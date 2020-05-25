爽住「動物園飯店」最低只要千元！與長頸鹿當鄰居，還能無限暢玩六福村2天

飯店內就有動物園！全台唯一提供動物體驗的「關西六福莊生態度假旅館」，近期推出「與動物當鄰居長住專案」，讓大家更加貼近大自然。一旦入住超過2晚，每人每晚平均最低只要1000元，平日還可免費升等樓中樓房型，住越久越划算！

圖／關西六福莊

關西六福莊推長住好康，即日起至7/13，2人成行入住剛果藍天房，3天2夜11000元起+10%，內含2天早餐、客家風味套餐2客、犀牛噗噗造紙DIY體驗、提供2日無限制進出「六福村主題樂園」的手環2條，超適合計劃暢玩六福村的旅客！

圖／關西六福莊

不僅如此，活動也加碼3款好康任選，若於周日至周四期間入住，可免費將房型升等為肯亞藍天樓中樓。而入住肯亞房型客人，即可享第3至6人免費入住，代表6人出遊平均每人每晚只需1008元喔！雖然這項優惠不含專案內容，但現場也開放加購餐點及動物體驗優惠，第3晚起也有續住優惠，每晚加價3,000元+10%。

圖／關西六福莊

若單純想感受和家人或朋友，一起與動物在同個環境，2人專案也開放不含專案內容、享第3至4人免費入住，動物控必衝這次超值好康啊～

關西六福莊生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題樂園旁)

延伸閱讀：

．花蓮絕美5星級「蝴蝶谷渡假村」限定優惠太欠住！獨立泡湯、露天溫泉統統免費

．森林裡的夜間探險！苗栗勤美學新推「太空夢遊」露營，還能在太空艙入睡