森林裡的夜間探險！苗栗勤美學新推「太空夢遊」山林露營，還能在太空艙入睡

防疫期間，渴望親近大自然，又能維持適當社交距離的最佳輕旅行，非露營莫屬！苗栗豪華露營佼佼者「勤美學」，近期新推2天1夜的「太空夢遊」主題活動，結合精美的地景藝術，讓大人小孩白天、夜晚都能沉浸在森林裡的夢幻探險！

圖／IG@cmpvillage 圖／勤美學 CMP Village官方臉書

勤美學以台灣香格里拉樂園為基地，融合飲食和在地文化互動，將這座古老樂園，變身為近年遠離聲囂必去的特色戶外主題野宿。內部共有兩大營區，分別是山那村及好夢里。

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其中好夢里本次推出嶄新的「太空夢遊」，安排了一系列行程，開放大家體驗奇幻旅程。最大重頭戲莫過於夜間的太空探險，現場精心佈置成各種宇宙遺跡，搭配亮燈後的聲光設計，讓人仿佛置身星際宇宙。

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而經過半天的精彩夜間行動，晚上可立馬入住絕美森林帳篷休息，裡面精緻的擺設及星空風格，讓人能在截然不同的空間編織美夢。不僅如此，睡前還能在可愛的KTV澡堂，洗去一天的疲憊，整體的霓虹燈光概念都超級迷人！

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一夜好夢之後，尋寶可還沒結束呢！吃完早餐後將能獲得一份藏寶藝術地圖，在明亮的時刻漫步森林，重新認識昨夜的星宇探險場域，感受白天不一樣的氛圍！而「太空夢遊」旅程結束前，大家還能在開放的大自然環境中，親自手作野菜煎餅，理解食材來源，完美符合在地美學實驗理念。

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園區處處都是由國內藝術團隊設計創作的作品，個個都值得一訪、隨手都是美拍。其中三座不同風格的天空樹屋，分別有「聲之屋」、「天空書房」、「獵人碉堡」，除了讓小孩可以自由暢玩，大人也有舒適的環境可閱讀、放空。看完之後趕快列入收藏清單，找時間和家人或親朋好友，來場山林的放鬆之旅吧！

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勤美學 CMP Village

地址：台灣苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15-3號

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