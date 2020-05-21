木質控必看！特搜新竹「懷舊復古咖啡廳」 隱身巷弄裡的靜謐天地

Shelly@ReadyGo

首圖：lynnlynn1126、rainvi

你是否跟我一樣，旅遊的過程中一定會塞幾間咖啡廳來緩和旅行的步調？與其是緊湊的踩點行程，我更喜歡給自己一杯咖啡、一份甜點的時間，坐下來好好欣賞這個城市的美，尤其是隱身在巷弄間的咖啡廳更吸引我，這次ReadyGo幫大家蒐集了新竹幾間充滿木質元素的老宅咖啡廳，每一間都充滿懷舊復古的韻味，趕快筆記下來！

微生 FLOAT DEPT.

微生 Float Dept.是去年(2019)年底才新開的老宅咖啡廳，位於新竹市區鬧中取靜的巷弄裡，外觀看似新建的民宅，骨子裡卻是復古的老房子。微生 Float Dept.一樓的空間不大，可見大面的玻璃落地窗和靠牆的木質座椅，圓桌的底部是大理石花紋，有著新舊融合之美，樓梯保留了老宅原始的模樣，喚起了兒時回憶，而二樓同樣使用木質桌椅，但每個座位的椅子都不一樣，鐵花窗搭配木頭窗框及磨石子地板更讓人誤以為回到了阿嬤家。我最喜歡的是靠窗的和式區，脫了鞋子攤在纜股頭沙發上，任由自然光灑落在身上，看著窗外發呆也是一種享受。

圖/IG@angelababy082272 圖/IG@angelababy082272

米飯粒粒分明的飯糰口味會隨著季節更換，每一次吃到的都是驚喜，份量小巧精緻，對女生來說很剛好；炸雞的酥脆也恰到好處，薄脆而不油膩，咬下的瞬間雞汁在口中爆發，差點沒被燙到；印度風的乾咖哩撒上花生粒，讓口感更有層次，放上一顆透嫩的水波蛋，搭配一旁的時蔬，不會過鹹也不會過膩。

圖/IG@yiren511

地址｜新竹市東區民權路111巷23號

營業時間｜9:00-18:00 (週四公休)

HIDDEN OFF

Hidden off 顧名思義隱藏在巷弄之中，外表清新但卻不起眼，不仔細看很容易錯過。打開門映入眼簾的是女裝配飾，和友人互看了一眼以為走錯店家，原來Hidden off 是間結合服飾店的複合式咖啡廳，一樓是女裝及櫃檯廚房，只有一間包廂；二樓的座位區則特別分成兩個小房間，都以白色和木質家具為主體，水杯自助區是老宅原有的磨石子平檯，歲月的痕跡別有一番風味，簡單的擺設讓整體營造出舒服自在的貼近感。

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戚風蛋糕是Hidden off 的主打商品，超萌戚風蛋糕捲毛先生更是Hidden off 的人氣餐點，蛋糕本身柔軟綿密，自製的鮮奶油不甜不膩，旁邊還鋪了一圈焦糖和堅果，原以為他會中看不重用，沒想到味道也毫不遜色！難怪每個桌上幾乎都可見捲毛先生的身影。

圖/IG@jolivia.huang 圖/IG@lynnlynn1126

地址｜新竹市北區西門街135號

營業時間｜10:00-20:00 (週四休息)

暖暖咖啡 NUAN NUAN

店面以白色木頭為底佈滿著植栽，沒有暖暖咖啡的招牌，差點以為是間花店；日式木頭的內裝潢搭配白色的椅子和暖暖的燈光，氣氛十分溫馨。暖暖咖啡主打咖啡與手工麵包，咖啡是引進苗栗頭份「醲咖啡」的豆子；原味的手工麵包Q彈有嚼勁，抹上店家自製的堅果太妃糖醬，濃郁的焦糖香和微微的顆粒感，讓人一口接著一口；司康上面撒了糖粒，但不會過甜，塗上奶油一起吃，很順口。

貼心小提醒：手工麵包每天現做，售完就沒了，若想品嘗喜歡的口味建議早點去喔！

圖/IG@elison528 圖/IG@elison528

地址｜新竹市東區中央路312巷1號

營業時間｜平日11:00-19:00、假日10:00-20:00（週三公休）

一想一響 REECHO COFFEE

有別於老宅咖啡廳，一想一響走的是韓國廢墟風，斑駁的油漆牆呈現出廢墟原始感，水泥天花板赤裸裸的裸露在外，就連吧檯都是水泥漆成，給人粗曠大方的感覺，唯有木紋桌椅跟燈具都沒有使用廢墟元素，由於前身是幼稚園，諾大的半開放式空間造就了採光良好的座位區，無倫是喜歡溫暖的陽光還是聆聽下雨的聲音，都很值得在這裡停留一個下午。

圖/IG@rainvi 圖/IG@yling.007

餐點部分，最深得我心的便是那又香又醇的焦糖布丁，滿滿的焦糖汁好罪惡但又止不住口；而迷你吐司形狀的磅蛋糕每天的口味都不同，本身就很喜歡磅蛋糕的我當然也要嘗試一下，蛋糕外皮帶一點焦香，口感濕潤扎實，甜度搭配一杯美式剛剛好。想，代表空間、產品、人會讓你感到想念；響，則是讓你想分享給家人朋友等身邊的人，一想一響正是如此。

地址｜新竹市東區民生路58巷8號

營業時間｜週一至週日 13:30-23:30

山吹舍

北埔老街的巷弄裡有間充滿神秘感的泥磚老屋，是由老房改造成咖啡館的「山吹舍」，讓原本樸實的歷史老街，多了一點年輕的氣息。水泥外牆上的深色木質大門讓這棟矮房多了些日系風格，「山吹舍」結合老宅與綠意，在門口裝飾了許多盆栽，一進門就可看到懷舊厚重的電視及古老的時鐘，上方便是透明的天窗，讓自然光透進來點亮室內空間。

圖/IG@hsinchudidilong 圖/IG@eeva.liu

大人小孩都愛吃的「山吹球」是口感像法國麵包的球狀麵包，外表酥脆、內部鬆軟，十分有嚼勁，可以在口中慢慢咀嚼品嘗麵包香，旁邊會附上奶油和店家自己熬煮的果醬，讓麵包吃起來不那麼乾，來到山吹舍一定要點「山吹球」！

圖/IG@slothfoodie_

地址｜新竹縣北埔鄉公園街16巷11號

營業時間｜13:00-18:00 (週二週三休息)

李克承博士故居 A-MOOM

一棟道地的日式建築在熱鬧的市區中特別引人注目，是李克承博士故居，李克承是新竹醫學界最重要的領導人物，過世後便將他的故居被列為市定古蹟，也是新竹保留最完整的日式建築，重新翻修後保留了日式建築的細膩感及庭院造景，光是外觀就讓人拍個不停。

圖/IG@sssiyu._

想進到古蹟裡喝咖啡必須先脫鞋，生吐司、微熱山形土司和水果三明治是來到李克承博士故居 a-moom一定要點的商品，生吐司口感柔軟帶有一點甜味，越嚼越香；而山形吐司口感外酥內扎實又有彈性，是會讓人想一口接著一口的那種，三明治則採用店家自製的鮮奶吐司，搭配日本鮮奶油及季節水果，十分清爽，如果喜歡用餐完也可以買一包吐司回家喔！

圖/IG@mickey.510

地址｜新竹市北區勝利路199號

營業時間｜09:00-18:00 (週一公休)

赤子 JUSTKIDS

隱身在小巷子裡的複合式咖啡廳，門口擺放了一排扭蛋機，店裡不賣甜點，賣的是多款特調飲品及咖啡，還有各式古著服飾，赤子 justkids 是由屋齡高達90年以上的老屋改建，保留了不少老屋的原貌，讓赤子多了一份神秘感，難以想像這樣的老房子裡竟然別有洞天。

圖/IG@lasha_foodie

以木質系為主的傢俱，綠意妝點著的空間相當寬敞舒適，雖然是老屋但店內動線絲毫不受影響，廁所還保留了馬賽克瓷磚的老浴缸。赤子的飲品很特別，除了咖啡、茶之外也有調酒，老闆其實不喜歡客人一直盯著菜單看，反而希望能藉由聊天的過程中，找到適合的口味，並推薦赤子的特調飲品給他，未來可能會引進一些選物，但不會有輕食或甜點，非常適合熱愛古著的朋友，逛街之餘還能順便坐下來喝杯老闆特調！

圖/IG@lasha_foodie

地址｜新竹市東前街57號 (武昌街112巷)

營業時間｜平日13:00-21:00、假日11:00-21:00

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