仰望千年神木！ 桃園復興拉拉山巨木群步道 踏入全台最大面積的紅檜樹林

達觀山原名拉拉山，在泰雅族語是美麗的意思。民國64年才改名為達觀山，不過大家應該還是對拉拉山這名字才比較有印象吧！？

在保護區內有全台最大面積的紅檜樹林，樹齡從年輕的五百年到最年長的將近三千年，人類不論在身型或是文化歷史文化歷史與之相比都顯得微不足道。

上巴陵

在前往拉拉山巨木森林園區會依序經過下巴陵、中巴陵與上巴陵。上巴陵有間7-11便利商店（旁邊有公廁），可以在這邊下車稍做休息，或是為等等的健行作些補給也不錯。

這區域也有民宿，喜歡一早就到森林健行吸收芬多精的人可以考慮投宿一晚。離開上巴陵大約再十多分鐘車程就可以抵達拉拉山園區。

自行開車的人可以直接導航拉拉山生態教育館，這是最接近巨木群步道的景點，總共有三個區域可以停車。

我們約早上十點抵達，只剩最下面區域有車位，不過即使停在最下面的區域也沒有多走幾步路啦！當天看到一些婆媽要求指揮志工讓他們停到最上面的停車場，『我們腳痛不方便』這種奇葩的理由都能扯，腳痛不就應該在家好好休息嗎…

生態教育館內有張超大的原木座椅，這裡提供兩台飲水機，自帶水壺的人可以在這裡補水喔！中午回程看到很多人自備泡麵上來沖泡。

一開始是礫岩鋪成的平緩步道，巨木群步道整圈走完大約要八十分鐘，即便走走停停也可以在兩小時內走完全程，算是一條老少咸宜的健行步道。

園區內常年潮濕，風化岩石表層都佈滿青苔。

1號巨木，紅檜 / 約1400年 / 樹高41M / 胸圍9.8M

2號巨木，紅檜 / 樹高32M / 胸圍11.2M

在2號巨木附近有一棵觸手可及的紅檜，很多人經過都會像照片中的老伯伯一樣用手來回摩擦樹皮，手上會有檜木的香味喔。

表層被大家摸得油油亮亮

3號巨木，紅檜 / 樹高43M / 胸圍10.2M

4號巨木，紅檜 /樹高42M / 胸圍9.8M

走個十幾分鐘就可以把前四號巨木看完，接著會看見一處休憩平台，幾張木桌椅可以稍作休息或是野餐。

岔路口右轉走上木棧道，沿著園區走一圈可看完所有巨木群。

5號巨木，紅檜 / 樹高40M / 胸圍13.4M / 樹齡2800年

是園區裡最年長的一顆神木。

園區內有許多倒下的巨木

倒下的枯木佈滿植披，也算是另一種重生吧！

好漢低頭

13號巨木，紅檜 / 樹高46M / 胸圍10.8M / 樹齡約1100年

站在巨木旁，人類顯得渺小。

山區午後雲霧來的很急，容易說下雨就下雨，要隨時注意天氣變化！

『焦糖曼曼小總結』

拉拉山步道對弱雞的我來說是一個可以輕鬆挑戰的入門級步道，全程幾乎都有巨木群幫忙遮陽，走起來十分的舒服，非常適合夏天上來避暑，且每年六月到八月期間又是拉拉山水蜜桃盛產季節，回程可以順道買些水蜜桃，送禮自用兩相宜呢！

拉拉山（達觀）自然保護區

電話：03-391-2761

地址：桃園市復興區華陵村7鄰29號

文章來源：焦糖曼曼 走跳人生 FB：焦糖曼曼 走跳人生

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