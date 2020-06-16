森林玻璃屋裡泡澡！苗栗秘境旅宿宛如峇里島Villa，還有天窗可賞星星

是否感受城市喧囂的擁擠而無奈，也是否因先前疫情而無法排解心中的焦慮，又或是工作讓身心感受無比的壓力，如果你最近有以上的狀況，來苗栗的「樹也ChooArt Villa」享受一趟芬多精之旅吧，座落於苗栗的森林中，以樹為中心打造環樹的別墅旅館，還有三大面落地玻璃窗打造的泡澡湯池，往外賞析就是滿滿的原生綠植物，非常愜意，而已於六月初開放的泳池，更是讓旅客無時無刻都能享受大自然無紛擾且靜謐的氛圍，一天最多接待4組客人，欲訂從速喔！

樹也的浴室採光非常好，還能賞析室外滿滿大自然。 圖／樹也ChooArt Villa官網

位於苗栗三義鄉桉樹森林的「樹也ChooArt Villa」，強調樹與大自然才是此別墅旅館的主角，因此包含「初日、樹泉、晴川與醉月」等四種房型，裝潢格局都是繞樹而建，且採用大量透明玻璃窗圍住原生樹木，為的就是想要保留大自然生態生長的空間，尤其一顆超過70年生長時間的樟樹，更耀眼座落臥室正中央，為樹也室內增添盎然的氛圍，所以當陽光灑下，映入木質臥室的是溫暖的陽光，美不勝收。除此之外，館內另個特色就是泡湯池，加大型的石頭浴池融合大片落地窗，卸下了衣裳，沈浸於泡湯的享受之中，彷彿置身了仙境，全身的每個細胞都去感受自然的芬芳，著實令人陶醉，也是最佳的舒壓體驗。

大面積的落地窗，往外看就是綠意盎然的綠植物，晚上還能透過天窗賞星星。 圖／樹也ChooArt Villa官網

而日前因為特殊的裝潢風格，並保留大自然存粹的生長空間，在號稱國際建築奧斯卡的「FIABCI」，樹也ChooArt Villa獲得了「環境復育類全球首獎」的殊榮，其執行長李晉豪先生也曾感念表示樹也如何堅持對大自然的愛護，才有今日的成就與好評，因此，想要前往樹也體驗的遊客，記得不要製造人為垃圾傷害大自然喔。另外，樹也附近景點包含龍騰斷橋、知名勝興車站還有多家景觀餐廳，很適合與親朋好友揪團安排二日遊小旅行喔～

隱藏於森林的樹也，強調擁抱大自然，珍惜並環保。 圖／樹也ChooArt Villa官網

樹也ChooArt Villa

官網：http://www.chooart.com.tw/

地址：苗栗縣三義鄉龍騰村五鄰外庄27-1號

樹也的房型共有四種，分別為初日、樹泉、晴川與醉月。 圖／樹也ChooArt Villa官網

距離「樹也」不到400公尺，有知名景點「龍騰斷橋」。 圖／記者陳信儒攝

「樹也」給人極度放鬆的感覺。 圖／IG網友子翰授權

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