濱海限定花毯！苗栗後龍「迷你菊花台秘境」，天人菊配純白風車特色美拍

到苗栗旅遊除了有最熱門的好望角，後龍近年還新增了適合走訪的「海角樂園」。如今夏季正值天人菊綻放，更順勢化身美拍景點「迷你菊花台秘境」，只要抓好角度，就能輕鬆收穫仙氣十足的美照。

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天人菊為澎湖縣縣花，一般只生長在濱海沙丘上，全年皆可開花。由於盛放期預計於5月至10月，所以近期若前往「海角樂園」，即有機會賞見天人菊花園最美模樣。而讓人秒飛澎湖的野生秘密花園，紅黃色花苞由內至外呈逆漸層，吸引了不少人停留拍照。

最夯拍攝畫面莫過於站在巨大風車下的旋轉樓梯台前，以漂亮鮮艷的天人菊為前景，一張精緻版菊花台打卡照瞬間完成！

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小巧的美景點綴了人煙稀少、原走廢墟風的「海角樂園」，而後龍除了此處必拍，大家也能一次拍攝吸睛的七彩彩虹造景，或是驅車到附近白沙屯海邊散散心，來場療癒輕旅行！

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後龍海角樂園

地址：苗栗縣後龍鎮中和里

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