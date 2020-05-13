出發新竹山林！達人教玩「2天一夜」悠哉露營，輕鬆遠離人群

這是大家敲碗許久的桃園景點，這次不走市區路線，而是將目標放在桃園的復興區。桃園復興區不僅是賞櫻花的好去處，蜿蜒的山路，更是重機車友們的天堂，但其實在這片山林中，也藏著幾間景色怡然的咖啡廳，讓你在山林也有休憩放鬆的地方。這些是ReadyGo推薦的景觀咖啡廳，假日從台北開車一個小時就能遠離城市的喧囂，好好的到山中度假，和蟲鳴鳥叫共度悠閒的午後時光吧！

2020-05-11 11:03