小鎮風景「借問站」走透透！ 達文西瓜台灣話 大溪文化的集體具現攏底加

從1號到127號一條路，紅磚、石材與木香，雕琢大溪歷史街屋的姿態，伴隨腳下的大漢溪，滔滔流轉悠悠的歲月，道來一代又一代的故事。達文西瓜的老闆黃建義，是當地有名的文史工作者，他說：「大溪的老屋，是做廟宇的匠師打造的西洋房子。」同樣的精神，化用在自己的品牌，成就歐式「達文西」歐式印象，攜手本土「西瓜」鄉土人情味，迎來送往絡繹不絕的遊人。

不大的店面，卻是暗藏乾坤，每一個小物件都有不凡的來歷，拼湊著大溪多元的樣貌。(攝影／劉宸嘉)

中西合併 本土味的文藝復興

不大的店面，卻是暗藏乾坤，每一個小物件都有不凡的來歷，拼湊著大溪多元的樣貌。(攝影／劉宸嘉)

原本從事室內設計的黃建義，其實是大溪烏豆干創始人黃大目的曾孫，被濃厚的滷鍋香氣包圍與滋養的他，及長卻走上了與祖傳截然不同的道路。不過室內設計做了幾年，體認到最愛的還是文化調查，遂於2002年回到家鄉，租下一個小店面，賣點童玩、在海量的資料裡漂泊。

直到2008年，方結束四處租屋的生活，買下如今這棟建於1918年的歷史老屋，為她登錄古蹟、賦予新生。朗朗上口的「達文西瓜」則是一路陪伴，含有多重寓意，前者向知名藝術家達文西致敬，有象徵文藝復興之意，後者以西瓜則比喻著源自土地、生生不息的使命。

不只是賣店，陳列架上的大溪風光

被一扇門簾隔開的場域，是有緣人專屬的文化教室，裡頭廣納藏書，甚至有源自日本時代的書畫以及多元教具，一腳踏進，彷彿墜入光怪陸離、古今交錯的超時空。(攝影／劉宸嘉)

以豐沛的人文、地理、歷史、社區營造資料為基礎，達文西瓜除了在店面展售來自鶯歌的陶瓷、自家撰寫的出版品，以及朋友、廠商寄售的特色物產，也在自宅深處，從事地方導覽、生態遊程、課程講座與DIY活動。「看到外面經過的人對這裡有興趣，想知道這個地方的歷史，我都會把他請進來，就坐在這邊，聊我們大溪。」黃建義這樣說。

黃建義用保麗龍做成的3D地圖講解大溪老街的位置、獨特水文地理等，對於不同年份、不同景色的描述可說是信手拈來、引人入勝。(攝影／劉宸嘉)

黃建義說，大溪是一座活的博物館、淡水河大河文明的第一站，而達文西瓜就像民間版的遊客中心，在距離民眾最近的位置，用各式各樣的方式展演大溪。「很多人問我說大溪哪裡好玩？我就會指地圖給他看，老街旁邊的大溪公園，就像一個台灣，『淡水』這邊有懸崖的景觀台，沿著崖線步道一直走，會走到『台中』，這裡有觀光電梯可以下去吊橋，再往前走則是博物館群。」用淺顯易懂的形容，甚至用保麗龍、紙箱自製道具，關於如何宣傳這塊土地，黃建義總是不遺餘力。

還可以做得更好！主動橫向連結觀光資源

除了借問站的黃色DM，還有桃園當地的免費刊物供民眾索取。(攝影／劉宸嘉)

往日總總都是造就今日的養分，達文西瓜式的借問站與別處很不一樣，要會講故事，亦主張「觀光要和文化綁在一起」，而非走馬看花。於是黃建義加入大溪木藝生態博物館的計畫，作為民間第一道關口，老街駐地提供相關資訊，點、線、面鋪陳大溪的產業史、生態環境與社區規劃。

關於想要連結旅遊資源這件事，讓黃建義有了加入借問站的念頭，但也不諱言，起初只是想增加來客率，畢竟只做文史工作，實難填飽肚子。「可是成為借問站的第一年，我就拿到三個獎，大家對我是有期待的，那是不是代表還可以做得更好？」。(攝影／劉宸嘉)

「除此之外，要讓大眾什麼都知道，所以我們備有大量地方的宣傳DM，並主動蒐集公部門的文宣品，也會自己製作，以達文西瓜為中心，把地方上的觀光資源通通輻射出去。」久而久之，達文西瓜已然成為口碑，有好奇的地方？想深度探索大溪老街？不再滿足於吃吃喝喝的時候，所有人都會為你指向達文西瓜。

借問一下！你是做文化的，能不能接棒這些資料？

即使是平日也熙來攘往的老街，駐足於此的達文西瓜，接待了無數的遊客。(攝影／劉宸嘉)

2016年至今，達文西瓜作為借問站已有4個年頭，接待過的遊客形形色色，有來自泰國的外交部官員、湖北省的一級博物館館長、日本駐台代表等，但最令黃建義印象深刻的是一位當地耆老，他為了文化的託付與傳承特別到達文西瓜「借問」一下。「你是做文化的，這些傳給你了，請你要接棒。」慕名而來的耆老說著，同時將本來要傳給女兒的手札交到黃建義手中。手札的紙面枯黃且毛邊切割不勻，上頭卻是筆力遒勁，入木三分，耆老用自己的記憶為日本時代的老照片標上人名、重繪已然消失的大溪八景、紀錄絕跡的生態。薄薄一冊，壓力卻有如大漢溪的滾滾流水。「不過這大概是我可以做的事啦。」黃建義複製了老祖先篳路藍縷的步伐，負重前行，是一條以文史為志業的必經之路。

從申請加入借問站行列的2016年開始，黃建義每年都會製作一本日誌，紀錄達文西瓜的點點滴滴。(圖／達文西瓜提供)

「我每年都會做一本借問站日誌，把今年做過的活動都寫在上面，第一年只有薄薄一本，慢慢醞釀，現在已經做到這麼厚了。」黃建義手上A4列印、膠裝成冊的本子回顧了達文西瓜成為借問站以來的點點滴滴。未來他還有很多想做的事，例如在外牆布置不同主題的展覽、持續推動當地文化與生態相關課程。作為借問站可能是一時之想，但做著做著才明瞭，文化屬於這塊土地，唯有讓整個大溪都站到世人面前，才是愛大溪的正確姿勢。就像旅人們最愛問的一句，「哪家豆干最好吃？」每一家各有滋味，只有親自試過才知道！

借問站資訊

名稱：達文西瓜

地址：桃園市大溪區和平路29號

電話：(03)387-3089

官網：http://www.oldstreet.com.tw

提供服務：

□提供洗手間 □24小時提供服務 □提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI □為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他_老街導覽、生態導覽、講座_

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