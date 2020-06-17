聽新聞
test
0:00 / 0:00

濱海限定花毯！苗栗後龍「迷你菊花台秘境」，天人菊配純白風車特色美拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
天人菊小花海配上純白風車，營造出唯美的畫面。圖／IG@haixing0527授權、IG@ping55666授權
天人菊小花海配上純白風車，營造出唯美的畫面。圖／IG@haixing0527授權、IG@ping55666授權

到苗栗旅遊除了有最熱門的好望角，後龍近年還新增了適合走訪的「海角樂園」。如今夏季正值天人菊綻放，更順勢化身美拍景點「迷你菊花台秘境」，只要抓好角度，就能輕鬆收穫仙氣十足的美照。

圖／IG@jully426132授權
圖／IG@jully426132授權

天人菊為澎湖縣縣花，一般只生長在濱海沙丘上，全年皆可開花。由於盛放期預計於5月至10月，所以近期若前往「海角樂園」，即有機會賞見天人菊花園最美模樣。而讓人秒飛澎湖的野生秘密花園，紅黃色花苞由內至外呈逆漸層，吸引了不少人停留拍照。

最夯拍攝畫面莫過於站在巨大風車下的旋轉樓梯台前，以漂亮鮮艷的天人菊為前景，一張精緻版菊花台打卡照瞬間完成！

圖／IG@h661217授權
圖／IG@h661217授權

小巧的美景點綴了人煙稀少、原走廢墟風的「海角樂園」，而後龍除了此處必拍，大家也能一次拍攝吸睛的七彩彩虹造景，或是驅車到附近白沙屯海邊散散心，來場療癒輕旅行！

圖／IG@jully426132授權
圖／IG@jully426132授權

後龍海角樂園

地址：苗栗縣後龍鎮中和里

延伸閱讀：

通往天堂的路！花蓮最夯夢幻「天空階梯」簽切結書才能拍，園區還有超萌小動物

歐風宮殿夢幻花球、日系田尾庭園！中部3處「紫薇花景點」大爆發快衝

秘境 花海

相關新聞

濱海限定花毯！苗栗後龍「迷你菊花台秘境」，天人菊配純白風車特色美拍

到苗栗旅遊除了有最熱門的好望角，後龍近年還新增了適合走訪的「海角樂園」。如今夏季正值天人菊綻放，更順勢化身美拍景點「迷你菊花台秘境」，只要抓好角度，就能輕鬆收穫仙氣十足的美照。 天人菊為澎湖縣縣

森林玻璃屋裡泡澡！苗栗秘境旅宿宛如峇里島Villa，還有天窗可賞星星

是否感受城市喧囂的擁擠而無奈，也是否因先前疫情而無法排解心中的焦慮，又或是工作讓身心感受無比的壓力，如果你最近有以上的狀況，來苗栗的「樹也ChooArt Villa」享受一趟芬多精之旅吧，座落於苗栗的森林中，以樹為中心打造環樹的別墅旅館，還有三大面落地玻璃窗打造的泡澡湯池，往外賞析就是滿滿的原生綠植物，非常愜意，而已於六月初開放的泳池，更是讓旅客無時無刻都能享受大自然無紛擾且靜謐的氛圍，一天最多接待4組客人，欲訂從速喔！

最美公路「日落大道」日夜皆美！ 在地攝影師最知道

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」，去年獲得交通部最美景觀公路票選第1名，在地攝影工作者張文煥提供的照片功不可沒...

到新竹還在吃米粉？人氣票選名店第二名　椒麻香滷味吃了會上癮

image source：唬霸麵食館文／歐母蛋新竹素來有「美食沙漠」之稱，大家第一時間聯想到的代表性食物不外乎就是「貢丸」跟「米粉」，這次小編特別介紹這家由旅新竹十大名店人氣票選第二名的「唬霸麵食館」

從輕旅行一路玩到高手級！新竹尖石「自然系景點一日遊」

想要離開台北，來一趟小旅行，覺得宜蘭太常去，桃園又不夠遠的話，新竹是個適中的好選擇。往新竹縣開過去，尖石鄉就有好多好玩的景點，除了耳熟能詳的車站和老街，另外找到一間老宅咖啡廳，也能變身成民宿，又或者你喜歡挑戰，走過李棟山莊，走過泰崗和鎮西堡，探訪森林裡的秘密，尋找下一道曙光。

爽住「動物園飯店」最低只要千元！與長頸鹿當鄰居，還能無限暢玩六福村2天

飯店內就有動物園！全台唯一提供動物體驗的「關西六福莊生態度假旅館」，近期推出「與動物當鄰居長住專案」，讓大家更加貼近大自然。一旦入住超過2晚，每人每晚平均最低只要1000元，平日還可免費升等樓中樓房型

高CP值排隊小吃！ 中壢「邱記蔥肉餅」手工現做銅板美食　在地人的台式下午茶

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 一般我們常見的都是蔥油餅，而邱記賣的是蔥肉餅。除了有蔥以外還有肉融合在酥脆餅皮裡，感覺更超值有沒有！重點是原味才25元，加蛋30元，除了是在地銅板美食，更是

森林裡的夜間探險！苗栗勤美學新推「太空夢遊」山林露營，還能在太空艙入睡

防疫期間，渴望親近大自然，又能維持適當社交距離的最佳輕旅行，非露營莫屬！苗栗豪華露營佼佼者「勤美學」，近期新推2天1夜的「太空夢遊」主題活動，結合精美的地景藝術，讓大人小孩白天、夜晚都能沉浸在森林裡的

木質控必看！特搜新竹「懷舊復古咖啡廳」 隱身巷弄裡的靜謐天地

你是否跟我一樣，旅遊的過程中一定會塞幾間咖啡廳來緩和旅行的步調？與其是緊湊的踩點行程，我更喜歡給自己一杯咖啡、一份甜點的時間，坐下來好好欣賞這個城市的美，尤其是隱身在巷弄間的咖啡廳更吸引我，這次ReadyGo幫大家蒐集了新竹幾間充滿木質元素的老宅咖啡廳，每一間都充滿懷舊復古的韻味，趕快筆記下來！

出發新竹山林！達人教玩「2天一夜」悠哉露營，輕鬆遠離人群

跟著露營達人「社長」、「雅文」的腳步，愉快展開兩天一夜悠哉露營。

走跳世界／苗栗 美學小旅行

苗栗印象，除了是農鄉，是客庄，也是「花開5月雪」桐花繽紛處，除此，你還想到了甚麼？其實，苗栗還有更多隱於山林間的「美學」新基地，可露營、賞螢、餵牛羊，漫遊數大花海，每景美景，都是打卡點！

隱身桃園復興山林！台七線上的「景觀咖啡廳」，坐擁碧水藍天的美景

這是大家敲碗許久的桃園景點，這次不走市區路線，而是將目標放在桃園的復興區。桃園復興區不僅是賞櫻花的好去處，蜿蜒的山路，更是重機車友們的天堂，但其實在這片山林中，也藏著幾間景色怡然的咖啡廳，讓你在山林也有休憩放鬆的地方。這些是ReadyGo推薦的景觀咖啡廳，假日從台北開車一個小時就能遠離城市的喧囂，好好的到山中度假，和蟲鳴鳥叫共度悠閒的午後時光吧！

熱門新聞

台南「關廟最美麵包店」夯爆！羅宋麵包比臉還大、鳳梨吐司必吃

全台最早日環食在金門 台東池上成功鎮歡迎卡位

2020「澎湖機票攻略」！連假訂票管制＋機場交通＋必玩推薦一次看

不再擔心和人撞景點！鹿港「吃喝玩樂新路線」，一同探尋悠久古鎮

濱海限定花毯！苗栗後龍「迷你菊花台秘境」，天人菊配純白風車特色美拍

超繽紛綜合千層每日限量！「2度C Ni Guo千層蛋糕」超過35層純手工堅持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。