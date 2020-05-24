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高CP值排隊小吃！ 中壢「邱記蔥肉餅」手工現做銅板美食　在地人的台式下午茶

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

一般我們常見的都是蔥油餅，而邱記賣的是蔥肉餅。除了有蔥以外還有肉融合在酥脆餅皮裡，感覺更超值有沒有！重點是原味才25元，加蛋30元，除了是在地銅板美食，更是台式下午茶點心的好選擇。

邱記蔥肉餅是在地人才知道的隱藏版排隊下午茶小點心，手工現點現做需要點時間等待，因此經常出現排隊人潮；不喜排隊的我，乾脆兩點就在攤子前等開張，是不是超夠誠意！

老闆有事先揉好麵糰，其餘都是現點現做。

手工現桿餅皮加餡料後下鍋油煎，加蛋、九層塔以及辣醬，酥脆餅皮，咬下去有香蔥肉餡，加蛋與九層塔增添口感與香氣，最後塗上老闆自製辣醬，完美。

老闆自製辣醬也是蔥肉餅很重要的靈魂啊。

蔥肉餅 原味25元 加蛋30元

我們點了兩份，刻意疊在一起拍的喔。看到那酥脆又厚實的餅皮沒有？裡面有蔥肉內餡，咬下去會有肉汁，超棒。

最喜歡煎的這麼酥脆的餅皮了！尤其那甜鹹帶點微辣的醬汁超加分，讓蔥肉餅吃起來更有層次感。

加了九層塔也是另一驚喜，九層塔的香氣也很搭。

這樣一份加蛋也才30元，不愧是在地人最愛的台式下午茶，銅板價格的超厚實蔥肉餅，CP值高到爆表。

邱記蔥肉餅

地址：桃園市中壢區榮民路180號

電話：0932-865611

時間：14:30 -19:30（每週三公休）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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下午茶 銅板美食 中壢 CP值 桃園美食

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