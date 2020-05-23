快訊

給加盟主「遭駭補償金」？ 中油出面駁斥了

疫情趨緩！ 越南下周五首次派機載回在台367名越人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

森林裡的夜間探險！苗栗勤美學新推「太空夢遊」山林露營，還能在太空艙入睡

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書

防疫期間，渴望親近大自然，又能維持適當社交距離的最佳輕旅行，非露營莫屬！苗栗豪華露營佼佼者「勤美學」，近期新推2天1夜的「太空夢遊」主題活動，結合精美的地景藝術，讓大人小孩白天、夜晚都能沉浸在森林裡的夢幻探險！

圖／IG@cmpvillage
圖／IG@cmpvillage
圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書

勤美學以台灣香格里拉樂園為基地，融合飲食和在地文化互動，將這座古老樂園，變身為近年遠離聲囂必去的特色戶外主題野宿。內部共有兩大營區，分別是山那村及好夢里。

圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／IG@cmpvillage
圖／IG@cmpvillage

其中好夢里本次推出嶄新的「太空夢遊」，安排了一系列行程，開放大家體驗奇幻旅程。最大重頭戲莫過於夜間的太空探險，現場精心佈置成各種宇宙遺跡，搭配亮燈後的聲光設計，讓人仿佛置身星際宇宙。

圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／IG@cmpvillage
圖／IG@cmpvillage

而經過半天的精彩夜間行動，晚上可立馬入住絕美森林帳篷休息，裡面精緻的擺設及星空風格，讓人能在截然不同的空間編織美夢。不僅如此，睡前還能在可愛的KTV澡堂，洗去一天的疲憊，整體的霓虹燈光概念都超級迷人！

圖／IG@cmpvillage
圖／IG@cmpvillage
圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書

一夜好夢之後，尋寶可還沒結束呢！吃完早餐後將能獲得一份藏寶藝術地圖，在明亮的時刻漫步森林，重新認識昨夜的星宇探險場域，感受白天不一樣的氛圍！而「太空夢遊」旅程結束前，大家還能在開放的大自然環境中，親自手作野菜煎餅，理解食材來源，完美符合在地美學實驗理念。

圖／IG@cmpvillage
圖／IG@cmpvillage
圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書

園區處處都是由國內藝術團隊設計創作的作品，個個都值得一訪、隨手都是美拍。其中三座不同風格的天空樹屋，分別有「聲之屋」、「天空書房」、「獵人碉堡」，除了讓小孩可以自由暢玩，大人也有舒適的環境可閱讀、放空。看完之後趕快列入收藏清單，找時間和家人或親朋好友，來場山林的放鬆之旅吧！

圖／勤美學 CMP Village官方臉書
圖／勤美學 CMP Village官方臉書

勤美學 CMP Village

地址：台灣苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15-3號

延伸閱讀：

澎湖療癒美景新北就有！北海岸「九孔池」賞清澈海景，還有駱駝峰一起入鏡

最新網美級公園！台中首座「草湖防災公園」水母造型溜滑梯好Q，籃球場配色太美

相關新聞

森林裡的夜間探險！苗栗勤美學新推「太空夢遊」山林露營，還能在太空艙入睡

防疫期間，渴望親近大自然，又能維持適當社交距離的最佳輕旅行，非露營莫屬！苗栗豪華露營佼佼者「勤美學」，近期新推2天1夜的「太空夢遊」主題活動，結合精美的地景藝術，讓大人小孩白天、夜晚都能沉浸在森林裡的

木質控必看！特搜新竹「懷舊復古咖啡廳」 隱身巷弄裡的靜謐天地

你是否跟我一樣，旅遊的過程中一定會塞幾間咖啡廳來緩和旅行的步調？與其是緊湊的踩點行程，我更喜歡給自己一杯咖啡、一份甜點的時間，坐下來好好欣賞這個城市的美，尤其是隱身在巷弄間的咖啡廳更吸引我，這次ReadyGo幫大家蒐集了新竹幾間充滿木質元素的老宅咖啡廳，每一間都充滿懷舊復古的韻味，趕快筆記下來！

出發新竹山林！達人教玩「2天一夜」悠哉露營，輕鬆遠離人群

跟著露營達人「社長」、「雅文」的腳步，愉快展開兩天一夜悠哉露營。

走跳世界／苗栗 美學小旅行

苗栗印象，除了是農鄉，是客庄，也是「花開5月雪」桐花繽紛處，除此，你還想到了甚麼？其實，苗栗還有更多隱於山林間的「美學」新基地，可露營、賞螢、餵牛羊，漫遊數大花海，每景美景，都是打卡點！

隱身桃園復興山林！台七線上的「景觀咖啡廳」，坐擁碧水藍天的美景

這是大家敲碗許久的桃園景點，這次不走市區路線，而是將目標放在桃園的復興區。桃園復興區不僅是賞櫻花的好去處，蜿蜒的山路，更是重機車友們的天堂，但其實在這片山林中，也藏著幾間景色怡然的咖啡廳，讓你在山林也有休憩放鬆的地方。這些是ReadyGo推薦的景觀咖啡廳，假日從台北開車一個小時就能遠離城市的喧囂，好好的到山中度假，和蟲鳴鳥叫共度悠閒的午後時光吧！

季節潮汐限定！苗栗苑裡夕陽映照 「抹茶石海灘」美呆了

苗栗縣苑裡鎮西平里出水海邊一帶，沿著海岸線約200公尺石頭上方，覆蓋生長一層滸苔，退潮時有如撒滿抹茶，媲美北海岸石門老梅...

被整座山林包圍！隱蔽山頭的新竹特色旅宿　原始景觀盡收眼簾

如果想在台灣選擇幾夜極上之宿，首推應是南園。在這個紛亂的春季，我選擇前往南園，尋覓心靜。景緻．舒適．獨特　

桃園人還不吃爆？299元吃到飽「豬對有韓式燒烤火鍋」插旗北台灣 CP值爆表成最新夯店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 中南部最狂的韓式燒肉吃到飽「豬對有」，近期首度進駐北台灣，憑藉299元起的超值價位，立馬引爆網友熱議，試營運前訂位就已火速爆滿。北部肉肉控趕快找天中午出發

關西紅茶賣到全世界，還曾上貢天皇！新竹「錦泰茶廠」看盡一世紀茶業縮影

茶、糖、樟腦並列晚清台灣三大出口商品，新竹溫濕多霧，適合茶樹生長，從清代起就是台灣重要茶產區，日治時期大量外銷更創巔峰，日治時期開始外銷，1970年代極盛時關西曾有35家茶廠。外銷茶葉遍及全球港口，創立於1936年的錦泰茶廠，全盛時甚至一天可產七千五百斤粗製茶，十分輝煌！

從木器工藝遇見老城風華　全台首座以木藝為主題的博物館

大溪木藝生態博物館是由壹號館、藝師館、四連棟、工藝交流館等多棟日據時期木造房舍所組成，這些老屋有的是大溪公學校校長宿舍、有的是大溪郡役所警察宿舍，如今都成為展演大溪木器工藝產業及常民生活的博物館。

是台灣還是普羅旺斯？全台最大薰衣草花海《葛瑞絲香草田》美到讓人心臟受不了

緊要時刻千萬別出國，阿中部長的話要聽！但現在正值春天好想賞花啊（心癢難耐）怎麼辦～位在苗栗的《葛瑞絲香草田》會是你目前的好選擇，現在正屬薰衣草盛開的季節，這裡有全台灣最多的薰衣草花海，美到讓人心臟受不了！此外，空氣非常流通人也比較沒有觀光景點這麼多，完全不怕誤闖「11景點」出門好安心！

網紅娘娘只花19秒介紹「中壢熱門景點」　網友笑炸：泰中肯

「中壢」哪裡才好玩呢？泰國網紅「Alizabeth 娘娘」近期公佈一支「中壢熱門打卡景點懶人包」的19秒短片，引起粉絲們...

熱門新聞

夢時代300坪「巨型珍奶專賣店」 可拍可玩珍奶控必衝

台中海賊迷必衝！「百變喬巴超人快閃店」超Q打卡點亮相

雨天買票、晴天玩耍！六福村「雨天快閃」特惠520元

全台唯一「彰化扇形車庫」27日重新開放！超過500人上限將分批參觀

全台瘋露營！ 5間「懶人露營」免裝備、五星級、與大自然零距離

必拍南瓜隧道！ 后里中社花市季節限定「南瓜節」 可觀賞至6月底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。