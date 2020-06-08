到新竹還在吃米粉？人氣票選名店第二名 椒麻香滷味吃了會上癮
image source：唬霸麵食館
文／歐母蛋
新竹素來有「美食沙漠」之稱，大家第一時間聯想到的代表性食物不外乎就是「貢丸」跟「米粉」，這次小編特別介紹這家由旅新竹十大名店人氣票選第二名的「唬霸麵食館」，Google評價也有4.8顆星的好評，還傻傻以為新竹只有貢丸跟米粉的朋友，實在太天真了！
image source：梗圖產生器
能在票選中獲得第二名，絕對不是自賣自誇，唬霸主打的「椒麻滷味」是饕客的最愛，不僅能熱熱吃也可以冷食，冰過之後更能吃出食材裡的椒麻香，獨特口味讓人一口接一口停不下來，是讓人覺得舒服而且會上癮的辣。以「麻辣鮮香」為主軸，滷味旁邊點綴老闆的特製辣椒醬，又麻又香，超級夠味，小編看著也忍不住吞口水啦！image source：唬霸麵食館
店家的招牌紅燒牛肉麵也不馬虎，湯頭用蔬菜、水果及30多種中藥熬煮，一天熬上十小時讓客人喝出濃郁滑順的滋味，有「原味、唬椒、麻辣」三種等級可供選擇，飲食清淡的食客可以點清燉湯頭，牛肉咬起來軟Q有勁，喝完湯也不覺得口渴，老闆獨特的口味，果然在新豐美食一條街培養出不少回頭客，願意特別到此用餐。
image source：唬霸麵食館
說了這麼多，小編肚子都餓了，到餐廳用餐過的朋友也在臉書評論，大推滷味必點「鴨翅」、「鴨脖子」、「鴨頭」、「豆干」，超級適合外帶回家一邊看電影一邊吃，夏天再配上一瓶啤酒便是絕佳的下酒菜組合；店裡的「海鮮麵」跟「炒飯」也是饕客的心頭好，如果下次到新竹不知道吃什麼的話，不妨到這家麵館嘗鮮，說不定讓你一吃就愛上這樣的椒麻好滋味。
▲用料彭湃的海鮮麵。image source：唬霸麵食館
▲饕客最愛外帶的滷鴨翅。image source：唬霸麵食館
Info
店家：唬霸麵食館
地址：304新竹縣新豐鄉仁愛街1號
營業時間：每天11：00-14：30，16：30-21：00
電話： 03 557-7388
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