頭份「夯臭豆腐」鋪滿大份量泡菜 鐵皮屋藏著超美味銅板美食
udn走跳美食／焦糖曼曼
夯臭豆腐是焦糖曼心目中第一名臭豆腐，地理位置就在美食雲集的尚順廣場附近。
低調的招牌以及鐵皮屋簷下用餐環境，讓人難以相信裡頭藏有如此美味銅板美食。店家有跟foodpanda合作，一開始吸引我們目光的，便是外頭停滿滿,等候中的粉紅熊貓。
夯臭豆腐販售的東西，不僅僅臭豆腐，還有貢丸湯、魚丸湯、菜頭湯及包含以上三元素的綜合湯，餐點價位很親民，一盤臭豆腐配上一碗湯，百元不到。
除了臭豆腐本身外，我會愛上一個他的最大原因，就是那堆高高且鋪滿滿的泡菜啊！幾乎把六塊臭豆腐的蓋住了，沒見過泡菜給這麼阿莎力的店家。
有些人喜歡一口臭豆腐一口泡菜，我個人吃法是把泡菜放入臭豆腐中，咬下的瞬間，口感層次豐富，香酥的外衣，清脆泡菜,而飽附湯汁的內孔洞增添水潤感。
除了醬油外，這裡的辣椒醬也很不錯，不過滿辣的，請自行斟酌嘿！
『焦糖曼曼小總結 』
焦糖曼平常很愛跑傳統小吃.路邊攤，看似原料簡單的小吃，因為每家作法不一樣，好壞差異很大。夯臭豆腐有著讓人又愛又恨的臭味，口感有酥有嫩，還有那不手軟的泡菜，都是我推薦他的原因。
夯臭豆腐（頭份店）
營業電話：0920-033569
營業時間：15:00-22:00 (週二公休)
營業地址：苗栗縣頭份市信義路272號(近尚順廣場)
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