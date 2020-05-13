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出發新竹山林！達人教玩「2天一夜」悠哉露營，輕鬆遠離人群

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

跟著露營達人「社長」、「雅文」的腳步，愉快展開兩天一夜悠哉露營。

前進新竹山林裡露營地，選定個安安靜靜地點，可以無憂無慮的散步、賞草看花，或者什麼都不做的發發呆，快速煮一頓方便又美味的好吃料理，遠離人群露營去，就是這麼輕鬆簡單又自在。

　

創意料理1：煎麵餅

利用印尼炒泡麵，1.泡麵煮熟將水倒出。2.混入調味粉攪拌均勻。3.加入雞蛋後攪拌均勻。4.再用平底鍋兩面煎至酥脆起鍋。5.加上美乃滋、柴魚與醋，就完成一道超簡單「煎麵餅」。

　

創意料理2：沙丁魚起士蛋佐法式麵包

1.把兩種魚罐頭半開，隔水加熱。2.一個鋪上起士、一個打入雞蛋。3.繼續隔水加熱一邊攪拌。4.煮至半凝固狀態起鍋。5.舀起餡料放上法國吐司上即完成。「沙丁魚起士蛋佐法式麵包」簡單又超級具豪華感。

　

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露營 起士 泡麵

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