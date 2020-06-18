桃園「3+3自然景點推薦」！加碼歐式玫瑰園ｘ中國風茶樓

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桃園距離台北只需要一個小時的車程，當大家趨之若鶩的跑去宜蘭放假時，換個目的地玩吧！或許不及宜蘭的好山好水，但在桃園仍有人默默地保護著這片土地，並扛起生態保育的責任，設置成一個天然環境給民眾體驗，也有許多花草類的莊園咖啡廳，打造都市中的自然環境，如果你想換個方式玩桃園，那就繼續看下去。

双源魚菜共生農場

魚菜共生是透過魚、菌、菜形成一個生態循環，讓農場透過自然的方式生生不息，然而農場的主人- 阿貝 因為熱衷於生態平衡，因此在農場開辦了食農教育、田野活動和無毒蔬菜購買，讓都市小孩也能親近大地不怕髒。

圖 / IG @allen_1015

在這裡和泥土共生，髒了就到旁邊的水溝清洗，因為很天然就連水溝的水都是山上來的山泉水，希望透過有趣的活動，喚起爸媽童年的記憶，並帶著孩子一同參與，無論是到田裡插秧，或是在水中捉魚，都能更接近自然，明白自然生態的偉大，學會知足與尊重。

圖 / IG @mrsleexoxo

外面還有一片落羽松，儘管是夏天，綠油油一片，地面清澈的水如同一面鏡，將天空和綠葉倒映在水中，如詩如畫，是另一種美的感受。

圖 / IG @linyshu 圖 / IG @chien_lan

地址｜桃園市蘆竹區山鼻里山鼻路650號

電話｜0910-363-163

龍潭客家文化

有句話說：四月桐五月雪，在這春夏交際的日子，龍潭的客家文化園區悄悄的在地上鋪滿白色的地毯，那是春天尾聲獻給大地的禮物。在文化館前方的廣場，有一大片的3D地景藝術，在畫裡融合各種客家文化特色，像是桐花、茶園、花布等。

圖 / IG @bobo9840 圖 / IG @emily56902

桃園除了龍潭區的客文館生態公園、三坑鐵馬道、小粗坑古道、三和步道，還有大溪區的十一指古道及楊梅區保甲古道等桐花步道，都是野外踏青賞桐花的熱門景點！古道旁的溪水潺潺，桐花緩緩飄落並隨著溪水流去，好不美麗啊。

圖 / IG @iam__bi__bi

地址｜桃園市龍潭區中正路上華段500號

電話｜03-409-6682

八德埤塘生態公園

全台灣就屬桃園擁有最多的埤塘數，形成獨特的地理景觀，主要是用來儲存雨水，乾季時可使用。整個園區很大，花個1.2個小時，走在綠蔭下也挺涼爽的，假日也能帶著全家大小，找個陰涼處，鋪個野餐墊，就能開始野餐，有一大片的草地供你奔馳放電。

圖 / IG @sweet_boy_everyday 圖 / IG @hui_1026

園區圍繞著埤塘，隨處能見觀景台，偶爾停下腳步看看池子裡的生態，有鴨子、鵝和水鳥，且因為是開放式的畜養，走在路上還會轉角遇到「鴨」呢！環湖的步道搭配著藍天白雲，遠看就像一幅畫，近看原來自己就在畫裡了。

圖 / IG @mikuhsu0417

地址｜桃園市八德區興豐路1315號

玫瑰山谷

在中壢待過一段時間，都不知道原來轉角就能進到一個童話世界，那隱身在中壢市區的歐洲風玫瑰莊園。有著歐式的城堡造景，花園裡也處處能見到鄉村風的小木屋，每一處都想用相機捕捉，忘情地在花園裡跳躍，伴著花朵的姿態，隨著蝴蝶飛舞，拍照打卡不說在哪，肯定會被誤認為出國玩啦！

圖 / IG @minna_._._ 圖 / IG @elena_0921 圖 / IG @x.inya 圖 / IG @yichin.fan

地址｜桃園市中壢區環中東路685巷55弄71號

電話｜0935-512-711

時間｜周二~周五 10:30~18:00、周六周日 10:30~19:00(周一休息)

票價｜ 100元 / 人，可抵消費

友竹居

每每看完宮廷劇，是否會幻想在那古色古香的建築裡，談一場轟轟烈烈的戀愛呢？在桃園就有這樣的仿唐建築，讓你在裡面上演自己的宮廷劇！友竹居其實是一間餐廳，位在中央大學正門的中大路上，外觀看起來不起眼，但一進到門口，則是別有洞天，眼睛為之一亮。

圖 / IG @doris___chuo 圖 / IG @changtata

中式庭園造景的茶藝館，鬧中取靜，環境清幽，很適合帶家中長輩來品茗，典雅中帶有古樸，無論是迴廊、流水和花園，都精準到位，彷彿踏上古裝穿越劇，完美的將周遭環境融入山水，隨手一拍都是風景，餐廳內能選擇包廂式的座位，是三五好友共同易當年的好地方。

圖 / IG @hanying191225

地址｜桃園市中壢區中大路32號

電話｜03-4271116

清惜的家_阿勃勒

土地的主人基於希望在自己家鄉設計一座花園供人休憩，又在偶然發現阿勃勒樹，黃色花苞成串掛在枝頭，當風吹來，彷若黃色風鈴，隨風搖曳，因此也把這樣浪漫的阿勃勒種植到花園，正逢五月是阿勃勒盛開的月份，有空不妨到桃園感受一下黃金雨吧！

圖 / IG @fishcup 圖 / IG @fishcup

小木物被包覆在綠色植物中，如同樹屋般，探頭望出去，能看見陽光在枝葉中穿梭，並直直地往地面衝，誰也攔不住，然而地面的植物們也就因而能生長的健康，在庭園中還有一座圓形的噴水池，他處還有沙坑和鞦韆，可見主人的用心，讓前來的客人都能度過一個充實的午後。

圖 / IG @needeat520 圖 / IG @xerxes0531

地址｜桃園市大園區五青路300巷53號

電話｜ 03-381-7391

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你說，人生怎麼能沒有咖啡廳呢？下面兩間分別在內壢跟中壢，願大家都能一起走進純白世界，享受單純的快樂吧！

PERSE CAFE

位在元智大學附近的三角小窗，有個一間以純白色為主軸的咖啡廳，搭配少女粉點綴，吸引不少網美朝聖，也是在中壢和內壢深受學生喜愛的小店，店內除了有好吃的草莓乳酪蛋糕，還有最受歡迎的店貓，女孩們一看到可愛的貓是不是不自覺會提高音量然後充滿愛的感覺呢？

圖 / IG @zin_l.y 圖 / IG @qqxxo_ 圖 / IG @cafeperse

除了貓，還有愛好史努比的你也會喜歡，因為那個查理的表情做的精緻又細膩，完全讓人忘了那是一杯咖啡，還會捨不得喝掉呢！

圖 / IG @hsieh_hui_yuu

地址｜桃園市中壢區興仁路一段168號

時間｜12:00～20:00

NOUS CAFE

坐落在高鐵站附近的韓式咖啡廳，以極簡的設計風格，獲得年輕人的青睞。隨著青埔地區的發展日漸增長，越來越多小店進駐，這間以法文命名的咖啡廳，不提供預約，因此想前來的你一定要提早出門啊！除此之外，提供戶外座位區，滿足需要「呼吸」的顧客，也歡迎大家帶著毛小孩前來用餐唷。

圖 / IG @a.___cafe 圖 / IG @lagracieuse

純白的牆面，大片的落地窗，讓陽光自然落下，和室內木質色系的桌椅，形成一個溫暖的角落，是我最喜歡的一隅。如果來了，可別忘了嘗嘗他們招牌的生乳捲，鮮奶油充斥著著奶香味不甜不膩並且入口即化，搭配一杯咖啡，真的是絕配！

圖 / IG @lagracieuse

地址｜桃園市中壢區青商路308號1樓

電話｜09:00–20:00

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