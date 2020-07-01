苗栗南庄住一晚！ 安心旅遊首選「逗號民宿」 帶著毛小孩開心入住

屋白牆白，就是要讓您來此享受心靈純白逗號民宿。（逗號民宿提供）

以寵物為主的民宿你聽過嗎？台灣比較少住宿是結合寵物的，但位於苗栗南庄有一間「逗號民宿」打造以寵物為主軸，對於許多人喜歡帶著自家寶貝毛小孩出門的旅客，這間十分適合入住！民宿老闆也有自己理念，堅持住宿品質，堅持總量管制，不管是人數或是寵物數量，每個人每個毛小孩都有足夠休憩的空間，所以想要入住民宿的旅客，千萬要事先預約，因為超級搶手！

提供毛小孩沖洗室。（逗號民宿提供）

「逗號民宿」是由一群愛狗的朋友一起合伙攜手打造的民宿，民宿老闆知道帶著寵物出門十分不便，出一趟門光住宿選擇就是一大問題，因此，夢想著要有一個地方，可以讓我們放心的玩又可以吃好睡好的地方，2012年初，來到南庄開始實現自己夢想，與好友們共同攜手建立友善寵物民宿『逗號民宿Dog Howls』。

兩人房－搖尾巴房型擁有獨立草皮空間。（逗號民宿提供）

民宿整體設計來自於，民宿主人Julia的愛犬ONOR，它非常喜歡在草地上打滾，喜歡靜靜的曬太陽，喜歡自已玩自已的，所以有了逗號的1000坪大草地及每房獨立的草地及露台，讓喜歡獨處的小狗，可以不受打擾安心又開心自已玩。

隨著現任管家Effem的年齡來到了14歲，民宿主人Julia又在民宿內增設了「高齡犬專用房」，在房間內鋪設了防滑地墊，讓高齡犬可以住的安心放心，民宿老闆真的很貼心，本民宿為寵物友善民宿，配置寵物運動公園及寵物梳洗區(梳洗區備有桌子、水龍頭簡易梳洗)，寵物自助澡堂及住宿區，讓毛小孩自在地奔跑，玩髒了也有地方可以換梳洗超棒的！

逗號民宿外觀是以白色系列風格為主，給人簡約不失時尚感裝潢，給人像家一樣舒服的環境，在這裡還有免費的音樂會！風聲、水聲及各種不同的小鳥會唱歌給你聽，像來到大自然開派對，晚上還有最大亮點，螢火蟲大軍歡迎您。

房型部分共有四種，分別是：兩人房西看看、兩人房搖尾巴、兩人房哈哈笑、四人房翻肚子，都是跟寵物的可愛舉動有關呢！每間房型均配有觀景露台、部分房間並有獨立專屬草皮，帶著小狗與貓咪到戶外茵茵草地上親近田中綠意。

INFO

逗號民宿

-電話：0975-820058

-地址：苗栗縣南庄鄉南江村17鄰福南58號

-地址：https://pse.is/TKKXR

Text｜Shelly 遊

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