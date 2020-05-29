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從輕旅行一路玩到高手級！新竹尖石「自然系景點一日遊」

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

想要離開台北，來一趟小旅行，覺得宜蘭太常去，桃園又不夠遠的話，新竹是個適中的好選擇。往新竹縣開過去，尖石鄉就有好多好玩的景點，除了耳熟能詳的車站和老街，另外找到一間老宅咖啡廳，也能變身成民宿，又或者你喜歡挑戰，走過李棟山莊，走過泰崗和鎮西堡，探訪森林裡的秘密，尋找下一道曙光。

合興車站

合興車站又名愛情火車站，有點像是台北的平溪，有廢棄的鐵道可以拍照。被分為多個區域，到處都規劃的很用心，無論是餐廳或是拍照的打卡點，小小的角落都有滿滿的壁畫，立體的裝置藝術，更讓單調的牆面變的繽紛，也讓整個屋子都散發童趣，感覺像是個小展場，沒想到一個小車站可以這麼有趣！

圖 / IG @xrainiexxll
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圖 / IG @abibi223abibi233
圖 / IG @abibi223abibi233

這裡特別適合情侶一起來，整體氛圍甜到會長螞蟻，但如果是單身，不妨到外頭的許願亭，寫下願望祈求緣分到！畢竟這裡也是有個一段浪漫愛情故事而打造的車站，肯定會帶來好運的。

圖 / IG @taffy78_
圖 / IG @taffy78_

地址｜新竹縣橫山鄉力行村中山街1段17號

電話｜03-6235065

時間｜平日 10:00-18:00 / 假日 09:30-18:30

MIGRATION 遷徙 L 咖啡&民宿

接著，搭車從合興車站來到內灣老街，逛逛老街之餘，也不妨來這間咖啡廳同時也是民宿的「遷徙」休息一下，不過幾步之遙卻與熱鬧的老街形成強烈對比，咖啡廳由老屋改建而成在充滿古色古香的內灣十分和諧。

圖 / IG @karen0212159
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圖 / IG @migrationbb2015
圖 / IG @migrationbb2015

店內有一大面斑駁的牆，牆面經由主人的巧手，彷彿失了魔術般，再次煥然一新，讓老屋內充滿生氣。裡頭的甜點也來頭不小，千層蛋糕在當地可小有名氣呢，人氣的抹茶蛋糕和季節限定的草莓，你一定要試！

圖 / IG @migrationbb2015
圖 / IG @migrationbb2015

除了甜點，老闆更不斷的推陳出新鹹食供客人更多選擇。從旁邊的樓梯走上去轉眼就變成民宿了，這樣下次來新竹，就有住宿的地點啦~

圖 IG＠patricia_food_travel
圖 IG＠patricia_food_travel
圖 / IG @liaoyihan
圖 / IG @liaoyihan

地址｜新竹縣橫山鄉和平街18號

電話｜0983-332511

時間｜上午11:00-下午6:00 每週四咖啡廳固定公休

北角吊橋

過去曾是全台第二長的吊橋，在前往尖石鄉的路上，遠遠就能見到紅色的緞帶連結被溪河隔開的兩座山，可以把車停在附近的空地，然後踏上吊橋到對面吃冰吧！

圖 / IG @annie_life1989
圖 / IG @annie_life1989
圖 IG @juanjuan.shiba
圖 IG @juanjuan.shiba

全長220公尺，五分鐘就可以走到對岸，而北角24法式冰淇淋是遊客指定必吃的食物，走在吊橋上欣賞溪畔風光，遠處的山巒和藍天緊連美得像一幅畫，呼吸著山林裡的空氣，是最舒適的優閒時光。地址｜新竹縣尖石鄉義興村（120線道上)

圖 / IG @wappleng
圖 / IG @wappleng

青蛙石步道

近幾年火紅的透明天空步道，在過內灣老街之後，30分鐘內可以抵達。來到青蛙石的停車場買好票就能轉乘接駁車，五分鐘就到步道區。走上青蛙石天空步道，一邊欣賞療癒的天然瀑布，一邊賞閱森林景緻的幽美，搭配透心涼的泉水，令人心曠神怡。

圖 / IG @hannahhsh_
圖 / IG @hannahhsh_
圖 IG @cgy1208
圖 IG @cgy1208

在步道外頭還有好幾隻青蛙的石雕像，很適合拍照打卡紀念，整個規畫得像一個園區，帶著全家大小來一趟尖石輕旅行吧！

圖 IG @ya_yu1120
圖 IG @ya_yu1120

地址｜新竹縣尖石鄉錦屏道路

時間｜週二至週日09:00~12:00及13:00~16:00（週一休）

尖石鄉除了輕鬆踩踏的景點，還要跟大家推薦兩個「高手」等級的玩法，可以更親自大自然，甚至是在裏頭探險，喜歡挑戰極限的一定要繼續看下去。

泰崗野溪

如果你是屬於熱愛野營的朋友，這個祕密景點絕不能錯過！泰崗野溪溫泉就在秀巒部落的不遠處，雖然需要溯溪探秘的路程，但不會太艱難，許多人會將它當作中繼站，稍作休息再繼續前進。畢竟這樣的露天包廂泡湯，應該能有效紓解旅途疲勞。

圖 / IG @chenhung321
圖 / IG @chenhung321
圖 / IG @ming_wei511
圖 / IG @ming_wei511
圖 IG @rwxhn__
圖 IG @rwxhn__

若是特地想來這享受野溪溫泉的朋友，可以考慮將車子停在控溪吊橋附近的停車場，在橋上就能望見佇立在河床上的軍艦岩，等到下橋後往農舍走再穿過竹林秘境，沿途還有需要手腳並用的繩索路段，接著就能穿過竹林來到溪床，找到喜歡的池子準備泡溫泉啦！

地址｜新竹縣尖石鄉秀巒道路的控溪吊橋

鎮西堡

講到神木你可能第一個想到溪頭，再來或許是司馬庫斯，但你知道嗎？尖石鄉裡也有神木群，在默默守護整座山林，那就是鎮西堡。鎮西堡原意指的是「清晨時分，太陽最早照到的地方」聽起來就很美，是目前全台最大的檜木林，鎮西堡神木林分為A、B兩區，沿著鎮西堡巨木群步道走，呼吸森林中的檜木香氣與芬多精，絕對有助於身心靈療癒。

圖 IG @bochu.79
圖 IG @bochu.79

你會感受到人類的渺小，在巨神木前，在大自然面前，我們敵不過天災，鬥不過生死，但是這一趟旅程或許能給你勇氣面對，坦然接受並給所有遇到的事下一個美麗的註解，其實人生道路上並不那麼可怕。

圖 IG @ss884467
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地址｜新竹縣尖石鄉

延伸閱讀>>木質控必看！隱身巷弄裡的靜謐天地 特搜新竹懷舊復古咖啡廳

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